https://ria.ru/20250306/chislo-2003341897.html
Число пострадавших при сбросе бомбы на дома в Южной Корее достигло 15
Число пострадавших при сбросе бомбы на дома в Южной Корее достигло 15 - РИА Новости, 06.03.2025
Число пострадавших при сбросе бомбы на дома в Южной Корее достигло 15
Число пострадавших от случайного сброса бомбы на жилые дома в Южной Корее возросло до 15 человек, сообщило издание "Чосон Ильбо". РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T09:13:00+03:00
2025-03-06T09:13:00+03:00
2025-03-06T11:48:00+03:00
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СЕУЛ, 6 мар — РИА Новости. Число пострадавших от случайного сброса бомбы на жилые дома в Южной Корее возросло до 15 человек, сообщило издание "Чосон Ильбо". "В результате аварии на данный момент пострадали 15 человек. Из них двое получили тяжелые травмы", — говорится в публикации.Ранее сообщалось о семи пострадавших. Кроме того, взрыв повредил пять жилых домов, склад, церковь, теплицу и грузовой автомобиль.Южнокорейские ВВС извинились за инцидент и пообещали выплатить компенсации.Cегодня в городе Пхочхон провинции Кёнгидо проходили учения на полигоне Сынчжин. В них принимали участие южнокорейские ВВС, в том числе боевые самолеты F-35A, F-15K, KF-16 и FA-50, сухопутные войска, а также дислоцированные в стране американские подразделения. В ходе учений истребитель KF-16 сбросил восемь бомб MK-82, которые упали за пределами полигона. Одна из них — на деревню Ногок. Куда попали остальные бомбы и был ли ущерб, пока не сообщается.
https://ria.ru/20250306/smi-2003344706.html
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Южнокорейский истребитель по ошибке сбросил бомбы на жилые дома
Южнокорейский истребитель по ошибке сбросил бомбы на жилые дома
2025-03-06T09:13
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PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, космос - риа наука, южная корея, кенгидо, f-16, f-15se
В мире, Космос - РИА Наука, Южная Корея, Кенгидо, F-16, F-15SE
Число пострадавших при сбросе бомбы на дома в Южной Корее достигло 15
Число раненных при сбросе бомбы истребителем на дома в Южной Корее достигло 15