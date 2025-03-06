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В Башкирии два человека пострадали из-за вспышки горючих паров в квартире - РИА Новости, 06.03.2025
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08:36 06.03.2025 (обновлено: 08:56 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/bashkirija-2003337986.html
В Башкирии два человека пострадали из-за вспышки горючих паров в квартире
В Башкирии два человека пострадали из-за вспышки горючих паров в квартире - РИА Новости, 06.03.2025
В Башкирии два человека пострадали из-за вспышки горючих паров в квартире
Два человека пострадали при результате "вспышки горючих паров" в квартире жилого дома в Уфимском районе, еще три человека эвакуированы, сообщает в четверг ГУ... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T08:36:00+03:00
2025-03-06T08:56:00+03:00
происшествия
уфимский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 6 мар - РИА Новости. Два человека пострадали при результате "вспышки горючих паров" в квартире жилого дома в Уфимском районе, еще три человека эвакуированы, сообщает в четверг ГУ МЧС по Башкирии.По предварительной версии, воспламенение паров произошло из-за разгерметизации самогонного аппарата."Утром в поселке Михайловка в одной из квартир двухэтажного многоквартирного дома произошла резкая вспышка горючих паров с последующим хлопком. Пострадали мужчина и женщина. Самостоятельно эвакуировались из дома три человека",- говорится в релизе.Пожарные ликвидировали возгорание на площади 4 квадратных метра. Проводится обследование помещений, добавили в ведомстве."По предварительной версии дознавателя МЧС России, произошло резкое воспламенение паров при изготовлении спиртных напитков в результате нарушения технологического процесса. В квартире в результате хлопка выбиты окна и двери, оплавился натяжной потолок",- сообщают спасатели.По данным ведомства, двое пострадавших, 48-летний мужчина и 52-летняя женщина, экстренно госпитализированы в больницу с различными ожогами 1, 2 и 3 степени."В администрации Уфимского района запланировано проведение заседания КЧС и ОПБ. В готовности к размещению жильцов дома пункт временного размещения. Производится осмотр второго подъезда, люди размещены у родственников, от размещения в ПВР отказались",- добавили в ГУ МЧС.К проверке инцидента приступили сотрудники прокуратуры, СК и полиции.
https://ria.ru/20250127/vzryv-1995786123.html
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уфимский район
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происшествия, уфимский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Уфимский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Башкирии два человека пострадали из-за вспышки горючих паров в квартире

МЧС: в Башкирии два человека пострадали из-за вспышки горючих паров в квартире

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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УФА, 6 мар - РИА Новости. Два человека пострадали при результате "вспышки горючих паров" в квартире жилого дома в Уфимском районе, еще три человека эвакуированы, сообщает в четверг ГУ МЧС по Башкирии.
По предварительной версии, воспламенение паров произошло из-за разгерметизации самогонного аппарата.
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"Утром в поселке Михайловка в одной из квартир двухэтажного многоквартирного дома произошла резкая вспышка горючих паров с последующим хлопком. Пострадали мужчина и женщина. Самостоятельно эвакуировались из дома три человека",- говорится в релизе.
Пожарные ликвидировали возгорание на площади 4 квадратных метра. Проводится обследование помещений, добавили в ведомстве.
"По предварительной версии дознавателя МЧС России, произошло резкое воспламенение паров при изготовлении спиртных напитков в результате нарушения технологического процесса. В квартире в результате хлопка выбиты окна и двери, оплавился натяжной потолок",- сообщают спасатели.
По данным ведомства, двое пострадавших, 48-летний мужчина и 52-летняя женщина, экстренно госпитализированы в больницу с различными ожогами 1, 2 и 3 степени.
"В администрации Уфимского района запланировано проведение заседания КЧС и ОПБ. В готовности к размещению жильцов дома пункт временного размещения. Производится осмотр второго подъезда, люди размещены у родственников, от размещения в ПВР отказались",- добавили в ГУ МЧС.
К проверке инцидента приступили сотрудники прокуратуры, СК и полиции.
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