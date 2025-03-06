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При атаке дрона на белгородское село пострадала женщина - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:21 06.03.2025 (обновлено: 16:28 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/ataka-2003430253.html
При атаке дрона на белгородское село пострадала женщина
При атаке дрона на белгородское село пострадала женщина - РИА Новости, 06.03.2025
При атаке дрона на белгородское село пострадала женщина
Женщина пострадала в результате сброса взрывного устройства с украинского дрона минувшей ночью в селе Рождественка Грайворонского округа Белгородской области,... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:21:00+03:00
2025-03-06T16:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Женщина пострадала в результате сброса взрывного устройства с украинского дрона минувшей ночью в селе Рождественка Грайворонского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Сегодня днём за медицинской помощью обратилась женщина, получившая ранения сегодня ночью вследствие сбросов взрывных устройств с БПЛА в селе Рождественка Грайворонского округа. Пострадавшую с минно-взрывной травмой, баротравмой и ссадинами ног бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков . Он уточнил, что в селе повреждены социальный объект, 5 частных домовладений и надворные постройки. В селе Муром Шебекинского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника в жилом доме выбиты окна, посечена кровля. Ещё один дрон сбросил взрывное устройство в селе Новое Волоконовского района, пострадало частное домовладение, добавил губернатор.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
При атаке дрона на белгородское село пострадала женщина

Гладков: в белгородском селе Рождественка при атаке дрона пострадала женщина

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в селе Рождественка Грайворонского округа Белгородской области
Последствия атаки со стороны ВСУ в селе Рождественка Грайворонского округа Белгородской области - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в селе Рождественка Грайворонского округа Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Женщина пострадала в результате сброса взрывного устройства с украинского дрона минувшей ночью в селе Рождественка Грайворонского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Сегодня днём за медицинской помощью обратилась женщина, получившая ранения сегодня ночью вследствие сбросов взрывных устройств с БПЛА в селе Рождественка Грайворонского округа. Пострадавшую с минно-взрывной травмой, баротравмой и ссадинами ног бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков .
Он уточнил, что в селе повреждены социальный объект, 5 частных домовладений и надворные постройки. В селе Муром Шебекинского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника в жилом доме выбиты окна, посечена кровля. Ещё один дрон сбросил взрывное устройство в селе Новое Волоконовского района, пострадало частное домовладение, добавил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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