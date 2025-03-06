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Белоусов поблагодарил российских бойцов за освобождение Андреевки
Белоусов поблагодарил российских бойцов за освобождение Андреевки - РИА Новости, 06.03.2025
Белоусов поблагодарил российских бойцов за освобождение Андреевки
Министр обороны России Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 114 отдельной мотострелковой бригады за успешное выполнение боевых задач при... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:25:00+03:00
2025-03-06T13:25:00+03:00
2025-03-06T13:25:00+03:00
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донецкая народная республика
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безопасность
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 114 отдельной мотострелковой бригады за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Андреевка в ДНР, сообщило оборонное ведомство в своем Telegram-канале. Об освобождении этого населенного пункта подразделениями группировки российских войск "Центр" Минобороны сообщило в четверг. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 114 отдельной мотострелковой бригады за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Андреевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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россия, донецкая народная республика, андрей белоусов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов, Безопасность
Белоусов поблагодарил российских бойцов за освобождение Андреевки
Минобороны: Белоусов поблагодарил российских бойцов за освобождение Андреевки