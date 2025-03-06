https://ria.ru/20250306/delo-2003330912.html
По делу экс-замглавы Росприроднадзора арестовали виллу
По делу экс-замглавы Росприроднадзора арестовали виллу - РИА Новости, 06.03.2025
По делу экс-замглавы Росприроднадзора арестовали виллу
Вилла с бассейном с панорамным видом на Черное море в Сочи арестована в рамках расследования дела о мошенничестве на 370 миллионов рублей, возбужденного на... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T06:26:00+03:00
2025-03-06T06:26:00+03:00
2025-03-06T06:37:00+03:00
происшествия
жилье
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003331850_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bf52e446cbeb806fa933cfdb6c2212bf.jpg
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Вилла с бассейном с панорамным видом на Черное море в Сочи арестована в рамках расследования дела о мошенничестве на 370 миллионов рублей, возбужденного на экс-замглавы Росприроднадзора Олега Долматова, свидетельствуют материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам, среди арестованного в рамках дела, возбужденного против Долматова, имущества числится частный дом в СТД "Сутугинское" и несколько земельных участков: два из которых оформлены на экс-супругу, а один – на мать фигуранта. Вилла, оформленная на экс-супругу Долматова, по данным ресурса "Яндекс.Карты", расположена на второй береговой линии в Сочи. На участке, согласно фотографиям, которые есть в распоряжении РИА Новости, есть открытый бассейн с видом на Черное море. Сам дом выполнен в стиле советского авангарда. При этом стоимость соседних домов, по данным интернет-ресурса "ЦИАН", варьируется от 18 до 90 миллионов рублей. Вместе с тем, как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, следствие установило, что доход бывшей жены Долматова с 2001 года по 2019 год не превышал более 1,15 миллиона рублей за весь период. Также под арест попали и два земельных участка, оформленных на отца Долматова, в Ярославской области. Их общая кадастровая стоимость составляет около полумиллиона рублей. Долматов был арестован в Москве в июне 2024 года. Как сообщили ранее в правоохранительных органах РИА Новости, следствие считает, что весной 2015 года Долматов и Новиков решили привлечь к разработке программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду фирму "Адиком Системс" Игоря Теперина, с которым у них до этого сложились уже доверительные отношения. Летом того же года они решили похитить деньги, выделенные на ПО, через искусственное завышение цены на программно-техническое обеспечение. По версии следствия, Долматов, будучи замглавы Росприроднадзора, организовал подготовку необходимых документов, которые обосновывали завышенные расходы на создание программного обеспечения, а также обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему организации - фирме Теперина. Ранее из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, стало известно, что Росприроднадзор через суд требует 370 миллионов рублей с Долматова и Новикова. Ранее свои сроки получили два других фигуранта уголовного дела - бывший замдиректора ФЦАО (Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия) Андрей Кудрявцев и гендиректор ООО "Адиком Системс" Игорь Теперин.
https://ria.ru/20250306/delo-2003324035.html
https://ria.ru/20250225/figurant-2001602269.html
https://ria.ru/20250225/rosprirodnadzor-2001398150.html
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происшествия, жилье, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Жилье, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
По делу экс-замглавы Росприроднадзора арестовали виллу
По делу экс-замглавы Росприроднадзора арестовали виллу на берегу Черного моря
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Вилла с бассейном с панорамным видом на Черное море в Сочи арестована в рамках расследования дела о мошенничестве на 370 миллионов рублей, возбужденного на экс-замглавы Росприроднадзора Олега Долматова, свидетельствуют материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, среди арестованного в рамках дела, возбужденного против Долматова, имущества числится частный дом в СТД "Сутугинское" и несколько земельных участков: два из которых оформлены на экс-супругу, а один – на мать фигуранта.
Вилла, оформленная на экс-супругу Долматова, по данным ресурса "Яндекс.Карты", расположена на второй береговой линии в Сочи. На участке, согласно фотографиям, которые есть в распоряжении РИА Новости, есть открытый бассейн с видом на Черное море. Сам дом выполнен в стиле советского авангарда.
При этом стоимость соседних домов, по данным интернет-ресурса "ЦИАН", варьируется от 18 до 90 миллионов рублей.
Вместе с тем, как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, следствие установило, что доход бывшей жены Долматова с 2001 года по 2019 год не превышал более 1,15 миллиона рублей за весь период.
Также под арест попали и два земельных участка, оформленных на отца Долматова, в Ярославской области. Их общая кадастровая стоимость составляет около полумиллиона рублей.
Долматов был арестован в Москве в июне 2024 года.
Как сообщили ранее в правоохранительных органах РИА Новости, следствие считает, что весной 2015 года Долматов и Новиков решили привлечь к разработке программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду фирму "Адиком Системс" Игоря Теперина, с которым у них до этого сложились уже доверительные отношения. Летом того же года они решили похитить деньги, выделенные на ПО, через искусственное завышение цены на программно-техническое обеспечение.
По версии следствия, Долматов, будучи замглавы Росприроднадзора, организовал подготовку необходимых документов, которые обосновывали завышенные расходы на создание программного обеспечения, а также обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему организации - фирме Теперина.
Ранее из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, стало известно, что Росприроднадзор
через суд требует 370 миллионов рублей с Долматова и Новикова.
Ранее свои сроки получили два других фигуранта уголовного дела - бывший замдиректора ФЦАО (Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия) Андрей Кудрявцев и гендиректор ООО "Адиком Системс" Игорь Теперин.