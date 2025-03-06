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Бундестаг в новом созыве проведет первое заседание
Бундестаг в новом созыве проведет первое заседание - РИА Новости, 06.03.2025
Бундестаг в новом созыве проведет первое заседание
Немецкий парламент в своём новом составе проведёт первое своё заседание 25 марта – спустя месяц и два дня после проведения досрочных выборов, сообщает новостное РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:26:00+03:00
2025-03-06T14:26:00+03:00
2025-03-06T14:34:00+03:00
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БЕРЛИН, 6 мар - РИА Новости. Немецкий парламент в своём новом составе проведёт первое своё заседание 25 марта – спустя месяц и два дня после проведения досрочных выборов, сообщает новостное агентство DPA со ссылкой на совет бундестага, причастного к составлению расписания.Данное решение, как отмечает агентство, проходит в рамках определений основного закона, позволяющего проводить учредительные собрания парламента в рамках 30 дней после выборов. Тем самым, 25 марта является последним днём, когда это можно было сделать.В новом бундестаге, согласно недавним изменениям в законе о максимальном количестве мест, будет заседать всего 630 депутатов, ранее в парламенте собирались до 733 парламентариев.В результате недавних выборов фракция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получит наибольшее количество депутатских кресел – 208. За ними следуют "Альтернатива для Германии" (152), социал-демократы (СДПГ, 120) и "Зелёные" (85).
https://ria.ru/20250304/oborona-2003078563.html
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В мире, ХДС/ХСС, Бундестаг Германии, Альтернатива для Германии (партия), Германия
Бундестаг в новом созыве проведет первое заседание
DPA: бундестаг в новом составе проведет первое заседание 25 марта