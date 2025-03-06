https://ria.ru/20250306/azarov-2003361715.html
Зеленский может превратить Украину в колонию США, считает Азаров
Зеленский может превратить Украину в колонию США, считает Азаров - РИА Новости, 06.03.2025
Зеленский может превратить Украину в колонию США, считает Азаров
Владимир Зеленский превратит Украину в колонию США, если подпишет договор о редкоземельных металлах, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в эфире... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T11:24:00+03:00
2025-03-06T11:24:00+03:00
2025-03-06T11:24:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский превратит Украину в колонию США, если подпишет договор о редкоземельных металлах, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в эфире телеканала "Россия 24". "Договор, который вы не просто сказали кабальный, он колониальный. То есть, по сути дела, подписав этот договор, он (Зеленский – ред.) превращает Украину в колонию", - сказал Азаров. Он также отметил, что возможное соглашение Киева и Вашингтона не будет легитимным, потому что Зеленский уже превысил срок своих полномочий. По мнению бывшего премьера, когда на Украине власть перейдет к законно избранным лицам, они в любой момент разорвут этот договор. Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
https://ria.ru/20250306/peregovory-2003332311.html
https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001558598.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, николай азаров (политик), дональд трамп
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик), Дональд Трамп
Зеленский может превратить Украину в колонию США, считает Азаров
Азаров: Зеленский превратит Украину в колонию США, если заключит сделку