https://ria.ru/20250306/belousov-2003389416.html

Белоусов поблагодарил российских бойцов за освобождение Андреевки

Белоусов поблагодарил российских бойцов за освобождение Андреевки - РИА Новости, 06.03.2025

Белоусов поблагодарил российских бойцов за освобождение Андреевки

Министр обороны России Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 114 отдельной мотострелковой бригады за успешное выполнение боевых задач при... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T13:25:00+03:00

2025-03-06T13:25:00+03:00

2025-03-06T13:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 114 отдельной мотострелковой бригады за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Андреевка в ДНР, сообщило оборонное ведомство в своем Telegram-канале. Об освобождении этого населенного пункта подразделениями группировки российских войск "Центр" Минобороны сообщило в четверг. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 114 отдельной мотострелковой бригады за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Андреевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, донецкая народная республика, андрей белоусов, безопасность