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В Дагестане студент пострадал, пытаясь вскрыть учебный снаряд болгаркой
В Дагестане студент пострадал, пытаясь вскрыть учебный снаряд болгаркой - РИА Новости, 06.03.2025
В Дагестане студент пострадал, пытаясь вскрыть учебный снаряд болгаркой
Восемнадцатилетний студент колледжа в Махачкале пострадал, пытаясь на уроке ОБЖ вскрыть учебный боеприпас болгаркой, его доставили в больницу, сообщили в... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:50:00+03:00
2025-03-06T14:50:00+03:00
2025-03-06T14:50:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 6 мар - РИА Новости. Восемнадцатилетний студент колледжа в Махачкале пострадал, пытаясь на уроке ОБЖ вскрыть учебный боеприпас болгаркой, его доставили в больницу, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. По предварительной информации, во время урока ОБЖ во дворе колледжа по плану занятия студенты должны были вскрыть учебный снаряд. Для этого они попросили помощи у слесаря, работавшего неподалеку. "Воспользовавшись позаимствованной у него болгаркой, они попытались вскрыть орудие. В результате механического воздействия на учебный снаряд был поврежден его стартовый запал. Кроме того, орудие от заклинившей болгарки отлетело, и удар пришелся по ногам одного из студентов, 18-летнего пострадавшего незамедлительно доставили в больницу", – говорится в сообщении. По данным МВД, жизни юноши ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего уточняются, добавили в ведомстве. Проверку по факту происшествия организовала и прокуратура республики. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере оборота боеприпасов, а также соблюдению безопасных условий обучения, сообщили в пресс-службе ведомства.
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происшествия, махачкала
В Дагестане студент пострадал, пытаясь вскрыть учебный снаряд болгаркой
В Махачкале студент колледжа пострадал, пытаясь вскрыть учебный снаряд болгаркой
МАХАЧКАЛА, 6 мар - РИА Новости.
Восемнадцатилетний студент колледжа в Махачкале пострадал, пытаясь на уроке ОБЖ вскрыть учебный боеприпас болгаркой, его доставили в больницу, сообщили в пресс-службе МВД
Дагестана.
По предварительной информации, во время урока ОБЖ во дворе колледжа по плану занятия студенты должны были вскрыть учебный снаряд. Для этого они попросили помощи у слесаря, работавшего неподалеку.
"Воспользовавшись позаимствованной у него болгаркой, они попытались вскрыть орудие. В результате механического воздействия на учебный снаряд был поврежден его стартовый запал. Кроме того, орудие от заклинившей болгарки отлетело, и удар пришелся по ногам одного из студентов, 18-летнего пострадавшего незамедлительно доставили в больницу", – говорится в сообщении.
По данным МВД, жизни юноши ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего уточняются, добавили в ведомстве.
Проверку по факту происшествия организовала и прокуратура республики. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере оборота боеприпасов, а также соблюдению безопасных условий обучения, сообщили в пресс-службе ведомства.