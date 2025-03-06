Рейтинг@Mail.ru
"Думал, началась война". Очевидцы рассказали о ЧП с бомбой в Южной Корее - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/bomba-2003367747.html
"Думал, началась война". Очевидцы рассказали о ЧП с бомбой в Южной Корее
"Думал, началась война". Очевидцы рассказали о ЧП с бомбой в Южной Корее - РИА Новости, 06.03.2025
"Думал, началась война". Очевидцы рассказали о ЧП с бомбой в Южной Корее
Очевидцы инцидента с ошибочным сбросом авиабомбы на южнокорейскую деревню Ногок, расположенную всего в 30 километрах от границы с КНДР, подумали, что началась... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T11:50:00+03:00
2025-03-06T11:50:00+03:00
южная корея
кенгидо
сша
f-16
f-15se
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003353884_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7f59eff1a05b54297342684be7c5f0eb.jpg
СЕУЛ, 6 мар - РИА Новости. Очевидцы инцидента с ошибочным сбросом авиабомбы на южнокорейскую деревню Ногок, расположенную всего в 30 километрах от границы с КНДР, подумали, что началась война, сообщил телеканал YTN. Ранее сообщалось, что восемь бомб MK-82, по четыре с двух истребителей KF-16 ВВС Республики Корея, были ошибочно в ходе учений сброшены за пределами военного полигона Сынчжин. Все они разорвались. Одна упала на деревню Ногок в районе города Пхочхон в шести километрах от полигона. В результате инцидента на данный момент пострадали 15 человек, в том числе двое военных. Два человека получили тяжелые травмы. Падение бомбы также повредило пять жилых домов, один склад, церковь, теплицу и грузовой автомобиль. "Вибрация сотрясла весь дом. Я подумал, что началась война. Потому что истребители продолжали кружить в небе, а потом рядом с моим домом внезапно разорвалась бомба", - рассказал местный житель телеканалу YTN. Другой очевидец сообщил, что видел три самолета, а через несколько секунд раздался взрыв, и в небе поднялся столп дыма, напоминающий грибовидное облако, "как при ядерном взрыве". "Внезапно раздался громкий звук удара и начал подниматься черный дым, много. Летали туда-сюда самолеты, я думала, произошла какая-то беда, что, может, самолет упал... Все дрожало, все стекла разбились", - рассказала еще одна свидетельница инцидента. На появившейся в сети записи с камеры видеонаблюдения видно, как по улице населенного пункта едет грузовик. В следующее мгновение происходит взрыв, в огне исчезают и машина, и рядом стоящее здание. Инцидент произошел в четверг в районе полигона Сынчжин в городе Пхочхон, провинции Кёнгидо, где проходили совместные учения Южной Коре и США с участием ВВС, сухопутных войск Республики Корея и дислоцированных в стране американских войск. Тренировки проводились в рамках регулярных совместных южнокорейско-американских учений "Щит свободы" (Freedom Shield). ВВС задействовали боевые самолёты F-35A, F-15K, KF-16 и FA-50. Как пишут южнокорейские СМИ, о произошедшем стало известно только после того, как местные жители сообщили властям о падении и взрыве, предположительно, артиллерийского снаряда в жилом районе. При этом, как отмечает агентство, сами военные официально заявили о об ошибочном сбросе бомб только спустя 100 минут после инцидента. Это вызвало подозрения, что ВВС Южной Кореи изначально даже "не осознавали" факт ошибочного удара и начали расследование только после появления информации в СМИ. ВВС уже извинились за произошедшее и пообещали принять меры. Сообщается, что это первый случай, когда такой инцидент привел к пострадавшим среди населения. Последний раз в 2004 году истребитель F-5B ВВС Южной Кореи ошибочно сбросил учебную бомбу в районе города Порён, провинция Чхунчхон-Намдо, но тогда пострадавших не было.
https://ria.ru/20250306/chislo-2003341897.html
https://ria.ru/20250306/smi-2003344706.html
южная корея
кенгидо
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003353884_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b126606304daa813491a838bb7adc44a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
южная корея, кенгидо, сша, f-16, f-15se
Южная Корея, Кенгидо, США, F-16, F-15SE
"Думал, началась война". Очевидцы рассказали о ЧП с бомбой в Южной Корее

