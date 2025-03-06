https://ria.ru/20250306/bankomat-2003419779.html
В ТЦ "Свиблово" в Москве взорвался банкомат
В ТЦ "Свиблово" в Москве взорвался банкомат - РИА Новости, 06.03.2025
В ТЦ "Свиблово" в Москве взорвался банкомат
Банкомат взорвался в торговом центре на северо-востоке Москвы, обошлось без пострадавших, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T15:31:00+03:00
2025-03-06T15:31:00+03:00
2025-03-06T15:57:00+03:00
происшествия
москва
газпромбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003423558_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8edfc9ee6c18613c6e18e76bc870533e.jpg
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Банкомат взорвался в торговом центре на северо-востоке Москвы, обошлось без пострадавших, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Сегодня на улице Снежной произошел взрыв без последующего возгорания в банкомате в отделении "Газпромбанка" на первом этаже торгового центра "Свиблово", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что пострадавших при инциденте нет.Как уточнил руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин, очевидцы также сообщили о звуке хлопка в помещении. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего, проводится комплекс необходимых оперативно-разыскных мероприятий. Пострадавших в результате инцидента нет.
https://ria.ru/20250306/gannover-2003398562.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003423558_0:0:1104:828_1920x0_80_0_0_9fa431685a6777e3d2ff55321473bbe4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, газпромбанк
Происшествия, Москва, Газпромбанк
В ТЦ "Свиблово" в Москве взорвался банкомат
В ТЦ "Свиблово" в Москве взорвался банкомат "Газпромбанка"