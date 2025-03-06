https://ria.ru/20250306/danilko-2003492418.html

Верка Сердючка пожаловалась, что ее не выпустили за границу

Верка Сердючка пожаловалась, что ее не выпустили за границу - РИА Новости, 06.03.2025

Верка Сердючка пожаловалась, что ее не выпустили за границу

Украинский певец Андрей Данилко, который известен по сценическому образу Верки Сердючки, заявил, что министерство культуры Украины не выпустило его за границу,... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T19:43:00+03:00

2025-03-06T19:43:00+03:00

2025-03-06T19:43:00+03:00

украина

верка сердючка (андрей данилко)

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Украинский певец Андрей Данилко, который известен по сценическому образу Верки Сердючки, заявил, что министерство культуры Украины не выпустило его за границу, все зарубежные концерты перенесены. Минкультуры Украины 27 февраля заявило, что с 3 марта перестанет выдавать разрешения на выезд за границу журналистам и деятелям искусств, поскольку многие из них не возвращаются. Советник главы ведомства Дмитрий Золотухин уточнил, что более 500 представителей творческих профессий и работников СМИ призывного возраста выехали с Украины и обратно не вернулись. Украинское издание "Корреспондент" со ссылкой на замглавы минкультуры Андрея Наджоса сообщало, что военнообязанные журналисты и деятели культуры смогут выехать из страны не более чем на 60 дней и только с разрешения главы ведомства. "В связи с внезапной остановкой выдачи разрешений на выезд министерством культуры, и несмотря на заранее поданные документы, группа народного артиста Украины Андрея Данилко VERKA SERDUCHKA & BAND не получила разрешения (письма содействия) на выезд", - написал артист в социальной сети Facebook*. Он также добавил, что его концерты, запланированные в Лондоне, Аликанте, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне и Праге, перенесены. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250306/serdyuchka-2003461317.html

https://ria.ru/20250205/ukraina-1997467549.html

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украина, верка сердючка (андрей данилко), в мире