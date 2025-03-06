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Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 06.03.2025
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Дежурные средства ПВО около 14.40 мск четверга уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T15:44:00+03:00
2025-03-06T15:44:00+03:00
2025-03-06T15:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 14.40 мск четверга уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. "Шестого марта около 14.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью