Чебнев проявил себя как настоящий русский офицер, заявил Путин
Путин: Чебнев проявил себя как настоящий русский офицер и гражданин России
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин передает вдове Героя России Сергея Чебнева – Ольге Чебневой орден "Золотая звезда", которого её муж был удостоен посмертно
Президент России Владимир Путин передает вдове Героя России Сергея Чебнева – Ольге Чебневой орден "Золотая звезда", которого её муж был удостоен посмертно
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Герой России Сергей Чебнев, погибший при обороне Курской области, проявил себя как настоящий русский офицер и гражданин России, сказал президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг провел встречу с вдовой Сергея Чебнева Ольгой и передал ей медаль "Золотая звезда", которой ее супруг был удостоен посмертно за подвиг в Курской области.
"Хотел бы сказать, что Сергей Владимирович проявил себя как настоящий русский офицер, как гражданин России. С самого начала боевых действий он инициативно сам пришел в военкомат, еще раз хочу сказать и подчеркнуть, добился мобилизации и добровольно пошел в зону боевых действий и вел себя там безупречно. Это, безусловно, прежде всего заслуга семьи, где он рос, воспитывался, ну, и вашей семьи тоже, потому что все это никуда не исчезло, а наоборот, все это из года в год культивировалось и укреплялось", - сказал Путин во время беседы с Чебневой.
Президент РФ добавил, что Чебневу удалось собрать и мобилизовать вокруг себя людей, он защищал своих товарищей и гражданское население. Вручая Ольге Чебневой медаль "Золотая звезда" Героя России, Путин отметил, что Сергей Чебнев совершил подвиг, защищая Россию на курском направлении. В ходе беседы президент также предложил Ольге Чебневой поговорить о ситуации в семье.
В августе 2024 года Чебнев в течение 12 дней руководил обороной населенного пункта Малая Локня в Курской области с целью удержания важного плацдарма вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ. Он взял на себя командование личным составом трех полков различного подчинения, превратив обороняемые объекты в неприступную крепость на пути врага, рвавшегося к Курской АЭС в Курчатове.
18 августа 2024-го ВСУ нанесли удар по Малой Локне из РСЗО "Хаймарс", а после высадили десант в тылу территории обороны. Чтобы не дать противнику закрепиться и окружить подразделения, Чебнев принял решение выбить врага и лично возглавил штурмовую группу. В ходе боя группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе. Подполковник получил смертельные ранения.
Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление боевиков ВСУ на Курскую АЭС, обеспечив возможность ВС России перебросить резервы. За совершенный подвиг Чебневу было присвоено звание "Герой России.
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