https://ria.ru/20250306/chislo-2003341897.html

Число пострадавших при сбросе бомбы на дома в Южной Корее достигло 15

Число пострадавших при сбросе бомбы на дома в Южной Корее достигло 15 - РИА Новости, 06.03.2025

Число пострадавших при сбросе бомбы на дома в Южной Корее достигло 15

Число пострадавших от случайного сброса бомбы на жилые дома в Южной Корее возросло до 15 человек, сообщило издание "Чосон Ильбо". РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T09:13:00+03:00

2025-03-06T09:13:00+03:00

2025-03-06T11:48:00+03:00

в мире

космос - риа наука

южная корея

кенгидо

f-16

f-15se

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003342180_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5463eb8f90b13889e66d895498ad1c26.jpg

СЕУЛ, 6 мар — РИА Новости. Число пострадавших от случайного сброса бомбы на жилые дома в Южной Корее возросло до 15 человек, сообщило издание "Чосон Ильбо". "В результате аварии на данный момент пострадали 15 человек. Из них двое получили тяжелые травмы", — говорится в публикации.Ранее сообщалось о семи пострадавших. Кроме того, взрыв повредил пять жилых домов, склад, церковь, теплицу и грузовой автомобиль.Южнокорейские ВВС извинились за инцидент и пообещали выплатить компенсации.Cегодня в городе Пхочхон провинции Кёнгидо проходили учения на полигоне Сынчжин. В них принимали участие южнокорейские ВВС, в том числе боевые самолеты F-35A, F-15K, KF-16 и FA-50, сухопутные войска, а также дислоцированные в стране американские подразделения. В ходе учений истребитель KF-16 сбросил восемь бомб MK-82, которые упали за пределами полигона. Одна из них — на деревню Ногок. Куда попали остальные бомбы и был ли ущерб, пока не сообщается.

https://ria.ru/20250306/smi-2003344706.html

южная корея

кенгидо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Южнокорейский истребитель по ошибке сбросил бомбы на жилые дома Южнокорейский истребитель по ошибке сбросил бомбы на жилые дома 2025-03-06T09:13 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, космос - риа наука, южная корея, кенгидо, f-16, f-15se