https://ria.ru/20250306/dodik-2003441612.html

Додик получил вызов в прокуратуру Боснии и Герцеговины

Додик получил вызов в прокуратуру Боснии и Герцеговины - РИА Новости, 06.03.2025

Додик получил вызов в прокуратуру Боснии и Герцеговины

Президент Республики Сербской Боснии Герцеговины (РС БиГ, часть страны) Милорад Додик заявил, что получил на 7 марта вызов в прокуратуру БиГ в Сараево по... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T16:57:00+03:00

2025-03-06T16:57:00+03:00

2025-03-06T18:08:00+03:00

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БЕЛГРАД, 6 мар - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии Герцеговины (РС БиГ, часть страны) Милорад Додик заявил, что получил на 7 марта вызов в прокуратуру БиГ в Сараево по подозрению в нарушении конституционного порядка.Президент Республики Сербской БиГ в четверг находится в Белграде, где проводит встречу с сербским президентом Александром Вучичем. Он сообщил, что получил вызов от прокуратуры в Сараево, где должен появиться завтра в 11.00 (13.00 мск) по подозрению в нарушении конституционного порядка БиГ, такие же вызовы, по его словам, получили глава правительства РС БиГ Радован Вишкович и председатель парламента РС Ненад Стевандич."Мы не будем сотрудничать в этом плане… РС приняла решение о том, что внеконституционные структуры не могут действовать на ее территории. Мы призываем к разговору бошняцкую сторону в этом вопросе. Но они решили, используя, и злоупотребляя прокуратурой БиГ начать дальнейшее разбирательство", - заявил Додик, трансляцию вело агентство Танюг.По его словам, конечная цель политического Сараево - забрать имущество и все, что важно в Республике Сербской для ее конституционного существования."Мы продолжаем нашу политическую борьбу и призываем к разговору. Призываю сербов в РС оставаться мирными и спокойными. Мы не хотим войны и конфликта. Наша политика – возвращение к Дейтонскому соглашению и конституции", - подчеркнул президент РС БиГ.Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от бошняков (славян-мусульман) Денис Бечирович и главы двух палат Парламентской ассамблеи БиГ Денис Звиздич и Кемал Адемович обжаловали подписанные накануне президентом РС БиГ указы о вступлении в силу принятых 28 февраля Народной скупщиной (парламентом) законов законы о запрете работы в республике не предусмотренных конституцией БиГ общих суда, прокуратуры и агентства по расследованиям и защите (SIPA), а также призвали ЕС увеличить и распределить резервы европейской миссии EUFOR, которые вступают в силу 7 марта.Суд БиГ в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.Додик по итогам встречи с сербским президентом Александром Вучичем после приговора суда БиГ заявил, что готов к переговорам с политиками БиГ в Сараево, в четверг он пригласил руководство Федерации БиГ (другой части страны) на переговоры в Баня-Луку, но официального ответа не получил.Он также сообщил, что в ответ на вердикт суда полиция РС задержит и выдворит Кристиана Шмидта в случае его въезда в республику.Скупщина РС БиГ также потребовала от правозащитных органов Республики Сербской подготовить и подать в прокуратуры Федерации БиГ и РС БиГ заявления об уголовном преступлении судей суда БиГ и прокуроров БиГ, которые участвовали в процессе против Додика.Президент РС БиГ и его адвокаты не присутствовали в Сараево на вынесении приговора. Так как речь идет о вердикте суда первой инстанции, задержание осужденных не планируется, приговор вступит в силу только после отведенного законом срока, чтобы обвинение и защита могли подать апелляцию.Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).

https://ria.ru/20250227/serbija-2001947471.html

https://ria.ru/20250227/peskov-2001918051.html

https://ria.ru/20250227/dodik-2001836510.html

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босния и герцеговина, в мире, сараево, республика сербская, милорад додик, александр вучич, евросоюз, оон