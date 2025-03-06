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СМИ: ВВС Южной Кореи сбросили бомбу на деревню во время учений - РИА Новости, 06.03.2025
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06:31 06.03.2025 (обновлено: 06:32 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/bomba-2003331316.html
СМИ: ВВС Южной Кореи сбросили бомбу на деревню во время учений
СМИ: ВВС Южной Кореи сбросили бомбу на деревню во время учений - РИА Новости, 06.03.2025
СМИ: ВВС Южной Кореи сбросили бомбу на деревню во время учений
Военный истребитель ВВС Южной Кореи в ходе учебных боевых стрельб случайно сбросил бомбу на деревню в районе города Пхочхон, в результате чего пострадали мирные РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T06:31:00+03:00
2025-03-06T06:32:00+03:00
в мире
южная корея
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СЕУЛ, 6 мар – РИА Новости. Военный истребитель ВВС Южной Кореи в ходе учебных боевых стрельб случайно сбросил бомбу на деревню в районе города Пхочхон, в результате чего пострадали мирные жители, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных. Ранее сообщалось, что семь человек пострадали в результате падения артиллерийского снаряда или бомбы на жилые дома в деревне уезда Идон в районе города Пхочхон. По данным военных, в четверг в районе полигона Сынчжин в городе Пхочхон, провинции Кёнгидо, проходили совместные учения Южной Кореи и США с участием ВВС, сухопутных войск Республики Корея и дислоцированных в стране американских войск. ВВС задействовали боевые самолёты F-35A, F-15K, KF-16 и FA-50. "По заявлению ВВС, восемь бомб MK-82 были аномально сброшены с истребителя KF-16 и упали за пределами полигона", - сообщает агентство. ВВС сформировали комиссию по расследованию инцидента и оценке ущерба. Бомба MK-82 предназначена для разрушения зданий и мостов, она создает воронку диаметром восемь метров и глубиной 2,4 метра. Радиус поражения одной бомбы составляет примерно размер футбольного поля. Она сбрасывается в неуправляемом режиме, без наведения, уточнияется в публикации. По данным телеканала YTN, в деревне Ногок, куда упала бомба, пострадали несколько зданий, в том числе церковь, а также 1-тонный фургон.
https://ria.ru/20250225/koreya-2001397741.html
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в мире, южная корея, кенгидо, сша, f-16, f-15se
В мире, Южная Корея, Кенгидо, США, F-16, F-15SE
СМИ: ВВС Южной Кореи сбросили бомбу на деревню во время учений

Рёнхап: ВВС Южной Кореи сбросили бомбу на деревню во время учений

CC BY-SA 4.0 / Republic of Korea Armed Forces / Истребитель F-16 вооруженных сил Республики Корея
Истребитель F-16 вооруженных сил Республики Корея - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
CC BY-SA 4.0 / Republic of Korea Armed Forces /
Истребитель F-16 вооруженных сил Республики Корея. Архивное фото
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СЕУЛ, 6 мар – РИА Новости. Военный истребитель ВВС Южной Кореи в ходе учебных боевых стрельб случайно сбросил бомбу на деревню в районе города Пхочхон, в результате чего пострадали мирные жители, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.
Ранее сообщалось, что семь человек пострадали в результате падения артиллерийского снаряда или бомбы на жилые дома в деревне уезда Идон в районе города Пхочхон.
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По данным военных, в четверг в районе полигона Сынчжин в городе Пхочхон, провинции Кёнгидо, проходили совместные учения Южной Кореи и США с участием ВВС, сухопутных войск Республики Корея и дислоцированных в стране американских войск. ВВС задействовали боевые самолёты F-35A, F-15K, KF-16 и FA-50.
"По заявлению ВВС, восемь бомб MK-82 были аномально сброшены с истребителя KF-16 и упали за пределами полигона", - сообщает агентство.
ВВС сформировали комиссию по расследованию инцидента и оценке ущерба.
Бомба MK-82 предназначена для разрушения зданий и мостов, она создает воронку диаметром восемь метров и глубиной 2,4 метра. Радиус поражения одной бомбы составляет примерно размер футбольного поля. Она сбрасывается в неуправляемом режиме, без наведения, уточнияется в публикации.
По данным телеканала YTN, в деревне Ногок, куда упала бомба, пострадали несколько зданий, в том числе церковь, а также 1-тонный фургон.
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