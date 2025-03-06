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Украинские войска атаковали ДНР, применив HIMARS и БПЛА - РИА Новости, 06.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:04 06.03.2025 (обновлено: 22:05 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/dnr-2003505276.html
Украинские войска атаковали ДНР, применив HIMARS и БПЛА
Украинские войска атаковали ДНР, применив HIMARS и БПЛА - РИА Новости, 06.03.2025
Украинские войска атаковали ДНР, применив HIMARS и БПЛА
Украинские войска в четверг атаковали территорию ДНР около 20 раз, применив реактивную артиллерию HIMARS, а также беспилотники и кассетные боеприпасы, сообщил... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T22:04:00+03:00
2025-03-06T22:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
украина
денис пушилин
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска в четверг атаковали территорию ДНР около 20 раз, применив реактивную артиллерию HIMARS, а также беспилотники и кассетные боеприпасы, сообщил глава республики Денис Пушилин. Пушилин ранее уточнял, что в результате вооруженной агрессии со стороны ВСУ в четверг в регионе пострадали 11 человек, включая сотрудника МЧС России. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены около 20 вооруженных атак. Применялись реактивная артиллерия HIMARS калибром 227 миллиметров, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - говорится в сообщении главы республики в Telegram-канале. По его данным, вследствие вооруженной агрессии ВСУ по территории ДНР в четверг повреждения получили 28 домостроений, два административных здания, детский сад, храм, библиотека, гостиница, магазин, контактная сеть троллейбуса, а также автоцистерна МЧС России и два частных автомобиля.
https://ria.ru/20250306/voennye-2003461983.html
https://ria.ru/20250306/vsu-2003417335.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Украинские войска атаковали ДНР, применив HIMARS и БПЛА

ВСУ атаковали ДНР около 20 раз, применив HIMARS, БПЛА и кассетные боеприпасы

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГоловная часть ракеты HIMARS (скриншот видео)
Головная часть ракеты HIMARS (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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Головная часть ракеты HIMARS (скриншот видео). Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска в четверг атаковали территорию ДНР около 20 раз, применив реактивную артиллерию HIMARS, а также беспилотники и кассетные боеприпасы, сообщил глава республики Денис Пушилин.
Пушилин ранее уточнял, что в результате вооруженной агрессии со стороны ВСУ в четверг в регионе пострадали 11 человек, включая сотрудника МЧС России.
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"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены около 20 вооруженных атак. Применялись реактивная артиллерия HIMARS калибром 227 миллиметров, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - говорится в сообщении главы республики в Telegram-канале.
По его данным, вследствие вооруженной агрессии ВСУ по территории ДНР в четверг повреждения получили 28 домостроений, два административных здания, детский сад, храм, библиотека, гостиница, магазин, контактная сеть троллейбуса, а также автоцистерна МЧС России и два частных автомобиля.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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