YTN: жители Южной Кореи из-за сброса бомбы подумали, что началась война

© AP Photo / Lee Jin-manПожарные в Пхочхоне, где восемь бомб случайно были сброшены на жилые дома истребителем ВВС Южной Кореи
Пожарные в Пхочхоне, где восемь бомб случайно были сброшены на жилые дома истребителем ВВС Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Lee Jin-man
Пожарные в Пхочхоне, где восемь бомб случайно были сброшены на жилые дома истребителем ВВС Южной Кореи
Читать ria.ru в
Дзен
СЕУЛ, 6 мар - РИА Новости. Очевидцы инцидента с ошибочным сбросом авиабомбы на южнокорейскую деревню Ногок, расположенную всего в 30 километрах от границы с КНДР, подумали, что началась война, сообщил телеканал YTN.
Ранее сообщалось, что восемь бомб MK-82, по четыре с двух истребителей KF-16 ВВС Республики Корея, были ошибочно в ходе учений сброшены за пределами военного полигона Сынчжин. Все они разорвались. Одна упала на деревню Ногок в районе города Пхочхон в шести километрах от полигона. В результате инцидента на данный момент пострадали 15 человек, в том числе двое военных. Два человека получили тяжелые травмы. Падение бомбы также повредило пять жилых домов, один склад, церковь, теплицу и грузовой автомобиль.
"Вибрация сотрясла весь дом. Я подумал, что началась война. Потому что истребители продолжали кружить в небе, а потом рядом с моим домом внезапно разорвалась бомба", - рассказал местный житель телеканалу YTN.
Другой очевидец сообщил, что видел три самолета, а через несколько секунд раздался взрыв, и в небе поднялся столп дыма, напоминающий грибовидное облако, "как при ядерном взрыве".
Машина скорой помощи в Пхочхоне, где истребитель случайно сбросил бомбы на жилые дома - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Число пострадавших при сбросе бомбы на дома в Южной Корее достигло 15
Вчера, 09:13
"Внезапно раздался громкий звук удара и начал подниматься черный дым, много. Летали туда-сюда самолеты, я думала, произошла какая-то беда, что, может, самолет упал... Все дрожало, все стекла разбились", - рассказала еще одна свидетельница инцидента.
На появившейся в сети записи с камеры видеонаблюдения видно, как по улице населенного пункта едет грузовик. В следующее мгновение происходит взрыв, в огне исчезают и машина, и рядом стоящее здание.
Инцидент произошел в четверг в районе полигона Сынчжин в городе Пхочхон, провинции Кёнгидо, где проходили совместные учения Южной Коре и США с участием ВВС, сухопутных войск Республики Корея и дислоцированных в стране американских войск. Тренировки проводились в рамках регулярных совместных южнокорейско-американских учений "Щит свободы" (Freedom Shield). ВВС задействовали боевые самолёты F-35A, F-15K, KF-16 и FA-50.
Как пишут южнокорейские СМИ, о произошедшем стало известно только после того, как местные жители сообщили властям о падении и взрыве, предположительно, артиллерийского снаряда в жилом районе. При этом, как отмечает агентство, сами военные официально заявили о об ошибочном сбросе бомб только спустя 100 минут после инцидента. Это вызвало подозрения, что ВВС Южной Кореи изначально даже "не осознавали" факт ошибочного удара и начали расследование только после появления информации в СМИ.
ВВС уже извинились за произошедшее и пообещали принять меры.
Сообщается, что это первый случай, когда такой инцидент привел к пострадавшим среди населения. Последний раз в 2004 году истребитель F-5B ВВС Южной Кореи ошибочно сбросил учебную бомбу в районе города Порён, провинция Чхунчхон-Намдо, но тогда пострадавших не было.
Поврежденный дом в Пхочхоне, где восемь бомб случайно были сброшены на жилые дома истребителем ВВС Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Деревня в Южной Корее, куда сбросили бомбу, находится недалеко от полигона
Вчера, 09:28
 
Южная КореяКенгидоСШАF-16F-15SE
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала