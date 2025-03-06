https://ria.ru/20250306/ataki-2003503069.html

В ДНР из-за атак ВСУ пострадали 11 человек

В ДНР из-за атак ВСУ пострадали 11 человек - РИА Новости, 06.03.2025

В ДНР из-за атак ВСУ пострадали 11 человек

Одиннадцать человек, в том числе сотрудник МЧС России, пострадали в ДНР в результате вооруженной украинской агрессии в четверг, сообщил глава республики Денис... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T21:27:00+03:00

2025-03-06T21:27:00+03:00

2025-03-06T21:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

денис пушилин

донецк

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Одиннадцать человек, в том числе сотрудник МЧС России, пострадали в ДНР в результате вооруженной украинской агрессии в четверг, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале."Одиннадцать мирных жителей, в том числе сотрудник МЧС России, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении Пушилина.По его данным, в Донецке при сбитии ракеты ВСУ пострадали три человека. Еще шесть человек пострадали при обстреле центра Горловки и сброса взрывоопасных предметов с украинских дронов, в их числе сотрудник МЧС. Кроме того, в Волновахе и Макеевке пострадали два человека в результате детонации взрывоопасных предметов.Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, отметил глава региона.

https://ria.ru/20241025/miroshnik-1980190949.html

донецкая народная республика

донецк

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, денис пушилин, донецк