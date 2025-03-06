Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане студент пострадал, пытаясь вскрыть учебный снаряд болгаркой - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/dagestan-2003410273.html
В Дагестане студент пострадал, пытаясь вскрыть учебный снаряд болгаркой
В Дагестане студент пострадал, пытаясь вскрыть учебный снаряд болгаркой - РИА Новости, 06.03.2025
В Дагестане студент пострадал, пытаясь вскрыть учебный снаряд болгаркой
Восемнадцатилетний студент колледжа в Махачкале пострадал, пытаясь на уроке ОБЖ вскрыть учебный боеприпас болгаркой, его доставили в больницу, сообщили в... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:50:00+03:00
2025-03-06T14:50:00+03:00
происшествия
махачкала
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268120_0:12:3318:1878_1920x0_80_0_0_f2b352e6d3719ef4136959816b6930bf.jpg
МАХАЧКАЛА, 6 мар - РИА Новости. Восемнадцатилетний студент колледжа в Махачкале пострадал, пытаясь на уроке ОБЖ вскрыть учебный боеприпас болгаркой, его доставили в больницу, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. По предварительной информации, во время урока ОБЖ во дворе колледжа по плану занятия студенты должны были вскрыть учебный снаряд. Для этого они попросили помощи у слесаря, работавшего неподалеку. "Воспользовавшись позаимствованной у него болгаркой, они попытались вскрыть орудие. В результате механического воздействия на учебный снаряд был поврежден его стартовый запал. Кроме того, орудие от заклинившей болгарки отлетело, и удар пришелся по ногам одного из студентов, 18-летнего пострадавшего незамедлительно доставили в больницу", – говорится в сообщении. По данным МВД, жизни юноши ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего уточняются, добавили в ведомстве. Проверку по факту происшествия организовала и прокуратура республики. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере оборота боеприпасов, а также соблюдению безопасных условий обучения, сообщили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20241118/peterburg-1984440947.html
https://ria.ru/20240913/krym-1972494265.html
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268120_432:0:3163:2048_1920x0_80_0_0_1db4998e674865626024a533e20e4b3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала
Происшествия, Махачкала
В Дагестане студент пострадал, пытаясь вскрыть учебный снаряд болгаркой

В Махачкале студент колледжа пострадал, пытаясь вскрыть учебный снаряд болгаркой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 6 мар - РИА Новости. Восемнадцатилетний студент колледжа в Махачкале пострадал, пытаясь на уроке ОБЖ вскрыть учебный боеприпас болгаркой, его доставили в больницу, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.
По предварительной информации, во время урока ОБЖ во дворе колледжа по плану занятия студенты должны были вскрыть учебный снаряд. Для этого они попросили помощи у слесаря, работавшего неподалеку.
Мужчина, пытавшийся задушить фельдшера в приемном покое больницы на Литейном проспекте Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
В Петербурге мужчина пытался задушить фельдшера в приемном покое больницы
18 ноября 2024, 17:56
"Воспользовавшись позаимствованной у него болгаркой, они попытались вскрыть орудие. В результате механического воздействия на учебный снаряд был поврежден его стартовый запал. Кроме того, орудие от заклинившей болгарки отлетело, и удар пришелся по ногам одного из студентов, 18-летнего пострадавшего незамедлительно доставили в больницу", – говорится в сообщении.
По данным МВД, жизни юноши ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего уточняются, добавили в ведомстве.
Проверку по факту происшествия организовала и прокуратура республики. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере оборота боеприпасов, а также соблюдению безопасных условий обучения, сообщили в пресс-службе ведомства.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
СК проверяет сообщения о том, что школьник избил учителя смартфоном в Крыму
13 сентября 2024, 13:12
 
ПроисшествияМахачкала
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала