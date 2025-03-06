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Губернатор Хоценко открыл новый детский сад в Омске - РИА Новости, 06.03.2025
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Омская область
 
14:34 06.03.2025
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Губернатор Хоценко открыл новый детский сад в Омске
Губернатор Хоценко открыл новый детский сад в Омске - РИА Новости, 06.03.2025
Губернатор Хоценко открыл новый детский сад в Омске
Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие в открытии "Центра развития ребенка – детского сада № 44" в микрорайоне Амурский-2, сообщили в... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:34:00+03:00
2025-03-06T14:34:00+03:00
омская область
виталий хоценко
омск
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ОМСК, 6 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие в открытии "Центра развития ребенка – детского сада № 44" в микрорайоне Амурский-2, сообщили в пресс-службе регионального правительства. По словам губернатора, этого события ждали жители микрорайона. Благодаря компании "Стройбетон" здесь появился новый детсад, а также застройщик передал на баланс области шесть квартир, которые распределят очередникам из числа выпускников детских домов, обманутых дольщиков и участников программы переселения из аварийного жилья. "Это современное дошкольное учреждение, в котором созданы самые лучшие условия. В двухэтажном здании расположены уютные спальные и групповые комнаты, спортивный и музыкальный залы, современный медицинский блок. Предусмотрено размещение 6 групп на 140 мест, из них 2 группы на 44 места для детей от двух до трех лет", – сообщили в пресс-службе. В детском саду организована доступная среда для детей и родителей с ограниченными возможностями здоровья, а на территории садика появилась современная игровая площадка.
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виталий хоценко, омск
Омская область , Виталий Хоценко, Омск
Губернатор Хоценко открыл новый детский сад в Омске

Губернатор Омской области Хоценко открыл детский сад в микрорайоне Амурский-2

CC BY-SA 4.0 / Портал Правительства Омской области (cropped) / Губернатор Хоценко открыл новый детский сад в Омске
Губернатор Хоценко открыл новый детский сад в Омске - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
CC BY-SA 4.0 / Портал Правительства Омской области (cropped) /
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ОМСК, 6 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие в открытии "Центра развития ребенка – детского сада № 44" в микрорайоне Амурский-2, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
По словам губернатора, этого события ждали жители микрорайона. Благодаря компании "Стройбетон" здесь появился новый детсад, а также застройщик передал на баланс области шесть квартир, которые распределят очередникам из числа выпускников детских домов, обманутых дольщиков и участников программы переселения из аварийного жилья.
CC BY-SA 4.0 / Портал Правительства Омской области (cropped) / Губернатор Хоценко открыл новый детский сад в Омске
Губернатор Хоценко открыл новый детский сад в Омске - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
CC BY-SA 4.0 / Портал Правительства Омской области (cropped) /
Губернатор Хоценко открыл новый детский сад в Омске
"Это современное дошкольное учреждение, в котором созданы самые лучшие условия. В двухэтажном здании расположены уютные спальные и групповые комнаты, спортивный и музыкальный залы, современный медицинский блок. Предусмотрено размещение 6 групп на 140 мест, из них 2 группы на 44 места для детей от двух до трех лет", – сообщили в пресс-службе.
В детском саду организована доступная среда для детей и родителей с ограниченными возможностями здоровья, а на территории садика появилась современная игровая площадка.
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