https://ria.ru/20250306/belousov-2003472391.html

Белоусов ознакомился с работой ядерного центра в Сарове

Белоусов ознакомился с работой ядерного центра в Сарове - РИА Новости, 06.03.2025

Белоусов ознакомился с работой ядерного центра в Сарове

Министр обороны России Андрей Белоусов посетил город Саров, где ознакомился с работой федерального ядерного центра и провел совещание с руководством центра и... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T18:22:00+03:00

2025-03-06T18:22:00+03:00

2025-03-06T19:02:00+03:00

безопасность

россия

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андрей белоусов

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов посетил город Саров, где ознакомился с работой федерального ядерного центра и провел совещание с руководством центра и профильных органов военного управления, сообщило Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов совершил рабочую поездку в город Саров, где посетил ряд структурных подразделений Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Глава российского оборонного ведомства ознакомился с деятельностью ядерного центра, где проводят исследования на установках и стендах с уникальными характеристиками, лазерный полигон и экспериментальную площадку центра", - сказано в сообщении. Министру представили разработки ядерного центра в области цифровых, суперкомпьютерных и лазерных технологий, а также импульсной техники. "В завершение рабочей поездки министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание с руководством Российского федерального ядерного центра и профильных органов военного управления в ходе которого высоко оценил деятельность сотрудников центра и выразил уверенность, что в ближайшее время Минобороны России будет обеспечено новыми разработками", - добавили в оборонном ведомстве. Белоусов поблагодарил руководство госкорпорации "Росатом" и саровского ядерного центра за "колоссальную работу" для оборонного ведомства."Огромное спасибо хочу сказать Алексею Евгеньевичу (Лихачеву, генеральному директору "Росатома" - ред.), Валентину Ефимовичу (Костюкову, директору РФЯЦ-ВНИИЭФ - ред.), другим коллегам за ту колоссальную работу, которая делается", - сказал Белоусов на совещании. Кадры его выступления обнародовало Минобороны РФ.Глава Минобороны также возложил цветы к памятнику основателю Российского федерального ядерного центра в Сарове Юлию Харитону. Российский федеральный ядерный центр, расположенный в Сарове, - ведущая научно-исследовательская организация, обеспечивающая национальную безопасность и технологическую конкурентоспособность России. Центр был создан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.

https://ria.ru/20241029/udar-1980752662.html

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Визит Белоусова в ядерный центр в городе Саров Белоусов посетил Саров и ознакомился с работой федерального ядерного центра, сообщили в Минобороны. Министр также поблагодарил руководство "Росатома" и саровского ядерного центра за "колоссальную работу" и возложил цветы к памятнику первому главному конструктору советской атомной и водородной бомб академику Юлию Харитону. 2025-03-06T18:22 true PT0M24S

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безопасность, россия, саров, андрей белоусов