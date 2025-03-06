https://ria.ru/20250306/azarov-2003361715.html

Зеленский может превратить Украину в колонию США, считает Азаров

Зеленский может превратить Украину в колонию США, считает Азаров - РИА Новости, 06.03.2025

Зеленский может превратить Украину в колонию США, считает Азаров

Владимир Зеленский превратит Украину в колонию США, если подпишет договор о редкоземельных металлах, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в эфире... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T11:24:00+03:00

2025-03-06T11:24:00+03:00

2025-03-06T11:24:00+03:00

в мире

украина

сша

россия

владимир зеленский

николай азаров (политик)

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003010945_0:0:1298:731_1920x0_80_0_0_77ce219b171136fe50f31b16169c624a.jpg

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский превратит Украину в колонию США, если подпишет договор о редкоземельных металлах, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в эфире телеканала "Россия 24". "Договор, который вы не просто сказали кабальный, он колониальный. То есть, по сути дела, подписав этот договор, он (Зеленский – ред.) превращает Украину в колонию", - сказал Азаров. Он также отметил, что возможное соглашение Киева и Вашингтона не будет легитимным, потому что Зеленский уже превысил срок своих полномочий. По мнению бывшего премьера, когда на Украине власть перейдет к законно избранным лицам, они в любой момент разорвут этот договор. Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250306/peregovory-2003332311.html

https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001558598.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, николай азаров (политик), дональд трамп