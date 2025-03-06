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СМИ: Анкара готова обсуждать отправку миротворцев на Украину - РИА Новости, 06.03.2025
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12:51 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/ankara-2003379582.html
СМИ: Анкара готова обсуждать отправку миротворцев на Украину
СМИ: Анкара готова обсуждать отправку миротворцев на Украину - РИА Новости, 06.03.2025
СМИ: Анкара готова обсуждать отправку миротворцев на Украину
Анкара готова обсудить свой вклад в возможную отправку на Украину миссии "миротворцев", если это поможет стабильности в регионе, сообщил в четверг источник в... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T12:51:00+03:00
2025-03-06T12:51:00+03:00
в мире
украина
турция
россия
имангали тасмагамбетов
кир стармер
эммануэль макрон
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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СТАМБУЛ, 6 мар - РИА Новости. Анкара готова обсудить свой вклад в возможную отправку на Украину миссии "миротворцев", если это поможет стабильности в регионе, сообщил в четверг источник в министерстве обороны Турции. "Возможный вклад Анкары в миссию, которая еще не оформлена концептуально и обсуждается в различных средствах массовой информации, будет взаимно обсуждаться со всеми сторонами, если это будет сочтено необходимым для обеспечения региональной стабильности и мира", - цитирует газета Milliyet источник в минобороны Турции. По его словам, министерство вместе с другими ведомствами Турции отслеживает дипломатические инициативы, направленные на прекращение конфликта на Украине. Вероятная отправка европейских военных контингентов на Украину создаст в регионе опасную ситуацию, заявил ранее генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве 16 января сообщила, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
https://ria.ru/20250306/zelenskiy-2003331677.html
https://ria.ru/20250306/frantsiya-2003357744.html
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в мире, украина, турция, россия, имангали тасмагамбетов, кир стармер, эммануэль макрон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), одкб
В мире, Украина, Турция, Россия, Имангали Тасмагамбетов, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), ОДКБ
СМИ: Анкара готова обсуждать отправку миротворцев на Украину

Milliyet: Анкара готова обсуждать свой вклад в отправку миротворцев на Украину

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на Анкару
Вид на Анкару - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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СТАМБУЛ, 6 мар - РИА Новости. Анкара готова обсудить свой вклад в возможную отправку на Украину миссии "миротворцев", если это поможет стабильности в регионе, сообщил в четверг источник в министерстве обороны Турции.
"Возможный вклад Анкары в миссию, которая еще не оформлена концептуально и обсуждается в различных средствах массовой информации, будет взаимно обсуждаться со всеми сторонами, если это будет сочтено необходимым для обеспечения региональной стабильности и мира", - цитирует газета Milliyet источник в минобороны Турции.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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По его словам, министерство вместе с другими ведомствами Турции отслеживает дипломатические инициативы, направленные на прекращение конфликта на Украине.
Вероятная отправка европейских военных контингентов на Украину создаст в регионе опасную ситуацию, заявил ранее генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве 16 января сообщила, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
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В миреУкраинаТурцияРоссияИмангали ТасмагамбетовКир СтармерЭммануэль МакронСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ОДКБ
 
 
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