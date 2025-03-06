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Захарова обвинила лидеров ЕС в трусости из-за атак ВСУ на "Турецкий поток" - РИА Новости, 06.03.2025
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16:00 06.03.2025
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Захарова обвинила лидеров ЕС в трусости из-за атак ВСУ на "Турецкий поток"
Захарова обвинила лидеров ЕС в трусости из-за атак ВСУ на "Турецкий поток" - РИА Новости, 06.03.2025
Захарова обвинила лидеров ЕС в трусости из-за атак ВСУ на "Турецкий поток"
Столицы стран Евросоюза демонстрируют жалкую трусость, не реагируя на атаки Киева по инфраструктуре газопровода "Турецкий поток", заявила официальный... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:00:00+03:00
2025-03-06T16:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
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мария захарова
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вооруженные силы украины
турецкий поток
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Столицы стран Евросоюза демонстрируют жалкую трусость, не реагируя на атаки Киева по инфраструктуре газопровода "Турецкий поток", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Минобороны России ранее сообщило, что в ночь на 28 февраля ВСУ пытались атаковать тремя БПЛА компрессорную станцию "Турецкого потока" в населенном пункте Гай-Кодзор в Краснодарском крае, чтобы остановить поставки газа в Европу. Средства ПВО сбили все цели противника. Компрессорная станция осуществляет подачу топлива в штатном режиме. Украина не в первый раз предпринимает такую попытку: 11 января российские средства противовоздушной обороны уничтожили девять дронов в районе компрессорной станции трубопровода. "Обращаем внимание на эту жалкую трусость, которую демонстрируют есовские столицы, которые не могут даже слова сказать о своей собственной безопасности, зато рассуждают о гарантиях безопасности, в частности, Украине. Ваши же энергетические арсеналы подвергаются опасности! Те самые энергетические возможности и потоки, которые именно в страны ЕС несли свет, тепло, благополучие! И ни слова не сказано ни на одном заседании министров энергетики, иностранных дел, обороны или представителей специальных служб стран ЕС или тем более саммитов на этот счет. Молчат", - заявила Захарова на брифинге. Она отметила, что только отдельные страны в Евросоюзе еще способны за себя постоять. "Турецкий поток" — экспортный трубопровод, проложенный по дну Черного моря. Состоит из двух ниток, по одной газ идет в Турцию, по второй - в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубометров ежегодно. Объект запустили в эксплуатацию в январе 2020 года. После того как Киев отверг возможность продления договора о поставках голубого топлива в Европу через Украину, "Турецкий поток" стал единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев.
https://ria.ru/20250303/rossiya-2002599723.html
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украина, россия, мария захарова, евросоюз, вооруженные силы украины, турецкий поток, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Мария Захарова, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Турецкий поток, В мире
Захарова обвинила лидеров ЕС в трусости из-за атак ВСУ на "Турецкий поток"

Захарова обвинила ЕС в трусости из-за молчания об атаках ВСУ на "Турецкий поток"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Столицы стран Евросоюза демонстрируют жалкую трусость, не реагируя на атаки Киева по инфраструктуре газопровода "Турецкий поток", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Минобороны России ранее сообщило, что в ночь на 28 февраля ВСУ пытались атаковать тремя БПЛА компрессорную станцию "Турецкого потока" в населенном пункте Гай-Кодзор в Краснодарском крае, чтобы остановить поставки газа в Европу. Средства ПВО сбили все цели противника. Компрессорная станция осуществляет подачу топлива в штатном режиме. Украина не в первый раз предпринимает такую попытку: 11 января российские средства противовоздушной обороны уничтожили девять дронов в районе компрессорной станции трубопровода.
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"Обращаем внимание на эту жалкую трусость, которую демонстрируют есовские столицы, которые не могут даже слова сказать о своей собственной безопасности, зато рассуждают о гарантиях безопасности, в частности, Украине. Ваши же энергетические арсеналы подвергаются опасности! Те самые энергетические возможности и потоки, которые именно в страны ЕС несли свет, тепло, благополучие! И ни слова не сказано ни на одном заседании министров энергетики, иностранных дел, обороны или представителей специальных служб стран ЕС или тем более саммитов на этот счет. Молчат", - заявила Захарова на брифинге.
Она отметила, что только отдельные страны в Евросоюзе еще способны за себя постоять.
"Турецкий поток" — экспортный трубопровод, проложенный по дну Черного моря. Состоит из двух ниток, по одной газ идет в Турцию, по второй - в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубометров ежегодно. Объект запустили в эксплуатацию в январе 2020 года.
После того как Киев отверг возможность продления договора о поставках голубого топлива в Европу через Украину, "Турецкий поток" стал единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМария ЗахароваЕвросоюзВооруженные силы УкраиныТурецкий потокВ мире
 
 
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