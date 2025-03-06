https://ria.ru/20250306/avariya-2003503381.html

В аварии в Белгородской области погибли пять человек

В аварии в Белгородской области погибли пять человек - РИА Новости, 06.03.2025

В аварии в Белгородской области погибли пять человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале о "большой аварии" с 5 погибшими и многими пострадавшими в Новооскольском округе. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T21:36:00+03:00

2025-03-06T21:36:00+03:00

2025-03-06T21:40:00+03:00

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg

БЕЛГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале о "большой аварии" с 5 погибшими и многими пострадавшими в Новооскольском округе."У нас, дорогие друзья, к сожалению, беда, большая авария. Минимум 5 погибших, много пострадавших. Такую предварительную информацию я сейчас получил. Срочно выехал на место аварии в Новооскольский округ вместе с начальником главного управления МЧС", - сказал Гладков в видеосообщении.Он уточнил, что позже будет дополнительная информация.

https://ria.ru/20250306/dtp-2003339485.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)