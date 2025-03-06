https://ria.ru/20250306/bespilotniki-2003504065.html

Над ЛНР сбили девять беспилотников

Над ЛНР сбили девять беспилотников - РИА Новости, 06.03.2025

Над ЛНР сбили девять беспилотников

Девять БПЛА сбиты над территорией ЛНР в четверг вечером, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T21:45:00+03:00

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2025-03-06T21:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

безопасность

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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Девять БПЛА сбиты над территорией ЛНР в четверг вечером, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Пять БПЛА сбиты над городом Счастье, один был сбит над Луганском. Ещё три над населенным пунктом Раевка", - сообщили в силовых структурах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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луганская народная республика, безопасность