https://ria.ru/20250306/delo-2003324035.html
Обвиняемый в мошенничестве экс-замглавы Росприроднадзора знакомится с делом
Обвиняемый в мошенничестве экс-замглавы Росприроднадзора знакомится с делом - РИА Новости, 06.03.2025
Обвиняемый в мошенничестве экс-замглавы Росприроднадзора знакомится с делом
Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Долматов и экс-глава ФЦАО (Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия) Владислав Новиков, обвиняемые в... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T03:49:00+03:00
2025-03-06T03:49:00+03:00
2025-03-06T03:49:00+03:00
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Долматов и экс-глава ФЦАО (Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия) Владислав Новиков, обвиняемые в мошенничестве на 370 миллионов рублей, знакомятся с материалами уголовного дела, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Фигуранты и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела", - сказал собеседник агентства. Долматов был арестован в Москве в июне 2024 года. Как сообщили ранее в правоохранительных органах РИА Новости, следствие считает, что весной 2015 года Долматов и Новиков решили привлечь к разработке программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду фирму "Адиком Системс" Игоря Теперина, с которым у них до этого сложились уже доверительные отношения. Летом того же года они решили похитить деньги, выделенные на ПО, через искусственное завышение цены на программно-техническое обеспечение. По версии следствия, Долматов, будучи замглавы Росприроднадзора, организовал подготовку необходимых документов, которые обосновывали завышенные расходы на создание программного обеспечения, а также обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему организации - фирме Теперина. Ранее из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, стало известно, что Росприроднадзор через суд требует 370 миллионов рублей с Долматова и Новикова. Сроки по этому делу уже получили два других фигуранта - бывший замдиректора ФЦАО (Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия) Андрей Кудрявцев и гендиректор ООО "Адиком Системс" Игорь Теперин.
https://ria.ru/20250225/rosprirodnadzor-2001398150.html
https://ria.ru/20250303/imuschestvo-2002864016.html
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происшествия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Обвиняемый в мошенничестве экс-замглавы Росприроднадзора знакомится с делом
Экс-замглавы Росприроднадзора Долматов знакомится с материалами уголовного дела
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Долматов и экс-глава ФЦАО (Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия) Владислав Новиков, обвиняемые в мошенничестве на 370 миллионов рублей, знакомятся с материалами уголовного дела, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Фигуранты и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела", - сказал собеседник агентства.
Долматов был арестован в Москве в июне 2024 года.
Как сообщили ранее в правоохранительных органах РИА Новости, следствие считает, что весной 2015 года Долматов и Новиков решили привлечь к разработке программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду фирму "Адиком Системс" Игоря Теперина, с которым у них до этого сложились уже доверительные отношения. Летом того же года они решили похитить деньги, выделенные на ПО, через искусственное завышение цены на программно-техническое обеспечение.
По версии следствия, Долматов, будучи замглавы Росприроднадзора, организовал подготовку необходимых документов, которые обосновывали завышенные расходы на создание программного обеспечения, а также обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему организации - фирме Теперина.
Ранее из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, стало известно, что Росприроднадзор
через суд требует 370 миллионов рублей с Долматова и Новикова.
Сроки по этому делу уже получили два других фигуранта - бывший замдиректора ФЦАО (Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия) Андрей Кудрявцев и гендиректор ООО "Адиком Системс" Игорь Теперин.