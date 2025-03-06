https://ria.ru/20250306/bomba-2003367747.html

"Думал, началась война". Очевидцы рассказали о ЧП с бомбой в Южной Корее

"Думал, началась война". Очевидцы рассказали о ЧП с бомбой в Южной Корее - РИА Новости, 06.03.2025

"Думал, началась война". Очевидцы рассказали о ЧП с бомбой в Южной Корее

Очевидцы инцидента с ошибочным сбросом авиабомбы на южнокорейскую деревню Ногок, расположенную всего в 30 километрах от границы с КНДР, подумали, что началась... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T11:50:00+03:00

2025-03-06T11:50:00+03:00

2025-03-06T11:50:00+03:00

южная корея

кенгидо

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СЕУЛ, 6 мар - РИА Новости. Очевидцы инцидента с ошибочным сбросом авиабомбы на южнокорейскую деревню Ногок, расположенную всего в 30 километрах от границы с КНДР, подумали, что началась война, сообщил телеканал YTN. Ранее сообщалось, что восемь бомб MK-82, по четыре с двух истребителей KF-16 ВВС Республики Корея, были ошибочно в ходе учений сброшены за пределами военного полигона Сынчжин. Все они разорвались. Одна упала на деревню Ногок в районе города Пхочхон в шести километрах от полигона. В результате инцидента на данный момент пострадали 15 человек, в том числе двое военных. Два человека получили тяжелые травмы. Падение бомбы также повредило пять жилых домов, один склад, церковь, теплицу и грузовой автомобиль. "Вибрация сотрясла весь дом. Я подумал, что началась война. Потому что истребители продолжали кружить в небе, а потом рядом с моим домом внезапно разорвалась бомба", - рассказал местный житель телеканалу YTN. Другой очевидец сообщил, что видел три самолета, а через несколько секунд раздался взрыв, и в небе поднялся столп дыма, напоминающий грибовидное облако, "как при ядерном взрыве". "Внезапно раздался громкий звук удара и начал подниматься черный дым, много. Летали туда-сюда самолеты, я думала, произошла какая-то беда, что, может, самолет упал... Все дрожало, все стекла разбились", - рассказала еще одна свидетельница инцидента. На появившейся в сети записи с камеры видеонаблюдения видно, как по улице населенного пункта едет грузовик. В следующее мгновение происходит взрыв, в огне исчезают и машина, и рядом стоящее здание. Инцидент произошел в четверг в районе полигона Сынчжин в городе Пхочхон, провинции Кёнгидо, где проходили совместные учения Южной Коре и США с участием ВВС, сухопутных войск Республики Корея и дислоцированных в стране американских войск. Тренировки проводились в рамках регулярных совместных южнокорейско-американских учений "Щит свободы" (Freedom Shield). ВВС задействовали боевые самолёты F-35A, F-15K, KF-16 и FA-50. Как пишут южнокорейские СМИ, о произошедшем стало известно только после того, как местные жители сообщили властям о падении и взрыве, предположительно, артиллерийского снаряда в жилом районе. При этом, как отмечает агентство, сами военные официально заявили о об ошибочном сбросе бомб только спустя 100 минут после инцидента. Это вызвало подозрения, что ВВС Южной Кореи изначально даже "не осознавали" факт ошибочного удара и начали расследование только после появления информации в СМИ. ВВС уже извинились за произошедшее и пообещали принять меры. Сообщается, что это первый случай, когда такой инцидент привел к пострадавшим среди населения. Последний раз в 2004 году истребитель F-5B ВВС Южной Кореи ошибочно сбросил учебную бомбу в районе города Порён, провинция Чхунчхон-Намдо, но тогда пострадавших не было.

https://ria.ru/20250306/chislo-2003341897.html

https://ria.ru/20250306/smi-2003344706.html

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южная корея, кенгидо, сша, f-16, f-15se