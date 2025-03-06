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Над Воронежской областью ночью перехватили украинский беспилотник - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:28 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/bespilotnik-2003334574.html
Над Воронежской областью ночью перехватили украинский беспилотник
Над Воронежской областью ночью перехватили украинский беспилотник - РИА Новости, 06.03.2025
Над Воронежской областью ночью перехватили украинский беспилотник
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T07:28:00+03:00
2025-03-06T07:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщило Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
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воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Воронежской областью ночью перехватили украинский беспилотник

Минобороны: силы ПВО ночью перехватили БПЛА ВСУ над Воронежской областью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
Жилые дома Донецка после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
ВСУ ночью атаковали Донецк
Вчера, 06:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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