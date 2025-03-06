https://ria.ru/20250306/dagestan-2003410273.html

В Дагестане студент пострадал, пытаясь вскрыть учебный снаряд болгаркой

В Дагестане студент пострадал, пытаясь вскрыть учебный снаряд болгаркой - РИА Новости, 06.03.2025

В Дагестане студент пострадал, пытаясь вскрыть учебный снаряд болгаркой

Восемнадцатилетний студент колледжа в Махачкале пострадал, пытаясь на уроке ОБЖ вскрыть учебный боеприпас болгаркой, его доставили в больницу, сообщили в... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T14:50:00+03:00

2025-03-06T14:50:00+03:00

2025-03-06T14:50:00+03:00

происшествия

махачкала

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268120_0:12:3318:1878_1920x0_80_0_0_f2b352e6d3719ef4136959816b6930bf.jpg

МАХАЧКАЛА, 6 мар - РИА Новости. Восемнадцатилетний студент колледжа в Махачкале пострадал, пытаясь на уроке ОБЖ вскрыть учебный боеприпас болгаркой, его доставили в больницу, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. По предварительной информации, во время урока ОБЖ во дворе колледжа по плану занятия студенты должны были вскрыть учебный снаряд. Для этого они попросили помощи у слесаря, работавшего неподалеку. "Воспользовавшись позаимствованной у него болгаркой, они попытались вскрыть орудие. В результате механического воздействия на учебный снаряд был поврежден его стартовый запал. Кроме того, орудие от заклинившей болгарки отлетело, и удар пришелся по ногам одного из студентов, 18-летнего пострадавшего незамедлительно доставили в больницу", – говорится в сообщении. По данным МВД, жизни юноши ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего уточняются, добавили в ведомстве. Проверку по факту происшествия организовала и прокуратура республики. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере оборота боеприпасов, а также соблюдению безопасных условий обучения, сообщили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20241118/peterburg-1984440947.html

https://ria.ru/20240913/krym-1972494265.html

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала