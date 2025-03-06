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Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 06.03.2025

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Дежурные средства ПВО около 14.40 мск четверга уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T15:44:00+03:00

2025-03-06T15:44:00+03:00

2025-03-06T15:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

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безопасность

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 14.40 мск четверга уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. "Шестого марта около 14.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность