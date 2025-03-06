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Минобороны предъявило иск разработчику систем ПВО "Алмаз"
Минобороны предъявило иск разработчику систем ПВО "Алмаз" - РИА Новости, 06.03.2025
Минобороны предъявило иск разработчику систем ПВО "Алмаз"
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России о взыскании около 111 миллионов рублей с ПАО "Научно-производственное объединение (НПО)... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T11:41:00+03:00
2025-03-06T11:41:00+03:00
2025-03-06T11:59:00+03:00
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России о взыскании около 111 миллионов рублей с ПАО "Научно-производственное объединение (НПО) "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина", производителя систем противовоздушной обороны, говорится в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.Иск поступил в суд 4 марта и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований и другие подробности дела пока не приводятся.Научно-производственное объединение "Алмаз" основано в 1947 году и сегодня является системообразующим предприятием оборонно-промышленного комплекса России. Входит в состав концерна "Алмаз-Антей". Среди знаковых разработок - ЗРС С-25 (1955 год), ЗРК С-75 (1959), ЗРК С-125 (1961), ЗРС С-200 (1967), семейство многоканальных зенитных ракетных систем С-300П (1979-1990), ЗРС С-400 "Триумф" (2007). Кроме того, "Алмаз" производит аэродромные радиолокационные комплексы, метеорологические радиолокаторы и системы управления воздушным движением.
https://ria.ru/20250221/minoborony-2000718297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия, россия
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия, Россия
Минобороны предъявило иск разработчику систем ПВО "Алмаз"
Минобороны предъявило иск разработчику систем ПВО "Алмаз" на 111 млн рублей