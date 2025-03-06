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В Бельгии не поддержали идею о начале переговоров с Россией без Украины - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:00 06.03.2025 (обновлено: 15:10 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/belgiya-2003412846.html
В Бельгии не поддержали идею о начале переговоров с Россией без Украины
В Бельгии не поддержали идею о начале переговоров с Россией без Украины - РИА Новости, 06.03.2025
В Бельгии не поддержали идею о начале переговоров с Россией без Украины
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что не поддерживает идею Венгрии о начале прямых переговоров с Россией без Украины. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T15:00:00+03:00
2025-03-06T15:10:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что не поддерживает идею Венгрии о начале прямых переговоров с Россией без Украины."Я не думаю, что это хорошая идея – начинать переговоры с господином Владимиром Путиным без договоренности с Украиной, и я не думаю, что господин (премьер-министр Венгрии Виктор) Орбан говорил об участии Украины, я в этом сомневаюсь", - ответил он на вопрос журналистов о том, что он думает об идее Венгрии по началу прямых переговоров с Россией.Он также заявил, что в ЕС нет единой позиции о продолжении военной поддержки Украины. "У нас есть единогласие только 25 стран ЕС", - пояснил он.
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003338420.html
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в мире, украина, россия, венгрия, владимир путин, евросоюз, бельгия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Венгрия, Владимир Путин, Евросоюз, Бельгия
В Бельгии не поддержали идею о начале переговоров с Россией без Украины

Барт де Вевер не поддержал идею Венгрии о переговорах с Россией без Украины

© РИА Новости / Владимира ЗегоновБельгия
Бельгия - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Владимира Зегонов
Бельгия. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что не поддерживает идею Венгрии о начале прямых переговоров с Россией без Украины.
"Я не думаю, что это хорошая идея – начинать переговоры с господином Владимиром Путиным без договоренности с Украиной, и я не думаю, что господин (премьер-министр Венгрии Виктор) Орбан говорил об участии Украины, я в этом сомневаюсь", - ответил он на вопрос журналистов о том, что он думает об идее Венгрии по началу прямых переговоров с Россией.
Он также заявил, что в ЕС нет единой позиции о продолжении военной поддержки Украины. "У нас есть единогласие только 25 стран ЕС", - пояснил он.
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