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Чебнев проявил себя как настоящий русский офицер, заявил Путин - РИА Новости, 06.03.2025
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17:04 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/chebnev-2003443976.html
Чебнев проявил себя как настоящий русский офицер, заявил Путин
Чебнев проявил себя как настоящий русский офицер, заявил Путин - РИА Новости, 06.03.2025
Чебнев проявил себя как настоящий русский офицер, заявил Путин
Герой России Сергей Чебнев, погибший при обороне Курской области, проявил себя как настоящий русский офицер и гражданин России, сказал президент РФ Владимир... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T17:04:00+03:00
2025-03-06T17:04:00+03:00
россия
курская область
суджа
владимир путин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Герой России Сергей Чебнев, погибший при обороне Курской области, проявил себя как настоящий русский офицер и гражданин России, сказал президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг провел встречу с вдовой Сергея Чебнева Ольгой и передал ей медаль "Золотая звезда", которой ее супруг был удостоен посмертно за подвиг в Курской области. "Хотел бы сказать, что Сергей Владимирович проявил себя как настоящий русский офицер, как гражданин России. С самого начала боевых действий он инициативно сам пришел в военкомат, еще раз хочу сказать и подчеркнуть, добился мобилизации и добровольно пошел в зону боевых действий и вел себя там безупречно. Это, безусловно, прежде всего заслуга семьи, где он рос, воспитывался, ну, и вашей семьи тоже, потому что все это никуда не исчезло, а наоборот, все это из года в год культивировалось и укреплялось", - сказал Путин во время беседы с Чебневой. Президент РФ добавил, что Чебневу удалось собрать и мобилизовать вокруг себя людей, он защищал своих товарищей и гражданское население. Вручая Ольге Чебневой медаль "Золотая звезда" Героя России, Путин отметил, что Сергей Чебнев совершил подвиг, защищая Россию на курском направлении. В ходе беседы президент также предложил Ольге Чебневой поговорить о ситуации в семье. В августе 2024 года Чебнев в течение 12 дней руководил обороной населенного пункта Малая Локня в Курской области с целью удержания важного плацдарма вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ. Он взял на себя командование личным составом трех полков различного подчинения, превратив обороняемые объекты в неприступную крепость на пути врага, рвавшегося к Курской АЭС в Курчатове. 18 августа 2024-го ВСУ нанесли удар по Малой Локне из РСЗО "Хаймарс", а после высадили десант в тылу территории обороны. Чтобы не дать противнику закрепиться и окружить подразделения, Чебнев принял решение выбить врага и лично возглавил штурмовую группу. В ходе боя группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе. Подполковник получил смертельные ранения. Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление боевиков ВСУ на Курскую АЭС, обеспечив возможность ВС России перебросить резервы. За совершенный подвиг Чебневу было присвоено звание "Герой России.
https://ria.ru/20250223/putin-2001133463.html
https://ria.ru/20250304/vera-2003077657.html
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россия, курская область, суджа, владимир путин, вооруженные силы украины, курская аэс
Россия, Курская область, Суджа, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Курская АЭС
Чебнев проявил себя как настоящий русский офицер, заявил Путин

Путин: Чебнев проявил себя как настоящий русский офицер и гражданин России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин передает вдове Героя России Сергея Чебнева – Ольге Чебневой орден "Золотая звезда", которого её муж был удостоен посмертно
Президент России Владимир Путин передает вдове Героя России Сергея Чебнева – Ольге Чебневой орден Золотая звезда, которого её муж был удостоен посмертно - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин передает вдове Героя России Сергея Чебнева – Ольге Чебневой орден "Золотая звезда", которого её муж был удостоен посмертно
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Герой России Сергей Чебнев, погибший при обороне Курской области, проявил себя как настоящий русский офицер и гражданин России, сказал президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг провел встречу с вдовой Сергея Чебнева Ольгой и передал ей медаль "Золотая звезда", которой ее супруг был удостоен посмертно за подвиг в Курской области.
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"Хотел бы сказать, что Сергей Владимирович проявил себя как настоящий русский офицер, как гражданин России. С самого начала боевых действий он инициативно сам пришел в военкомат, еще раз хочу сказать и подчеркнуть, добился мобилизации и добровольно пошел в зону боевых действий и вел себя там безупречно. Это, безусловно, прежде всего заслуга семьи, где он рос, воспитывался, ну, и вашей семьи тоже, потому что все это никуда не исчезло, а наоборот, все это из года в год культивировалось и укреплялось", - сказал Путин во время беседы с Чебневой.
Президент РФ добавил, что Чебневу удалось собрать и мобилизовать вокруг себя людей, он защищал своих товарищей и гражданское население. Вручая Ольге Чебневой медаль "Золотая звезда" Героя России, Путин отметил, что Сергей Чебнев совершил подвиг, защищая Россию на курском направлении. В ходе беседы президент также предложил Ольге Чебневой поговорить о ситуации в семье.
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В августе 2024 года Чебнев в течение 12 дней руководил обороной населенного пункта Малая Локня в Курской области с целью удержания важного плацдарма вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ. Он взял на себя командование личным составом трех полков различного подчинения, превратив обороняемые объекты в неприступную крепость на пути врага, рвавшегося к Курской АЭС в Курчатове.
18 августа 2024-го ВСУ нанесли удар по Малой Локне из РСЗО "Хаймарс", а после высадили десант в тылу территории обороны. Чтобы не дать противнику закрепиться и окружить подразделения, Чебнев принял решение выбить врага и лично возглавил штурмовую группу. В ходе боя группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе. Подполковник получил смертельные ранения.
Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление боевиков ВСУ на Курскую АЭС, обеспечив возможность ВС России перебросить резервы. За совершенный подвиг Чебневу было присвоено звание "Герой России.
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