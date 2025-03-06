https://ria.ru/20250306/almaz-2003365922.html

Минобороны предъявило иск разработчику систем ПВО "Алмаз"

Минобороны предъявило иск разработчику систем ПВО "Алмаз" - РИА Новости, 06.03.2025

Минобороны предъявило иск разработчику систем ПВО "Алмаз"

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России о взыскании около 111 миллионов рублей с ПАО "Научно-производственное объединение (НПО)... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T11:41:00+03:00

2025-03-06T11:41:00+03:00

2025-03-06T11:59:00+03:00

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

россия

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России о взыскании около 111 миллионов рублей с ПАО "Научно-производственное объединение (НПО) "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина", производителя систем противовоздушной обороны, говорится в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.Иск поступил в суд 4 марта и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований и другие подробности дела пока не приводятся.Научно-производственное объединение "Алмаз" основано в 1947 году и сегодня является системообразующим предприятием оборонно-промышленного комплекса России. Входит в состав концерна "Алмаз-Антей". Среди знаковых разработок - ЗРС С-25 (1955 год), ЗРК С-75 (1959), ЗРК С-125 (1961), ЗРС С-200 (1967), семейство многоканальных зенитных ракетных систем С-300П (1979-1990), ЗРС С-400 "Триумф" (2007). Кроме того, "Алмаз" производит аэродромные радиолокационные комплексы, метеорологические радиолокаторы и системы управления воздушным движением.

https://ria.ru/20250221/minoborony-2000718297.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия, россия