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Число пострадавших при сбросе бомбы на дома в Южной Корее достигло 15 - РИА Новости, 06.03.2025
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09:13 06.03.2025 (обновлено: 11:48 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/chislo-2003341897.html
Число пострадавших при сбросе бомбы на дома в Южной Корее достигло 15
Число пострадавших при сбросе бомбы на дома в Южной Корее достигло 15 - РИА Новости, 06.03.2025
Число пострадавших при сбросе бомбы на дома в Южной Корее достигло 15
Число пострадавших от случайного сброса бомбы на жилые дома в Южной Корее возросло до 15 человек, сообщило издание "Чосон Ильбо". РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T09:13:00+03:00
2025-03-06T11:48:00+03:00
в мире
космос - риа наука
южная корея
кенгидо
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СЕУЛ, 6 мар — РИА Новости. Число пострадавших от случайного сброса бомбы на жилые дома в Южной Корее возросло до 15 человек, сообщило издание "Чосон Ильбо". &quot;В результате аварии на данный момент пострадали 15 человек. Из них двое получили тяжелые травмы&quot;, — говорится в публикации.Ранее сообщалось о семи пострадавших. Кроме того, взрыв повредил пять жилых домов, склад, церковь, теплицу и грузовой автомобиль.Южнокорейские ВВС извинились за инцидент и пообещали выплатить компенсации.Cегодня в городе Пхочхон провинции Кёнгидо проходили учения на полигоне Сынчжин. В них принимали участие южнокорейские ВВС, в том числе боевые самолеты F-35A, F-15K, KF-16 и FA-50, сухопутные войска, а также дислоцированные в стране американские подразделения. В ходе учений истребитель KF-16 сбросил восемь бомб MK-82, которые упали за пределами полигона. Одна из них — на деревню Ногок. Куда попали остальные бомбы и был ли ущерб, пока не сообщается.
https://ria.ru/20250306/smi-2003344706.html
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Южнокорейский истребитель по ошибке сбросил бомбы на жилые дома
Южнокорейский истребитель по ошибке сбросил бомбы на жилые дома
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в мире, космос - риа наука, южная корея, кенгидо, f-16, f-15se
В мире, Космос - РИА Наука, Южная Корея, Кенгидо, F-16, F-15SE
Число пострадавших при сбросе бомбы на дома в Южной Корее достигло 15

Число раненных при сбросе бомбы истребителем на дома в Южной Корее достигло 15

© AP Photo / Lee Jin-manМашина скорой помощи в Пхочхоне, где истребитель случайно сбросил бомбы на жилые дома
Машина скорой помощи в Пхочхоне, где истребитель случайно сбросил бомбы на жилые дома - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Lee Jin-man
Машина скорой помощи в Пхочхоне, где истребитель случайно сбросил бомбы на жилые дома
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СЕУЛ, 6 мар — РИА Новости. Число пострадавших от случайного сброса бомбы на жилые дома в Южной Корее возросло до 15 человек, сообщило издание "Чосон Ильбо".
«

"В результате аварии на данный момент пострадали 15 человек. Из них двое получили тяжелые травмы", — говорится в публикации.

Ранее сообщалось о семи пострадавших. Кроме того, взрыв повредил пять жилых домов, склад, церковь, теплицу и грузовой автомобиль.
Южнокорейские ВВС извинились за инцидент и пообещали выплатить компенсации.
Cегодня в городе Пхочхон провинции Кёнгидо проходили учения на полигоне Сынчжин. В них принимали участие южнокорейские ВВС, в том числе боевые самолеты F-35A, F-15K, KF-16 и FA-50, сухопутные войска, а также дислоцированные в стране американские подразделения.
В ходе учений истребитель KF-16 сбросил восемь бомб MK-82, которые упали за пределами полигона. Одна из них — на деревню Ногок. Куда попали остальные бомбы и был ли ущерб, пока не сообщается.
Поврежденный дом в Пхочхоне, где восемь бомб случайно были сброшены на жилые дома истребителем ВВС Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Деревня в Южной Корее, куда сбросили бомбу, находится недалеко от полигона
Вчера, 09:28
 
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