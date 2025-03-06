https://ria.ru/20250306/donetsk-2003339728.html

При обстреле Донецка пострадали три человека

При обстреле Донецка пострадали три человека - РИА Новости, 06.03.2025

При обстреле Донецка пострадали три человека

Три человека получили ранения в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, повреждены дома и здание детского сада, сообщил в четверг мэр РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T09:01:00+03:00

2025-03-06T09:01:00+03:00

2025-03-06T09:01:00+03:00

донецк

донецкая народная республика

киев

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 мар – РИА Новости. Три человека получили ранения в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, повреждены дома и здание детского сада, сообщил в четверг мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что украинские войска минувшей ночью атаковали Донецк, в результате чего пострадали многоквартирные жилые дома и гражданские автомобили."Сегодня около 4 часов утра украинские нацисты атаковали Киевский район. По предварительной информации, в результате варварского обстрела осколочные ранения получили женщины 1959 и 1976 годов рождения, а также мужчина 1963 года рождения", - написал Кулемзин. Он уточнил, что в нескольких домах нарушено остекление, а также повреждено здание детского сада. Мэр подчеркнул, что принимаются временные меры по закрытию теплового контура домов и уборке прилегающей территории. Киевский район Донецка расположен в северной части города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20250304/obstrel-2002936237.html

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003338635.html

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Варвара Скокшина

донецк, донецкая народная республика, киев, алексей кулемзин (донецк), происшествия