https://ria.ru/20250306/bolnitsa-2003345759.html

В подмосковной больнице нашли тело пропавшей пациентки

В подмосковной больнице нашли тело пропавшей пациентки - РИА Новости, 06.03.2025

В подмосковной больнице нашли тело пропавшей пациентки

В Орехово-Зуево в больнице нашли тело пропавшей пациентки, сообщили в подмосковном главке СК. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T09:36:00+03:00

2025-03-06T09:36:00+03:00

2025-03-06T14:29:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Орехово-Зуево в больнице нашли тело пропавшей пациентки, сообщили в подмосковном главке СК. "Возбуждено уголовное дело по факту халатного отношения к своей работе сотрудников медицинского учреждения и полиции, которые не исполнили надлежащим образом свои обязанности и не приняли мер к розыску больной и оказанию ей медицинской помощи (ст. 293 УК — "Халатность")", — добавили в ведомстве.По данным следствия, в январе в больницу в Орехово-Зуево доставили женщину с травмой головы. Там ей провели операцию, а спустя несколько дней потерпевшая самостоятельно ушла из палаты в неизвестном направлении. В этот же день медики сообщили в правоохранительные органы о безвестном исчезновении пациентки. Ее тело нашли 19 февраля на полу технического этажа больницы. По данным следствия, признаков насильственной смерти не было. В медучреждении сообщили РИА Новости, что администрация оказывает полное содействие следственным органам в расследовании произошедшего и проводит внутренние проверки.

https://ria.ru/20240617/delo-1953533611.html

https://ria.ru/20250123/ingushetiya-1995222837.html

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происшествия