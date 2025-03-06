https://ria.ru/20250306/chebnev-2003443976.html

Чебнев проявил себя как настоящий русский офицер, заявил Путин

Чебнев проявил себя как настоящий русский офицер, заявил Путин - РИА Новости, 06.03.2025

Чебнев проявил себя как настоящий русский офицер, заявил Путин

Герой России Сергей Чебнев, погибший при обороне Курской области, проявил себя как настоящий русский офицер и гражданин России, сказал президент РФ Владимир... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T17:04:00+03:00

2025-03-06T17:04:00+03:00

2025-03-06T17:04:00+03:00

россия

курская область

суджа

владимир путин

вооруженные силы украины

курская аэс

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Герой России Сергей Чебнев, погибший при обороне Курской области, проявил себя как настоящий русский офицер и гражданин России, сказал президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг провел встречу с вдовой Сергея Чебнева Ольгой и передал ей медаль "Золотая звезда", которой ее супруг был удостоен посмертно за подвиг в Курской области. "Хотел бы сказать, что Сергей Владимирович проявил себя как настоящий русский офицер, как гражданин России. С самого начала боевых действий он инициативно сам пришел в военкомат, еще раз хочу сказать и подчеркнуть, добился мобилизации и добровольно пошел в зону боевых действий и вел себя там безупречно. Это, безусловно, прежде всего заслуга семьи, где он рос, воспитывался, ну, и вашей семьи тоже, потому что все это никуда не исчезло, а наоборот, все это из года в год культивировалось и укреплялось", - сказал Путин во время беседы с Чебневой. Президент РФ добавил, что Чебневу удалось собрать и мобилизовать вокруг себя людей, он защищал своих товарищей и гражданское население. Вручая Ольге Чебневой медаль "Золотая звезда" Героя России, Путин отметил, что Сергей Чебнев совершил подвиг, защищая Россию на курском направлении. В ходе беседы президент также предложил Ольге Чебневой поговорить о ситуации в семье. В августе 2024 года Чебнев в течение 12 дней руководил обороной населенного пункта Малая Локня в Курской области с целью удержания важного плацдарма вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ. Он взял на себя командование личным составом трех полков различного подчинения, превратив обороняемые объекты в неприступную крепость на пути врага, рвавшегося к Курской АЭС в Курчатове. 18 августа 2024-го ВСУ нанесли удар по Малой Локне из РСЗО "Хаймарс", а после высадили десант в тылу территории обороны. Чтобы не дать противнику закрепиться и окружить подразделения, Чебнев принял решение выбить врага и лично возглавил штурмовую группу. В ходе боя группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе. Подполковник получил смертельные ранения. Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление боевиков ВСУ на Курскую АЭС, обеспечив возможность ВС России перебросить резервы. За совершенный подвиг Чебневу было присвоено звание "Герой России.

https://ria.ru/20250223/putin-2001133463.html

https://ria.ru/20250304/vera-2003077657.html

https://ria.ru/20250127/svo-1995767660.html

россия

курская область

суджа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, курская область, суджа, владимир путин, вооруженные силы украины, курская аэс