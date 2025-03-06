https://ria.ru/20250306/ataki-2003374026.html

ВС России отразили три атаки украинских войск в Курской области

ВС России отразили три атаки украинских войск в Курской области - РИА Новости, 06.03.2025

ВС России отразили три атаки украинских войск в Курской области

Подразделения группировки войск "Север" отразили три контратаки ВСУ в Курской области, нанесли поражение в районах 12 населенных пунктов, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T12:17:00+03:00

2025-03-06T12:17:00+03:00

2025-03-06T13:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

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курская область

суджа

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" отразили три контратаки ВСУ в Курской области, нанесли поражение в районах 12 населенных пунктов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гончаровка, Горналь, Заолешенка, Казачья Локня, Куриловка, 1-й Княжий, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Рубанщина, Старая Сорочина и Суджа. Отражены три контратаки противника", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.По данным ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Викторовка, Гуево, Дмитрюков, Зазулевка, Замостье, Колмаков, Косица, 2-й Княжий, Локня, Меловой, Мирный, Черкасское Поречное, Южный Курской области, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Запселье, Мирополье, Новенькое и Юнаковка в Сумской области.

https://ria.ru/20250306/plennyy-2003388039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, курская область, суджа