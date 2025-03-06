https://ria.ru/20250306/bank-2003387180.html

В Хабаровске один и тот же банк ограбили второй раз за год

В Хабаровске один и тот же банк ограбили второй раз за год - РИА Новости, 06.03.2025

В Хабаровске один и тот же банк ограбили второй раз за год

Одно и то же отделение банка в Хабаровске ограбили дважды за год с небольшим – в четверг оттуда унесли около миллиона рублей, что на порядок меньше "улова"... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T13:17:00+03:00

2025-03-06T13:17:00+03:00

2025-03-06T13:17:00+03:00

происшествия

хабаровск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ХАБАРОВСК, 6 мар - РИА Новости. Одно и то же отделение банка в Хабаровске ограбили дважды за год с небольшим – в четверг оттуда унесли около миллиона рублей, что на порядок меньше "улова" предыдущего грабителя, сообщили РИА Новости в силовых структурах и в полиции. Вечером 13 февраля 2024 года мужчина ворвался в офис банка АТБ по улице Краснореченской в Хабаровске. Угрожая пистолетом и, как позже выяснилось, игрушечными гранатами, он похитил свыше 13 миллионов рублей, в том числе в валюте. Через два дня подозреваемый был задержан. Индустриальный районный суд Хабаровска назначил 41-летнему мужчине за разбой 8 лет колонии строгого режима. "Сегодня ограбили офис банка в Хабаровске. Это тот же банк, на который год назад напал грабитель", - сказал собеседник агентства. Грабителя ищут. Как сообщил РИА Новости представитель городской полиции - старший специалист группы по связям со СМИ управления МВД России по Хабаровску Кирилл Блинов, преступление было совершено в четверг днем. Вызов поступил в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по Хабаровску. "Неизвестный под угрозой предмета, внешне схожего с оружием, украл из офиса банка, расположенного в Индустриальном районе, по предварительным данным, порядка 1 миллиона рублей", - рассказал Блинов.

https://ria.ru/20241005/ekaterinburg-1976479330.html

https://ria.ru/20241212/ograblenie-1988771420.html

хабаровск

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происшествия, хабаровск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)