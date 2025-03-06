https://ria.ru/20250306/bank-2003422756.html

В Бельгии усилили охрану банка с российскими активами, пишет La Libre

В Бельгии усилили охрану банка с российскими активами, пишет La Libre - РИА Новости, 06.03.2025

В Бельгии усилили охрану банка с российскими активами, пишет La Libre

Расположенный в Брюсселе банк Euroclear, в котором хранятся замороженные активы России, был переведен под усиленную охрану, сообщает в четверг издание La Libre... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T15:48:00+03:00

2025-03-06T15:48:00+03:00

2025-03-06T16:22:00+03:00

в мире

россия

брюссель

украина

владимир зеленский

сергей лавров

euroclear

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943431808_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_f5656c330ee5258a1d7b6c9eb449fcec.jpg

БРЮССЕЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Расположенный в Брюсселе банк Euroclear, в котором хранятся замороженные активы России, был переведен под усиленную охрану, сообщает в четверг издание La Libre со ссылкой на итоги совместного журналистского расследования ряда европейских СМИ. По данным журналистов, дополнительная охрана была предоставлена директору Euroclear Валери Урбен, а также членам правления. Издание уточняет, что меры безопасности были усилены после пролета дрона в декабре 2024 года, в то время, когда в Брюсселе находился с визитом Владимир Зеленский. При этом в самом банке не комментируют данные об усиленной охране. "Являясь частью структуры международного финансового рынка, мы сохраняем бдительность и принимаем все необходимые меры для защиты наших сотрудников и офисов. Проводится постоянная оценка этих мер, но по соображениям безопасности мы не можем предоставить точные детали", - приводит издание слова представителя Euroclear. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20250304/kreml-2002944560.html

https://ria.ru/20250226/lavrov-2001743491.html

https://ria.ru/20250228/gosduma-2002096855.html

россия

брюссель

украина

бельгия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, брюссель, украина, владимир зеленский, сергей лавров, euroclear, евросоюз, g7, бельгия