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"АвтоВАЗ" запустил бренд коммерческих автомобилей SKM - РИА Новости, 06.03.2025
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10:43 06.03.2025 (обновлено: 14:38 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/avtovaz-2003355432.html
"АвтоВАЗ" запустил бренд коммерческих автомобилей SKM
"АвтоВАЗ" запустил бренд коммерческих автомобилей SKM - РИА Новости, 06.03.2025
"АвтоВАЗ" запустил бренд коммерческих автомобилей SKM
"АвтоВАЗ" запускает новый бренд коммерческих автомобилей SKM, сообщила компания. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T10:43:00+03:00
2025-03-06T14:38:00+03:00
экономика
авто
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. "АвтоВАЗ" запускает новый бренд коммерческих автомобилей SKM, сообщила компания. "АвтоВАЗ" объявляет о запуске нового российского бренда коммерческих автомобилей. Под маркой SKM будут выпускаться пассажирские и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой", — отметили в пресс-службе. В компании добавили, что коммерческие автомобили SKM займут на рынке нишу между универсалами Lada Largus и более крупными коммерческими автомобилями наиболее известной в России торговой марки. "О старте производства, начале продаж и ключевых особенностях коммерческих автомобилей SKM будет объявлено дополнительно", — добавили в "АвтоВАЗе". Как планируется, отличительными особенностями машин нового бренда станут компактные габариты, современное техническое оснащение и удобство погрузки и разгрузки.В этом году "АвтоВАЗ" представит несколько новинок. Так, 19 апреля завод начнет промышленное производство новой модели Lada Iskra. В июне автоконцерн планирует представить новую модель кроссовера на базе Lada Vesta. Ее выпуск начнут в 2026-м."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Сейчас марка состоит из шести семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel и Aura.
https://ria.ru/20250303/lada-2002800171.html
https://ria.ru/20250228/avtovaz-2002128922.html
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экономика, авто, россия, автоваз, lada vesta
Экономика, Авто, Россия, АвтоВАЗ, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" запустил бренд коммерческих автомобилей SKM

"АвтоВАЗ" запустил новый бренд коммерческих автомобилей SKM

© Фото : АО "АВТОВАЗ"Автомобили нового российского бренда SKM
Автомобили нового российского бренда SKM - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Фото : АО "АВТОВАЗ"
Автомобили нового российского бренда SKM
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. "АвтоВАЗ" запускает новый бренд коммерческих автомобилей SKM, сообщила компания.
«
"АвтоВАЗ" объявляет о запуске нового российского бренда коммерческих автомобилей. Под маркой SKM будут выпускаться пассажирские и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой", — отметили в пресс-службе.
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В компании добавили, что коммерческие автомобили SKM займут на рынке нишу между универсалами Lada Largus и более крупными коммерческими автомобилями наиболее известной в России торговой марки.
«
"О старте производства, начале продаж и ключевых особенностях коммерческих автомобилей SKM будет объявлено дополнительно", — добавили в "АвтоВАЗе".
Как планируется, отличительными особенностями машин нового бренда станут компактные габариты, современное техническое оснащение и удобство погрузки и разгрузки.
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"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Сейчас марка состоит из шести семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel и Aura.
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