https://ria.ru/20250306/bespilotnik-2003334574.html

Над Воронежской областью ночью перехватили украинский беспилотник

Над Воронежской областью ночью перехватили украинский беспилотник - РИА Новости, 06.03.2025

Над Воронежской областью ночью перехватили украинский беспилотник

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T07:28:00+03:00

2025-03-06T07:28:00+03:00

2025-03-06T07:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщило Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250306/donetsk-2003332695.html

воронежская область

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воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф)