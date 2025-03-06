https://ria.ru/20250306/avariya-2003492673.html
На севере Запорожской области произошла авария на ЛЭП
На севере Запорожской области произошла авария на ЛЭП - РИА Новости, 06.03.2025
На севере Запорожской области произошла авария на ЛЭП
Авария на высоковольтной линии обесточила часть населенных пунктов на севере Запорожской области, включая город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, энергетики... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:44:00+03:00
2025-03-06T19:44:00+03:00
2025-03-06T19:49:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Авария на высоковольтной линии обесточила часть населенных пунктов на севере Запорожской области, включая город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, энергетики устанавливают точное место и причины аварии, сообщает министерство энергетики региона."В связи с произошедшей аварией на высоковольтной линии часть населенных пунктов на севере Запорожской области, включая город Энергодар, временно обесточена", - говорится в сообщении.Энергетики приступили к диагностике поврежденного оборудования."Проводится комплекс мероприятий для выявления точного места и причины аварии. Принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения", - говорится в сообщении.
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запорожская область, энергодар, россия, происшествия
Запорожская область, Энергодар, Россия, Происшествия
На севере Запорожской области произошла авария на ЛЭП
Авария на ЛЭП на севере Запорожской области обесточила часть населенных пунктов