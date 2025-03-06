https://ria.ru/20250306/belousov-2003472391.html
Белоусов ознакомился с работой ядерного центра в Сарове
Белоусов ознакомился с работой ядерного центра в Сарове - РИА Новости, 06.03.2025
Белоусов ознакомился с работой ядерного центра в Сарове
Министр обороны России Андрей Белоусов посетил город Саров, где ознакомился с работой федерального ядерного центра и провел совещание с руководством центра и... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:22:00+03:00
2025-03-06T18:22:00+03:00
2025-03-06T19:02:00+03:00
безопасность
россия
саров
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003473335_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_278a9b69dd214f4a42630f2320abe32d.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов посетил город Саров, где ознакомился с работой федерального ядерного центра и провел совещание с руководством центра и профильных органов военного управления, сообщило Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов совершил рабочую поездку в город Саров, где посетил ряд структурных подразделений Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Глава российского оборонного ведомства ознакомился с деятельностью ядерного центра, где проводят исследования на установках и стендах с уникальными характеристиками, лазерный полигон и экспериментальную площадку центра", - сказано в сообщении. Министру представили разработки ядерного центра в области цифровых, суперкомпьютерных и лазерных технологий, а также импульсной техники. "В завершение рабочей поездки министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание с руководством Российского федерального ядерного центра и профильных органов военного управления в ходе которого высоко оценил деятельность сотрудников центра и выразил уверенность, что в ближайшее время Минобороны России будет обеспечено новыми разработками", - добавили в оборонном ведомстве. Белоусов поблагодарил руководство госкорпорации "Росатом" и саровского ядерного центра за "колоссальную работу" для оборонного ведомства."Огромное спасибо хочу сказать Алексею Евгеньевичу (Лихачеву, генеральному директору "Росатома" - ред.), Валентину Ефимовичу (Костюкову, директору РФЯЦ-ВНИИЭФ - ред.), другим коллегам за ту колоссальную работу, которая делается", - сказал Белоусов на совещании. Кадры его выступления обнародовало Минобороны РФ.Глава Минобороны также возложил цветы к памятнику основателю Российского федерального ядерного центра в Сарове Юлию Харитону. Российский федеральный ядерный центр, расположенный в Сарове, - ведущая научно-исследовательская организация, обеспечивающая национальную безопасность и технологическую конкурентоспособность России. Центр был создан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.
https://ria.ru/20241029/udar-1980752662.html
https://ria.ru/20241128/putin-1986274215.html
россия
саров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003473335_176:0:1616:1080_1920x0_80_0_0_f477c818139f5a3d1726e462501bd236.jpg
Визит Белоусова в ядерный центр в городе Саров
Белоусов посетил Саров и ознакомился с работой федерального ядерного центра, сообщили в Минобороны.
Министр также поблагодарил руководство "Росатома" и саровского ядерного центра за "колоссальную работу" и возложил цветы к памятнику первому главному конструктору советской атомной и водородной бомб академику Юлию Харитону.
2025-03-06T18:22
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, саров, андрей белоусов
Безопасность, Россия, Саров, Андрей Белоусов
Белоусов ознакомился с работой ядерного центра в Сарове
Глава Минобороны Белоусов ознакомился с работой ядерного центра в Сарове
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов посетил город Саров, где ознакомился с работой федерального ядерного центра и провел совещание с руководством центра и профильных органов военного управления, сообщило Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов
совершил рабочую поездку в город Саров
, где посетил ряд структурных подразделений Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Глава российского оборонного ведомства ознакомился с деятельностью ядерного центра, где проводят исследования на установках и стендах с уникальными характеристиками, лазерный полигон и экспериментальную площадку центра", - сказано в сообщении.
Министру представили разработки ядерного центра в области цифровых, суперкомпьютерных и лазерных технологий, а также импульсной техники.
"В завершение рабочей поездки министр обороны РФ
Андрей Белоусов провел рабочее совещание с руководством Российского федерального ядерного центра и профильных органов военного управления в ходе которого высоко оценил деятельность сотрудников центра и выразил уверенность, что в ближайшее время Минобороны России будет обеспечено новыми разработками", - добавили в оборонном ведомстве.
Белоусов поблагодарил руководство госкорпорации "Росатом" и саровского ядерного центра за "колоссальную работу" для оборонного ведомства.
"Огромное спасибо хочу сказать Алексею Евгеньевичу (Лихачеву, генеральному директору "Росатома" - ред.), Валентину Ефимовичу (Костюкову, директору РФЯЦ-ВНИИЭФ - ред.), другим коллегам за ту колоссальную работу, которая делается", - сказал Белоусов на совещании. Кадры его выступления обнародовало Минобороны РФ.
Глава Минобороны также возложил цветы к памятнику основателю Российского федерального ядерного центра в Сарове Юлию Харитону.
Российский федеральный ядерный центр, расположенный в Сарове, - ведущая научно-исследовательская организация, обеспечивающая национальную безопасность и технологическую конкурентоспособность России. Центр был создан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.