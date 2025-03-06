В подмосковной больнице нашли тело пропавшей пациентки
СК завел дело после обнаружения тела пропавшей пациентки в подмосковной больнице
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Орехово-Зуево в больнице нашли тело пропавшей пациентки, сообщили в подмосковном главке СК.
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"Возбуждено уголовное дело по факту халатного отношения к своей работе сотрудников медицинского учреждения и полиции, которые не исполнили надлежащим образом свои обязанности и не приняли мер к розыску больной и оказанию ей медицинской помощи (ст. 293 УК — "Халатность")", — добавили в ведомстве.
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По данным следствия, в январе в больницу в Орехово-Зуево доставили женщину с травмой головы. Там ей провели операцию, а спустя несколько дней потерпевшая самостоятельно ушла из палаты в неизвестном направлении. В этот же день медики сообщили в правоохранительные органы о безвестном исчезновении пациентки. Ее тело нашли 19 февраля на полу технического этажа больницы. По данным следствия, признаков насильственной смерти не было.
В медучреждении сообщили РИА Новости, что администрация оказывает полное содействие следственным органам в расследовании произошедшего и проводит внутренние проверки.
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