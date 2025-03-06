https://ria.ru/20250306/bespilotniki-2003504065.html
Над ЛНР сбили девять беспилотников
Над ЛНР сбили девять беспилотников - РИА Новости, 06.03.2025
Над ЛНР сбили девять беспилотников
Девять БПЛА сбиты над территорией ЛНР в четверг вечером, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T21:45:00+03:00
2025-03-06T21:45:00+03:00
2025-03-06T21:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
безопасность
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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Девять БПЛА сбиты над территорией ЛНР в четверг вечером, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Пять БПЛА сбиты над городом Счастье, один был сбит над Луганском. Ещё три над населенным пунктом Раевка", - сообщили в силовых структурах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Безопасность
Над ЛНР сбили девять беспилотников
Над ЛНР сбили девять беспилотников, в том числе один над Луганском