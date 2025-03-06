Рейтинг@Mail.ru
На севере Запорожской области произошла авария на ЛЭП - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 06.03.2025 (обновлено: 19:49 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/avariya-2003492673.html
На севере Запорожской области произошла авария на ЛЭП
На севере Запорожской области произошла авария на ЛЭП - РИА Новости, 06.03.2025
На севере Запорожской области произошла авария на ЛЭП
Авария на высоковольтной линии обесточила часть населенных пунктов на севере Запорожской области, включая город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, энергетики... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:44:00+03:00
2025-03-06T19:49:00+03:00
запорожская область
энергодар
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2f46cc84a1bf26ab941a5fcbdb9c43c5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Авария на высоковольтной линии обесточила часть населенных пунктов на севере Запорожской области, включая город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, энергетики устанавливают точное место и причины аварии, сообщает министерство энергетики региона."В связи с произошедшей аварией на высоковольтной линии часть населенных пунктов на севере Запорожской области, включая город Энергодар, временно обесточена", - говорится в сообщении.Энергетики приступили к диагностике поврежденного оборудования."Проводится комплекс мероприятий для выявления точного места и причины аварии. Принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250305/zhitelnitsa-2003260239.html
запорожская область
энергодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_f2d06dc544c82e53b080535e78b43942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, энергодар, россия, происшествия
Запорожская область, Энергодар, Россия, Происшествия
На севере Запорожской области произошла авария на ЛЭП

Авария на ЛЭП на севере Запорожской области обесточила часть населенных пунктов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Авария на высоковольтной линии обесточила часть населенных пунктов на севере Запорожской области, включая город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, энергетики устанавливают точное место и причины аварии, сообщает министерство энергетики региона.
"В связи с произошедшей аварией на высоковольтной линии часть населенных пунктов на севере Запорожской области, включая город Энергодар, временно обесточена", - говорится в сообщении.
Энергетики приступили к диагностике поврежденного оборудования.
"Проводится комплекс мероприятий для выявления точного места и причины аварии. Принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения", - говорится в сообщении.
Линии электропередач недалеко от Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Жительницу Энергодара осудили на 15 лет за попытку взорвать ЛЭП
5 марта, 17:51
 
Запорожская областьЭнергодарРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала