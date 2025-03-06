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Белоусов поблагодарил российских бойцов за освобождение Андреевки - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:25 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/belousov-2003389416.html
Белоусов поблагодарил российских бойцов за освобождение Андреевки
Белоусов поблагодарил российских бойцов за освобождение Андреевки - РИА Новости, 06.03.2025
Белоусов поблагодарил российских бойцов за освобождение Андреевки
Министр обороны России Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 114 отдельной мотострелковой бригады за успешное выполнение боевых задач при... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:25:00+03:00
2025-03-06T13:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
андрей белоусов
безопасность
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 114 отдельной мотострелковой бригады за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Андреевка в ДНР, сообщило оборонное ведомство в своем Telegram-канале. Об освобождении этого населенного пункта подразделениями группировки российских войск "Центр" Минобороны сообщило в четверг. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 114 отдельной мотострелковой бригады за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Андреевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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россия, донецкая народная республика, андрей белоусов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов, Безопасность
Белоусов поблагодарил российских бойцов за освобождение Андреевки

Минобороны: Белоусов поблагодарил российских бойцов за освобождение Андреевки

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 114 отдельной мотострелковой бригады за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Андреевка в ДНР, сообщило оборонное ведомство в своем Telegram-канале.
Об освобождении этого населенного пункта подразделениями группировки российских войск "Центр" Минобороны сообщило в четверг.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 114 отдельной мотострелковой бригады за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Андреевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаАндрей БелоусовБезопасность
 
 
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