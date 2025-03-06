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В ДНР из-за атак ВСУ пострадали 11 человек - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:27 06.03.2025 (обновлено: 21:38 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/ataki-2003503069.html
В ДНР из-за атак ВСУ пострадали 11 человек
В ДНР из-за атак ВСУ пострадали 11 человек - РИА Новости, 06.03.2025
В ДНР из-за атак ВСУ пострадали 11 человек
Одиннадцать человек, в том числе сотрудник МЧС России, пострадали в ДНР в результате вооруженной украинской агрессии в четверг, сообщил глава республики Денис... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T21:27:00+03:00
2025-03-06T21:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
денис пушилин
донецк
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Одиннадцать человек, в том числе сотрудник МЧС России, пострадали в ДНР в результате вооруженной украинской агрессии в четверг, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале."Одиннадцать мирных жителей, в том числе сотрудник МЧС России, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении Пушилина.По его данным, в Донецке при сбитии ракеты ВСУ пострадали три человека. Еще шесть человек пострадали при обстреле центра Горловки и сброса взрывоопасных предметов с украинских дронов, в их числе сотрудник МЧС. Кроме того, в Волновахе и Макеевке пострадали два человека в результате детонации взрывоопасных предметов.Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, отметил глава региона.
https://ria.ru/20241025/miroshnik-1980190949.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, денис пушилин, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Денис Пушилин, Донецк
В ДНР из-за атак ВСУ пострадали 11 человек

Пушилин: в ДНР из-за атак ВСУ пострадали 11 человек, включая сотрудника МЧС

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Одиннадцать человек, в том числе сотрудник МЧС России, пострадали в ДНР в результате вооруженной украинской агрессии в четверг, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Одиннадцать мирных жителей, в том числе сотрудник МЧС России, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении Пушилина.
По его данным, в Донецке при сбитии ракеты ВСУ пострадали три человека. Еще шесть человек пострадали при обстреле центра Горловки и сброса взрывоопасных предметов с украинских дронов, в их числе сотрудник МЧС. Кроме того, в Волновахе и Макеевке пострадали два человека в результате детонации взрывоопасных предметов.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, отметил глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияДенис ПушилинДонецк
 
 
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