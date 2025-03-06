https://ria.ru/20250306/bilety-2003454470.html

РЖД начали продавать билеты для детей со скидкой в 50 процентов

РЖД начали продавать билеты для детей со скидкой в 50 процентов - РИА Новости, 06.03.2025

РЖД начали продавать билеты для детей со скидкой в 50 процентов

РЖД начали продавать билеты на поезда дальнего следования с 50-процентной скидкой для детей от десяти до 18 лет, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T17:30:00+03:00

2025-03-06T17:30:00+03:00

2025-03-06T19:11:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. РЖД начали продавать билеты на поезда дальнего следования с 50-процентной скидкой для детей от десяти до 18 лет, сообщили РИА Новости в компании."Продажа билетов на лето — 1 июня — открылась с 4 марта, и мы уже предусмотрели скидку 50%", — отметили там.Льготы будут предоставлять при покупке билетов в плацкартные, общие вагоны поездов дальнего следования всех категорий, курсирующих внутри страны (кроме скоростных), а также в вагоны второго и третьего классов моторвагонного подвижного состава. В купе двухэтажных поездов цена билета для детей будет сопоставима с половиной стоимости проезда взрослого пассажира по данному маршруту в плацкартном вагоне. "Важно, что для получения льготы теперь не нужно предъявлять справку из школы о том, что ребенок обучается в среднем общеобразовательном учреждении по очной форме обучения. Льготой могут воспользоваться все дети от десяти до 18 лет независимо от формы обучения (школьники, студенты колледжей, техникумов, училищ, вузов или находящиеся на домашнем обучении)", — говорится в сообщении.При посадке в поезд потребуется только свидетельство о рождении или паспорт. В компании уточнили, что все льготы действуют с сегодняшнего дня. Правительство накануне опубликовало документ об установлении постоянной в течение всего года скидки 50-процентной на проезд в поездах дальнего следования для несовершеннолетних. Новый подход устанавливает льготу на проезд для всех детей — граждан России за счет государственной поддержки на круглогодичной основе, а не с сентября по май, как раньше.

https://ria.ru/20250218/rzhd-2000146782.html

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общество, россия, ржд