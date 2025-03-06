Рейтинг@Mail.ru
Верка Сердючка пожаловалась, что ее не выпустили за границу - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
19:43 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/danilko-2003492418.html
Верка Сердючка пожаловалась, что ее не выпустили за границу
Верка Сердючка пожаловалась, что ее не выпустили за границу - РИА Новости, 06.03.2025
Верка Сердючка пожаловалась, что ее не выпустили за границу
Украинский певец Андрей Данилко, который известен по сценическому образу Верки Сердючки, заявил, что министерство культуры Украины не выпустило его за границу,... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:43:00+03:00
2025-03-06T19:43:00+03:00
украина
верка сердючка (андрей данилко)
в мире
шоубиз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99235/83/992358381_0:102:1418:900_1920x0_80_0_0_9c2771d46449a9d61882a61308c77599.jpg
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Украинский певец Андрей Данилко, который известен по сценическому образу Верки Сердючки, заявил, что министерство культуры Украины не выпустило его за границу, все зарубежные концерты перенесены. Минкультуры Украины 27 февраля заявило, что с 3 марта перестанет выдавать разрешения на выезд за границу журналистам и деятелям искусств, поскольку многие из них не возвращаются. Советник главы ведомства Дмитрий Золотухин уточнил, что более 500 представителей творческих профессий и работников СМИ призывного возраста выехали с Украины и обратно не вернулись. Украинское издание "Корреспондент" со ссылкой на замглавы минкультуры Андрея Наджоса сообщало, что военнообязанные журналисты и деятели культуры смогут выехать из страны не более чем на 60 дней и только с разрешения главы ведомства. "В связи с внезапной остановкой выдачи разрешений на выезд министерством культуры, и несмотря на заранее поданные документы, группа народного артиста Украины Андрея Данилко VERKA SERDUCHKA &amp; BAND не получила разрешения (письма содействия) на выезд", - написал артист в социальной сети Facebook*. Он также добавил, что его концерты, запланированные в Лондоне, Аликанте, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне и Праге, перенесены. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250306/serdyuchka-2003461317.html
https://ria.ru/20250205/ukraina-1997467549.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99235/83/992358381_0:0:1418:1065_1920x0_80_0_0_07a3920e026d82010c69e2c99376726b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, верка сердючка (андрей данилко), в мире
Украина, Верка Сердючка (Андрей Данилко), В мире, Шоубиз
Верка Сердючка пожаловалась, что ее не выпустили за границу

Украинский артист Андрей Данилко заявил, что его не выпустили за границу

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкПевица Верка Сердючка (Андрей Данилко)
Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко) - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко) . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Украинский певец Андрей Данилко, который известен по сценическому образу Верки Сердючки, заявил, что министерство культуры Украины не выпустило его за границу, все зарубежные концерты перенесены.
Минкультуры Украины 27 февраля заявило, что с 3 марта перестанет выдавать разрешения на выезд за границу журналистам и деятелям искусств, поскольку многие из них не возвращаются. Советник главы ведомства Дмитрий Золотухин уточнил, что более 500 представителей творческих профессий и работников СМИ призывного возраста выехали с Украины и обратно не вернулись. Украинское издание "Корреспондент" со ссылкой на замглавы минкультуры Андрея Наджоса сообщало, что военнообязанные журналисты и деятели культуры смогут выехать из страны не более чем на 60 дней и только с разрешения главы ведомства.
Верка Сердючка во время репетиции финала международного конкурса Евровидение-2019 - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Верка Сердючка вляпалась: гастроли под конвоем, а гонорары — Зеленскому
Вчера, 18:49
"В связи с внезапной остановкой выдачи разрешений на выезд министерством культуры, и несмотря на заранее поданные документы, группа народного артиста Украины Андрея Данилко VERKA SERDUCHKA & BAND не получила разрешения (письма содействия) на выезд", - написал артист в социальной сети Facebook*.
Он также добавил, что его концерты, запланированные в Лондоне, Аликанте, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне и Праге, перенесены.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Верка Сердючка (Андрей Данилко) - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
СМИ раскрыли, что угрожает Верке Сердючке на Украине
5 февраля, 11:50
 
ШоубизУкраинаВерка Сердючка (Андрей Данилко)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала