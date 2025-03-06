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ВС России отразили три атаки украинских войск в Курской области - РИА Новости, 06.03.2025
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12:17 06.03.2025 (обновлено: 13:38 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/ataki-2003374026.html
ВС России отразили три атаки украинских войск в Курской области
ВС России отразили три атаки украинских войск в Курской области - РИА Новости, 06.03.2025
ВС России отразили три атаки украинских войск в Курской области
Подразделения группировки войск "Север" отразили три контратаки ВСУ в Курской области, нанесли поражение в районах 12 населенных пунктов, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T12:17:00+03:00
2025-03-06T13:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
курская область
суджа
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" отразили три контратаки ВСУ в Курской области, нанесли поражение в районах 12 населенных пунктов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гончаровка, Горналь, Заолешенка, Казачья Локня, Куриловка, 1-й Княжий, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Рубанщина, Старая Сорочина и Суджа. Отражены три контратаки противника", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.По данным ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Викторовка, Гуево, Дмитрюков, Зазулевка, Замостье, Колмаков, Косица, 2-й Княжий, Локня, Меловой, Мирный, Черкасское Поречное, Южный Курской области, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Запселье, Мирополье, Новенькое и Юнаковка в Сумской области.
https://ria.ru/20250306/plennyy-2003388039.html
россия
курская область
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россия, вооруженные силы украины, курская область, суджа
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, Суджа
ВС России отразили три атаки украинских войск в Курской области

Минобороны: российские военные отразили три атаки ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" отразили три контратаки ВСУ в Курской области, нанесли поражение в районах 12 населенных пунктов, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гончаровка, Горналь, Заолешенка, Казачья Локня, Куриловка, 1-й Княжий, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Рубанщина, Старая Сорочина и Суджа. Отражены три контратаки противника", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
По данным ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Викторовка, Гуево, Дмитрюков, Зазулевка, Замостье, Колмаков, Косица, 2-й Княжий, Локня, Меловой, Мирный, Черкасское Поречное, Южный Курской области, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Запселье, Мирополье, Новенькое и Юнаковка в Сумской области.
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