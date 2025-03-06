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Актер Калюжный приехал к следователю с адвокатом
Актер Калюжный приехал к следователю с адвокатом - РИА Новости, 06.03.2025
Актер Калюжный приехал к следователю с адвокатом
Актер сериала "Вампиры средней полосы" Глеб Калюжный приехал к следователю с адвокатом, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:54:00+03:00
2025-03-06T14:54:00+03:00
2025-03-06T15:04:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Актер сериала "Вампиры средней полосы" Глеб Калюжный приехал к следователю с адвокатом, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Калюжный сейчас находится с адвокатом у следователя. Решается вопрос, идет ли он служить в армию или понесет уголовную ответственность", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что актер сам приехал к следователю.Сегодня в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Калюжного в октябре уведомили о необходимости явиться в военкомат, но тот не приехал по повестке. При этом у актера не было оснований для отсрочки или освобождения от службы.В результате против него возбудили уголовное дело об уклонении от службы в армии. Актеру грозит до двух лет лишения свободы.
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происшествия, россия
Актер Калюжный приехал к следователю с адвокатом
Актер Калюжный прибыл к следователю с адвокатом на фоне уголовного дела
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Актер сериала "Вампиры средней полосы" Глеб Калюжный приехал к следователю с адвокатом, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"Калюжный сейчас находится с адвокатом у следователя. Решается вопрос, идет ли он служить в армию или понесет уголовную ответственность", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что актер сам приехал к следователю.
Сегодня в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Калюжного в октябре уведомили о необходимости явиться в военкомат, но тот не приехал по повестке. При этом у актера не было оснований для отсрочки или освобождения от службы.
В результате против него возбудили уголовное дело об уклонении от службы в армии. Актеру грозит до двух лет лишения свободы.