При атаке дрона на белгородское село пострадала женщина
Гладков: в белгородском селе Рождественка при атаке дрона пострадала женщина
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в селе Рождественка Грайворонского округа Белгородской области
Последствия атаки со стороны ВСУ в селе Рождественка Грайворонского округа Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Женщина пострадала в результате сброса взрывного устройства с украинского дрона минувшей ночью в селе Рождественка Грайворонского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Сегодня днём за медицинской помощью обратилась женщина, получившая ранения сегодня ночью вследствие сбросов взрывных устройств с БПЛА в селе Рождественка Грайворонского округа. Пострадавшую с минно-взрывной травмой, баротравмой и ссадинами ног бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков .
Он уточнил, что в селе повреждены социальный объект, 5 частных домовладений и надворные постройки. В селе Муром Шебекинского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника в жилом доме выбиты окна, посечена кровля. Ещё один дрон сбросил взрывное устройство в селе Новое Волоконовского района, пострадало частное домовладение, добавил губернатор.
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