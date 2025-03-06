https://ria.ru/20250306/bankomat-2003419779.html

В ТЦ "Свиблово" в Москве взорвался банкомат

В ТЦ "Свиблово" в Москве взорвался банкомат - РИА Новости, 06.03.2025

В ТЦ "Свиблово" в Москве взорвался банкомат

Банкомат взорвался в торговом центре на северо-востоке Москвы, обошлось без пострадавших, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T15:31:00+03:00

2025-03-06T15:31:00+03:00

2025-03-06T15:57:00+03:00

происшествия

москва

газпромбанк

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Банкомат взорвался в торговом центре на северо-востоке Москвы, обошлось без пострадавших, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Сегодня на улице Снежной произошел взрыв без последующего возгорания в банкомате в отделении "Газпромбанка" на первом этаже торгового центра "Свиблово", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что пострадавших при инциденте нет.Как уточнил руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин, очевидцы также сообщили о звуке хлопка в помещении. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего, проводится комплекс необходимых оперативно-разыскных мероприятий. Пострадавших в результате инцидента нет.

https://ria.ru/20250306/gannover-2003398562.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, газпромбанк