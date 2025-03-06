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Над Воронежской областью ночью перехватили украинский беспилотник
Над Воронежской областью ночью перехватили украинский беспилотник - РИА Новости, 06.03.2025
Над Воронежской областью ночью перехватили украинский беспилотник
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T07:28:00+03:00
2025-03-06T07:28:00+03:00
2025-03-06T07:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщило Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250306/donetsk-2003332695.html
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воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Воронежской областью ночью перехватили украинский беспилотник
Минобороны: силы ПВО ночью перехватили БПЛА ВСУ над Воронежской областью