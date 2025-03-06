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В подмосковной больнице нашли тело пропавшей пациентки - РИА Новости, 06.03.2025
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09:36 06.03.2025 (обновлено: 14:29 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/bolnitsa-2003345759.html
В подмосковной больнице нашли тело пропавшей пациентки
В подмосковной больнице нашли тело пропавшей пациентки - РИА Новости, 06.03.2025
В подмосковной больнице нашли тело пропавшей пациентки
В Орехово-Зуево в больнице нашли тело пропавшей пациентки, сообщили в подмосковном главке СК. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T09:36:00+03:00
2025-03-06T14:29:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Орехово-Зуево в больнице нашли тело пропавшей пациентки, сообщили в подмосковном главке СК. &quot;Возбуждено уголовное дело по факту халатного отношения к своей работе сотрудников медицинского учреждения и полиции, которые не исполнили надлежащим образом свои обязанности и не приняли мер к розыску больной и оказанию ей медицинской помощи (ст. 293 УК — &quot;Халатность&quot;)&quot;, — добавили в ведомстве.По данным следствия, в январе в больницу в Орехово-Зуево доставили женщину с травмой головы. Там ей провели операцию, а спустя несколько дней потерпевшая самостоятельно ушла из палаты в неизвестном направлении. В этот же день медики сообщили в правоохранительные органы о безвестном исчезновении пациентки. Ее тело нашли 19 февраля на полу технического этажа больницы. По данным следствия, признаков насильственной смерти не было. В медучреждении сообщили РИА Новости, что администрация оказывает полное содействие следственным органам в расследовании произошедшего и проводит внутренние проверки.
https://ria.ru/20240617/delo-1953533611.html
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происшествия
Происшествия
В подмосковной больнице нашли тело пропавшей пациентки

СК завел дело после обнаружения тела пропавшей пациентки в подмосковной больнице

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Орехово-Зуево в больнице нашли тело пропавшей пациентки, сообщили в подмосковном главке СК.
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"Возбуждено уголовное дело по факту халатного отношения к своей работе сотрудников медицинского учреждения и полиции, которые не исполнили надлежащим образом свои обязанности и не приняли мер к розыску больной и оказанию ей медицинской помощи (ст. 293 УК — "Халатность")", — добавили в ведомстве.

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По данным следствия, в январе в больницу в Орехово-Зуево доставили женщину с травмой головы. Там ей провели операцию, а спустя несколько дней потерпевшая самостоятельно ушла из палаты в неизвестном направлении. В этот же день медики сообщили в правоохранительные органы о безвестном исчезновении пациентки. Ее тело нашли 19 февраля на полу технического этажа больницы. По данным следствия, признаков насильственной смерти не было.
В медучреждении сообщили РИА Новости, что администрация оказывает полное содействие следственным органам в расследовании произошедшего и проводит внутренние проверки.
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