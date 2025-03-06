https://ria.ru/20250306/begstvo-2003328681.html

"Нельзя понять": с Украины сбежали участники отбора на Евровидение

"Нельзя понять": с Украины сбежали участники отбора на Евровидение - РИА Новости, 06.03.2025

"Нельзя понять": с Украины сбежали участники отбора на Евровидение

На Украину после гастролей не вернулись участники национального отбора на Евровидение, сообщает украинское издание "Информатор" со ссылкой на музыкального... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T05:45:00+03:00

2025-03-06T05:45:00+03:00

2025-03-06T05:46:00+03:00

в мире

украина

киев

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869424815_1:0:970:545_1920x0_80_0_0_4bda47c7095a042e7c55a83d6fe02afc.jpg

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. На Украину после гастролей не вернулись участники национального отбора на Евровидение, сообщает украинское издание "Информатор" со ссылкой на музыкального обозревателя Романа Бутурлакина.Речь идет о группе MBreeze, которая участвовала в национальном отборе 2018 года, а также Василии Демчуке, пытавшимся квалифицироваться на Евровидение в 2023 году."Недавно в личном разговоре об этом вспомнил человек из шоу-бизнеса и мне стало интересно. Сам зашел к ним в Instagram*, посмотрел публикации и нашел, когда в последний раз четко видно, что они на Украине. Далее есть пост о благотворительном концерте за границей, а затем — неизвестность, и все публикации сделаны таким образом, чтобы нельзя было понять даже, в какой стране", — сказал он.По словам Бутурлакина, Демчук, в отличие от MBreeze, не скрывает, что работает в Риме моделью, но не раскрывает подробностей о том, как ему далось выехать из страны. Артист точно был в Киеве на момент начала СВО, добавил обозреватель.Пользователи Сети, как сообщает УНИАН, в свою очередь рассказали, что MBreeze в настоящее время находятся в Литве.Украина с понедельника прекратила выдавать разрешение на выезд за границу журналистам и деятелям искусств из-за того, что многие из них не возвращаются, опасаясь мобилизации.Причем случаи невозвращения людей творческих профессий в минкульте обозначили как многочисленные, обвиняя во всем пробелы в национальном законодательстве. Министерство заявило, что еще с конца 2022 года видело проблему и просило кабинет министров ее решить, внеся изменения в свое постановление, но этого не случилось.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://rsport.ria.ru/20250215/kharlan--1999550413.html

https://ria.ru/20250117/zaderzhanie-1994101984.html

https://rsport.ria.ru/20250113/pobeg-1993533904.html

https://ria.ru/20250119/soldat-1994477332.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, владимир зеленский