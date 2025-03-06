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В ТЦ "Свиблово" в Москве взорвался банкомат - РИА Новости, 06.03.2025
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15:31 06.03.2025 (обновлено: 15:57 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/bankomat-2003419779.html
В ТЦ "Свиблово" в Москве взорвался банкомат
В ТЦ "Свиблово" в Москве взорвался банкомат - РИА Новости, 06.03.2025
В ТЦ "Свиблово" в Москве взорвался банкомат
Банкомат взорвался в торговом центре на северо-востоке Москвы, обошлось без пострадавших, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T15:31:00+03:00
2025-03-06T15:57:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Банкомат взорвался в торговом центре на северо-востоке Москвы, обошлось без пострадавших, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Сегодня на улице Снежной произошел взрыв без последующего возгорания в банкомате в отделении "Газпромбанка" на первом этаже торгового центра "Свиблово", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что пострадавших при инциденте нет.Как уточнил руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин, очевидцы также сообщили о звуке хлопка в помещении. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего, проводится комплекс необходимых оперативно-разыскных мероприятий. Пострадавших в результате инцидента нет.
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происшествия, москва, газпромбанк
Происшествия, Москва, Газпромбанк
В ТЦ "Свиблово" в Москве взорвался банкомат

В ТЦ "Свиблово" в Москве взорвался банкомат "Газпромбанка"

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramМесто взрыва банкомата в Москве
Место взрыва банкомата в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Место взрыва банкомата в Москве
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Банкомат взорвался в торговом центре на северо-востоке Москвы, обошлось без пострадавших, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Сегодня на улице Снежной произошел взрыв без последующего возгорания в банкомате в отделении "Газпромбанка" на первом этаже торгового центра "Свиблово", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пострадавших при инциденте нет.
Как уточнил руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин, очевидцы также сообщили о звуке хлопка в помещении. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего, проводится комплекс необходимых оперативно-разыскных мероприятий. Пострадавших в результате инцидента нет.
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