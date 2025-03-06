https://ria.ru/20250306/bolnitsa-2003508100.html

Глава Северной Осетии рассказал о состоянии президента Южной Осетии

Глава Северной Осетии рассказал о состоянии президента Южной Осетии - РИА Новости, 06.03.2025

Глава Северной Осетии рассказал о состоянии президента Южной Осетии

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что посетил госпитализированного в больницу Владикавказа президента Южной Осетии Алана Гаглоева, отметив, что... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T22:33:00+03:00

2025-03-06T22:33:00+03:00

2025-03-06T22:38:00+03:00

южная осетия

владикавказ

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в мире

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что посетил госпитализированного в больницу Владикавказа президента Южной Осетии Алана Гаглоева, отметив, что состояние пациента стабильное, ему оказывается вся необходимая помощь.Ранее в четверг пресс-секретарь президента Южной Осетии сообщила, что Гаглоев госпитализирован в клинику Владикавказа с гипертоническим кризом."Приехал в больницу, поговорил с Аланом Эдуардовичем и с медиками. По словам врачей, состояние пациента стабильное. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, он находится под постоянным наблюдением", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.По его словам, Гаглоев госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу.

https://ria.ru/20250210/ssha-1998345681.html

южная осетия

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южная осетия, владикавказ, сергей меняйло, в мире