"Нельзя понять": с Украины сбежали участники отбора на Евровидение
На Украину с гастролей не вернулись участники отбора на Евровидение
© Фото : ESCplusЛоготип песенного конкурса Евровидение
© Фото : ESCplus
Логотип песенного конкурса Евровидение. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. На Украину после гастролей не вернулись участники национального отбора на Евровидение, сообщает украинское издание "Информатор" со ссылкой на музыкального обозревателя Романа Бутурлакина.
Речь идет о группе MBreeze, которая участвовала в национальном отборе 2018 года, а также Василии Демчуке, пытавшимся квалифицироваться на Евровидение в 2023 году.
"Недавно в личном разговоре об этом вспомнил человек из шоу-бизнеса и мне стало интересно. Сам зашел к ним в Instagram*, посмотрел публикации и нашел, когда в последний раз четко видно, что они на Украине. Далее есть пост о благотворительном концерте за границей, а затем — неизвестность, и все публикации сделаны таким образом, чтобы нельзя было понять даже, в какой стране", — сказал он.
По словам Бутурлакина, Демчук, в отличие от MBreeze, не скрывает, что работает в Риме моделью, но не раскрывает подробностей о том, как ему далось выехать из страны. Артист точно был в Киеве на момент начала СВО, добавил обозреватель.
Пользователи Сети, как сообщает УНИАН, в свою очередь рассказали, что MBreeze в настоящее время находятся в Литве.
Украина с понедельника прекратила выдавать разрешение на выезд за границу журналистам и деятелям искусств из-за того, что многие из них не возвращаются, опасаясь мобилизации.
Причем случаи невозвращения людей творческих профессий в минкульте обозначили как многочисленные, обвиняя во всем пробелы в национальном законодательстве. Министерство заявило, что еще с конца 2022 года видело проблему и просило кабинет министров ее решить, внеся изменения в свое постановление, но этого не случилось.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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