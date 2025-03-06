"АвтоВАЗ" запустил бренд коммерческих автомобилей SKM
"АвтоВАЗ" запустил новый бренд коммерческих автомобилей SKM
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. "АвтоВАЗ" запускает новый бренд коммерческих автомобилей SKM, сообщила компания.
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"АвтоВАЗ" объявляет о запуске нового российского бренда коммерческих автомобилей. Под маркой SKM будут выпускаться пассажирские и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой", — отметили в пресс-службе.
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В компании добавили, что коммерческие автомобили SKM займут на рынке нишу между универсалами Lada Largus и более крупными коммерческими автомобилями наиболее известной в России торговой марки.
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"О старте производства, начале продаж и ключевых особенностях коммерческих автомобилей SKM будет объявлено дополнительно", — добавили в "АвтоВАЗе".
Как планируется, отличительными особенностями машин нового бренда станут компактные габариты, современное техническое оснащение и удобство погрузки и разгрузки.
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В этом году "АвтоВАЗ" представит несколько новинок. Так, 19 апреля завод начнет промышленное производство новой модели Lada Iskra. В июне автоконцерн планирует представить новую модель кроссовера на базе Lada Vesta. Ее выпуск начнут в 2026-м.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Сейчас марка состоит из шести семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel и Aura.
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