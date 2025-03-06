https://ria.ru/20250306/bespilotnik-2003435952.html

Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник

Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 06.03.2025

Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник

Дежурные средства ПВО около 15.30 мск в четверг уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T16:38:00+03:00

2025-03-06T16:38:00+03:00

2025-03-06T16:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 15.30 мск в четверг уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. "Шестого марта около 15.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении. Ранее в четверг министерство сообщило об уничтожении около 14.40 мск одного вражеского дрона над регионом.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность