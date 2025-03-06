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СМИ: ВВС Южной Кореи сбросили бомбу на деревню во время учений

СМИ: ВВС Южной Кореи сбросили бомбу на деревню во время учений - РИА Новости, 06.03.2025

СМИ: ВВС Южной Кореи сбросили бомбу на деревню во время учений

Военный истребитель ВВС Южной Кореи в ходе учебных боевых стрельб случайно сбросил бомбу на деревню в районе города Пхочхон, в результате чего пострадали мирные РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T06:31:00+03:00

2025-03-06T06:31:00+03:00

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СЕУЛ, 6 мар – РИА Новости. Военный истребитель ВВС Южной Кореи в ходе учебных боевых стрельб случайно сбросил бомбу на деревню в районе города Пхочхон, в результате чего пострадали мирные жители, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных. Ранее сообщалось, что семь человек пострадали в результате падения артиллерийского снаряда или бомбы на жилые дома в деревне уезда Идон в районе города Пхочхон. По данным военных, в четверг в районе полигона Сынчжин в городе Пхочхон, провинции Кёнгидо, проходили совместные учения Южной Кореи и США с участием ВВС, сухопутных войск Республики Корея и дислоцированных в стране американских войск. ВВС задействовали боевые самолёты F-35A, F-15K, KF-16 и FA-50. "По заявлению ВВС, восемь бомб MK-82 были аномально сброшены с истребителя KF-16 и упали за пределами полигона", - сообщает агентство. ВВС сформировали комиссию по расследованию инцидента и оценке ущерба. Бомба MK-82 предназначена для разрушения зданий и мостов, она создает воронку диаметром восемь метров и глубиной 2,4 метра. Радиус поражения одной бомбы составляет примерно размер футбольного поля. Она сбрасывается в неуправляемом режиме, без наведения, уточнияется в публикации. По данным телеканала YTN, в деревне Ногок, куда упала бомба, пострадали несколько зданий, в том числе церковь, а также 1-тонный фургон.

https://ria.ru/20250225/koreya-2001397741.html

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