https://ria.ru/20250306/donetsk-2003339728.html
При обстреле Донецка пострадали три человека
При обстреле Донецка пострадали три человека - РИА Новости, 06.03.2025
При обстреле Донецка пострадали три человека
Три человека получили ранения в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, повреждены дома и здание детского сада, сообщил в четверг мэр РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T09:01:00+03:00
2025-03-06T09:01:00+03:00
2025-03-06T09:01:00+03:00
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алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 6 мар – РИА Новости. Три человека получили ранения в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, повреждены дома и здание детского сада, сообщил в четверг мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что украинские войска минувшей ночью атаковали Донецк, в результате чего пострадали многоквартирные жилые дома и гражданские автомобили."Сегодня около 4 часов утра украинские нацисты атаковали Киевский район. По предварительной информации, в результате варварского обстрела осколочные ранения получили женщины 1959 и 1976 годов рождения, а также мужчина 1963 года рождения", - написал Кулемзин. Он уточнил, что в нескольких домах нарушено остекление, а также повреждено здание детского сада. Мэр подчеркнул, что принимаются временные меры по закрытию теплового контура домов и уборке прилегающей территории. Киевский район Донецка расположен в северной части города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20250304/obstrel-2002936237.html
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003338635.html
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донецк, донецкая народная республика, киев, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, Киев, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Донецка пострадали три человека
При обстреле Донецка пострадали три человека, поврежден детсад