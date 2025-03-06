https://ria.ru/20250306/bespilotnik-2003510149.html

Над акваторией Азовского моря сбили беспилотник

Над акваторией Азовского моря сбили беспилотник - РИА Новости, 06.03.2025

Над акваторией Азовского моря сбили беспилотник

Российская ПВО сбила БПЛА ударного типа над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T23:01:00+03:00

2025-03-06T23:01:00+03:00

2025-03-06T23:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

бердянск

евгений балицкий

безопасность

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российская ПВО сбила БПЛА ударного типа над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. "Противник совершил попытку ударов по гражданской инфраструктуре Запорожской области. Наша ПВО сбила БПЛА ударного типа над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска. Прошу жителей Бердянска сохранять спокойствие. Работает ПВО", - написал Балицкий. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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запорожская область, бердянск, евгений балицкий, безопасность