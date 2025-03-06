https://ria.ru/20250306/ataka-2003430253.html

При атаке дрона на белгородское село пострадала женщина

При атаке дрона на белгородское село пострадала женщина - РИА Новости, 06.03.2025

При атаке дрона на белгородское село пострадала женщина

Женщина пострадала в результате сброса взрывного устройства с украинского дрона минувшей ночью в селе Рождественка Грайворонского округа Белгородской области,... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T16:21:00+03:00

2025-03-06T16:21:00+03:00

2025-03-06T16:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Женщина пострадала в результате сброса взрывного устройства с украинского дрона минувшей ночью в селе Рождественка Грайворонского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Сегодня днём за медицинской помощью обратилась женщина, получившая ранения сегодня ночью вследствие сбросов взрывных устройств с БПЛА в селе Рождественка Грайворонского округа. Пострадавшую с минно-взрывной травмой, баротравмой и ссадинами ног бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков . Он уточнил, что в селе повреждены социальный объект, 5 частных домовладений и надворные постройки. В селе Муром Шебекинского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника в жилом доме выбиты окна, посечена кровля. Ещё один дрон сбросил взрывное устройство в селе Новое Волоконовского района, пострадало частное домовладение, добавил губернатор.

https://ria.ru/20241025/miroshnik-1980190949.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков