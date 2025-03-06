https://ria.ru/20250306/bashkirija-2003337986.html

В Башкирии два человека пострадали из-за вспышки горючих паров в квартире

В Башкирии два человека пострадали из-за вспышки горючих паров в квартире - РИА Новости, 06.03.2025

В Башкирии два человека пострадали из-за вспышки горючих паров в квартире

Два человека пострадали при результате "вспышки горючих паров" в квартире жилого дома в Уфимском районе, еще три человека эвакуированы, сообщает в четверг ГУ... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T08:36:00+03:00

2025-03-06T08:36:00+03:00

2025-03-06T08:56:00+03:00

происшествия

уфимский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 6 мар - РИА Новости. Два человека пострадали при результате "вспышки горючих паров" в квартире жилого дома в Уфимском районе, еще три человека эвакуированы, сообщает в четверг ГУ МЧС по Башкирии.По предварительной версии, воспламенение паров произошло из-за разгерметизации самогонного аппарата."Утром в поселке Михайловка в одной из квартир двухэтажного многоквартирного дома произошла резкая вспышка горючих паров с последующим хлопком. Пострадали мужчина и женщина. Самостоятельно эвакуировались из дома три человека",- говорится в релизе.Пожарные ликвидировали возгорание на площади 4 квадратных метра. Проводится обследование помещений, добавили в ведомстве."По предварительной версии дознавателя МЧС России, произошло резкое воспламенение паров при изготовлении спиртных напитков в результате нарушения технологического процесса. В квартире в результате хлопка выбиты окна и двери, оплавился натяжной потолок",- сообщают спасатели.По данным ведомства, двое пострадавших, 48-летний мужчина и 52-летняя женщина, экстренно госпитализированы в больницу с различными ожогами 1, 2 и 3 степени."В администрации Уфимского района запланировано проведение заседания КЧС и ОПБ. В готовности к размещению жильцов дома пункт временного размещения. Производится осмотр второго подъезда, люди размещены у родственников, от размещения в ПВР отказались",- добавили в ГУ МЧС.К проверке инцидента приступили сотрудники прокуратуры, СК и полиции.

https://ria.ru/20250127/vzryv-1995786123.html

https://ria.ru/20250305/bastrykin-2003164572.html

уфимский район

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происшествия, уфимский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)