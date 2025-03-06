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Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:38 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/bespilotnik-2003435952.html
Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник
Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 06.03.2025
Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник
Дежурные средства ПВО около 15.30 мск в четверг уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:38:00+03:00
2025-03-06T16:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 15.30 мск в четверг уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. "Шестого марта около 15.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении. Ранее в четверг министерство сообщило об уничтожении около 14.40 мск одного вражеского дрона над регионом.
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белгородская область
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник

Минобороны: ПВО уничтожила еще один беспилотник над Белгородской областью

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 15.30 мск в четверг уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ.
"Шестого марта около 15.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Ранее в четверг министерство сообщило об уничтожении около 14.40 мск одного вражеского дрона над регионом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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