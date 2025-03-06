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В Бельгии усилили охрану банка с российскими активами, пишет La Libre - РИА Новости, 06.03.2025
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15:48 06.03.2025 (обновлено: 16:22 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/bank-2003422756.html
В Бельгии усилили охрану банка с российскими активами, пишет La Libre
В Бельгии усилили охрану банка с российскими активами, пишет La Libre - РИА Новости, 06.03.2025
В Бельгии усилили охрану банка с российскими активами, пишет La Libre
Расположенный в Брюсселе банк Euroclear, в котором хранятся замороженные активы России, был переведен под усиленную охрану, сообщает в четверг издание La Libre... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T15:48:00+03:00
2025-03-06T16:22:00+03:00
в мире
россия
брюссель
украина
владимир зеленский
сергей лавров
euroclear
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Расположенный в Брюсселе банк Euroclear, в котором хранятся замороженные активы России, был переведен под усиленную охрану, сообщает в четверг издание La Libre со ссылкой на итоги совместного журналистского расследования ряда европейских СМИ. По данным журналистов, дополнительная охрана была предоставлена директору Euroclear Валери Урбен, а также членам правления. Издание уточняет, что меры безопасности были усилены после пролета дрона в декабре 2024 года, в то время, когда в Брюсселе находился с визитом Владимир Зеленский. При этом в самом банке не комментируют данные об усиленной охране. "Являясь частью структуры международного финансового рынка, мы сохраняем бдительность и принимаем все необходимые меры для защиты наших сотрудников и офисов. Проводится постоянная оценка этих мер, но по соображениям безопасности мы не можем предоставить точные детали", - приводит издание слова представителя Euroclear. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20250304/kreml-2002944560.html
https://ria.ru/20250226/lavrov-2001743491.html
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в мире, россия, брюссель, украина, владимир зеленский, сергей лавров, euroclear, евросоюз, g7, бельгия
В мире, Россия, Брюссель, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Euroclear, Евросоюз, G7, Бельгия
В Бельгии усилили охрану банка с российскими активами, пишет La Libre

La Libre: в Брюсселе усилили охрану банка с замороженными российскими активами

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБрюссель
Брюссель - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Брюссель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Расположенный в Брюсселе банк Euroclear, в котором хранятся замороженные активы России, был переведен под усиленную охрану, сообщает в четверг издание La Libre со ссылкой на итоги совместного журналистского расследования ряда европейских СМИ.
По данным журналистов, дополнительная охрана была предоставлена директору Euroclear Валери Урбен, а также членам правления.
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Издание уточняет, что меры безопасности были усилены после пролета дрона в декабре 2024 года, в то время, когда в Брюсселе находился с визитом Владимир Зеленский.
При этом в самом банке не комментируют данные об усиленной охране. "Являясь частью структуры международного финансового рынка, мы сохраняем бдительность и принимаем все необходимые меры для защиты наших сотрудников и офисов. Проводится постоянная оценка этих мер, но по соображениям безопасности мы не можем предоставить точные детали", - приводит издание слова представителя Euroclear.
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После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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В миреРоссияБрюссельУкраинаВладимир ЗеленскийСергей ЛавровEuroclearЕвросоюзG7Бельгия
 
 
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