https://ria.ru/20250306/dnr-2003505276.html

Украинские войска атаковали ДНР, применив HIMARS и БПЛА

Украинские войска атаковали ДНР, применив HIMARS и БПЛА - РИА Новости, 06.03.2025

Украинские войска атаковали ДНР, применив HIMARS и БПЛА

Украинские войска в четверг атаковали территорию ДНР около 20 раз, применив реактивную артиллерию HIMARS, а также беспилотники и кассетные боеприпасы, сообщил... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T22:04:00+03:00

2025-03-06T22:04:00+03:00

2025-03-06T22:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

украина

денис пушилин

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска в четверг атаковали территорию ДНР около 20 раз, применив реактивную артиллерию HIMARS, а также беспилотники и кассетные боеприпасы, сообщил глава республики Денис Пушилин. Пушилин ранее уточнял, что в результате вооруженной агрессии со стороны ВСУ в четверг в регионе пострадали 11 человек, включая сотрудника МЧС России. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены около 20 вооруженных атак. Применялись реактивная артиллерия HIMARS калибром 227 миллиметров, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - говорится в сообщении главы республики в Telegram-канале. По его данным, вследствие вооруженной агрессии ВСУ по территории ДНР в четверг повреждения получили 28 домостроений, два административных здания, детский сад, храм, библиотека, гостиница, магазин, контактная сеть троллейбуса, а также автоцистерна МЧС России и два частных автомобиля.

https://ria.ru/20250306/voennye-2003461983.html

https://ria.ru/20250306/vsu-2003417335.html

донецкая народная республика

россия

украина

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донецкая народная республика, россия, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)