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WP: DOGE уволил около шести тысяч ветеранов - РИА Новости, 06.03.2025
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17:39 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/departament-2003457016.html
WP: DOGE уволил около шести тысяч ветеранов
WP: DOGE уволил около шести тысяч ветеранов - РИА Новости, 06.03.2025
WP: DOGE уволил около шести тысяч ветеранов
Возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском департамент государственной эффективности (DOGE) США за последние несколько недель уволил около шести... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T17:39:00+03:00
2025-03-06T17:39:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском департамент государственной эффективности (DOGE) США за последние несколько недель уволил около шести тысяч ветеранов, состоящих на государственной службе в стране, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на представителя комитета сената США по делам ветеранов. Согласно изданию, речь идет о сокращениях в Администрации социального обеспечения (SSA), Управлении общих служб (GSA) и в других неназванных ведомствах. "За последние недели DOGE уволил около 6 тысяч ветеранов - эта оценка, ... вероятно, занижена на фоне продолжающихся сокращений рабочих мест в Администрации социального обеспечения (SSA), Управлении общих служб (GSA) и других ведомствах", - заявил изданию неназванный представитель комитета сената США по делам ветеранов. Как отмечает издание, ветераны составляют до 30% федеральных госслужащих в каждом департаменте США. Ранее Маск заявлял, что администрация президента США Дональда Трампа проводит сокращения среди государственных служащих, преследуя цель перехода людей в частный сектор экономики. Газета New York Times также сообщала, что Управление кадровой службы (OPM) США поручило федеральным ведомствам страны уволить большинство сотрудников, находящихся на испытательном сроке. Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
https://ria.ru/20250306/tramp-2003408027.html
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, вивек рамасвами
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Вивек Рамасвами
WP: DOGE уволил около шести тысяч ветеранов

WP: DOGE уволил около шести тысяч ветеранов, состоявших на госслужбе в США

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском департамент государственной эффективности (DOGE) США за последние несколько недель уволил около шести тысяч ветеранов, состоящих на государственной службе в стране, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на представителя комитета сената США по делам ветеранов.
Согласно изданию, речь идет о сокращениях в Администрации социального обеспечения (SSA), Управлении общих служб (GSA) и в других неназванных ведомствах.
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"За последние недели DOGE уволил около 6 тысяч ветеранов - эта оценка, ... вероятно, занижена на фоне продолжающихся сокращений рабочих мест в Администрации социального обеспечения (SSA), Управлении общих служб (GSA) и других ведомствах", - заявил изданию неназванный представитель комитета сената США по делам ветеранов.
Как отмечает издание, ветераны составляют до 30% федеральных госслужащих в каждом департаменте США.
Ранее Маск заявлял, что администрация президента США Дональда Трампа проводит сокращения среди государственных служащих, преследуя цель перехода людей в частный сектор экономики. Газета New York Times также сообщала, что Управление кадровой службы (OPM) США поручило федеральным ведомствам страны уволить большинство сотрудников, находящихся на испытательном сроке.
Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
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