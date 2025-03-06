https://ria.ru/20250306/avariya-2003503381.html
В аварии в Белгородской области погибли пять человек
В аварии в Белгородской области погибли пять человек - РИА Новости, 06.03.2025
В аварии в Белгородской области погибли пять человек
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале о "большой аварии" с 5 погибшими и многими пострадавшими в Новооскольском округе. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T21:36:00+03:00
2025-03-06T21:36:00+03:00
2025-03-06T21:40:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале о "большой аварии" с 5 погибшими и многими пострадавшими в Новооскольском округе."У нас, дорогие друзья, к сожалению, беда, большая авария. Минимум 5 погибших, много пострадавших. Такую предварительную информацию я сейчас получил. Срочно выехал на место аварии в Новооскольский округ вместе с начальником главного управления МЧС", - сказал Гладков в видеосообщении.Он уточнил, что позже будет дополнительная информация.
https://ria.ru/20250306/dtp-2003339485.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В аварии в Белгородской области погибли пять человек
Гладков сообщил о пяти погибших в Белгородской области из-за большой аварии