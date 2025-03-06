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Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник
Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 06.03.2025
Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник
Дежурные средства ПВО около 15.30 мск в четверг уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:38:00+03:00
2025-03-06T16:38:00+03:00
2025-03-06T16:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 15.30 мск в четверг уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. "Шестого марта около 15.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении. Ранее в четверг министерство сообщило об уничтожении около 14.40 мск одного вражеского дрона над регионом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник
Минобороны: ПВО уничтожила еще один беспилотник над Белгородской областью