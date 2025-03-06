https://ria.ru/20250306/delo-2003321541.html

Двух фигуранток дела о торговле детьми освободили из СИЗО

Двух фигуранток дела о торговле детьми освободили из СИЗО - РИА Новости, 06.03.2025

Двух фигуранток дела о торговле детьми освободили из СИЗО

Мосгорсуд освободил из СИЗО фигуранток дела о торговле детьми - двух матерей, передавших своих детей на воспитание многодетным матерям Юлии Логиновой и Наталье... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T03:02:00+03:00

2025-03-06T03:02:00+03:00

2025-03-06T03:02:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мосгорсуд освободил из СИЗО фигуранток дела о торговле детьми - двух матерей, передавших своих детей на воспитание многодетным матерям Юлии Логиновой и Наталье Патоке, сообщил РИА Новости адвокат фигурантки Зухры Мусалаевой Артём Сарбашев. "Мосгорсуд отпустил из-под стражи (Анну – ред.) Куликову и Мусалаеву", - рассказал РИА Новости адвокат. Он добавил, что обе были освобождены в зале суда и отправлены под домашний арест. В настоящее время фигуранты и защита знакомятся с материалами уголовного дела. Обвинения были квалифицированы по пункту "в" части 3 статьи 127.1 УК РФ (продажа несовершеннолетних, совершенная организованной группой). По делу проходят две многодетные матери - Юлия Логинова и Наталья Патока, а также суррогатные матери и другие, брошенных детей которых усыновили фигурантки. Дело в отношении них (всего 11 человек) выделено в отдельное производство от остальных фигурантов, общее количество которых превысило 20 человек. Потерпевшими по делу признаны 15 несовершеннолетних. В отношении Патоки началась проверка после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании. Тогда было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя Логинова воспитывала 15 несовершеннолетних детей. Когда следствие стало разбираться, какие из детей родные, а какие были усыновлены, выяснилось, что в 2010 году Логиновой была проведена операция, после которой она не могла рожать. При этом женщина уверяла, что некоторые из детей, родившихся после этой операции, также ее родные. Прокуратура сообщала, что женщиной в ЗАГС были представлены документы, содержащие заведомо ложные сведения, и имеются основания полагать, что в отношении несовершеннолетних были совершены противоправные действия. Преображенский суд в октябре 2023 года арестовал Логинову, а впоследствии - других фигуранток, среди которых и Наталья Патока, которая также усыновляла детей женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Позже суд отпустил Логинову и Патоку из СИЗО. Общее число фигурантов превысило 20 человек. В отдельное производство выделено дело в отношении 11 из них - Логиновой, Патоки, суррогатных матерей и других женщин, брошенных детей которых усыновили фигурантки. В свою очередь адвокат Натальи Патоки Станислав Кулов заявлял РИА Новости, что в данном случае можно "максимум говорить о незаконном усыновлении (ст. 154 УК РФ)" или об административном правонарушении за предоставление недостоверных сведений в регистрирующий орган.

https://ria.ru/20250212/uskov-1998936486.html

https://ria.ru/20241219/sud-1990033102.html

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происшествия, россия