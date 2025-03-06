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Актер Калюжный приехал к следователю с адвокатом - РИА Новости, 06.03.2025
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14:54 06.03.2025 (обновлено: 15:04 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/akter-2003411638.html
Актер Калюжный приехал к следователю с адвокатом
Актер Калюжный приехал к следователю с адвокатом - РИА Новости, 06.03.2025
Актер Калюжный приехал к следователю с адвокатом
Актер сериала "Вампиры средней полосы" Глеб Калюжный приехал к следователю с адвокатом, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:54:00+03:00
2025-03-06T15:04:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Актер сериала "Вампиры средней полосы" Глеб Калюжный приехал к следователю с адвокатом, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.&quot;Калюжный сейчас находится с адвокатом у следователя. Решается вопрос, идет ли он служить в армию или понесет уголовную ответственность&quot;, — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что актер сам приехал к следователю.Сегодня в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Калюжного в октябре уведомили о необходимости явиться в военкомат, но тот не приехал по повестке. При этом у актера не было оснований для отсрочки или освобождения от службы.В результате против него возбудили уголовное дело об уклонении от службы в армии. Актеру грозит до двух лет лишения свободы.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Актер Калюжный приехал к следователю с адвокатом

Актер Калюжный прибыл к следователю с адвокатом на фоне уголовного дела

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Глеб Калюжный
Актер Глеб Калюжный - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Глеб Калюжный. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Актер сериала "Вампиры средней полосы" Глеб Калюжный приехал к следователю с адвокатом, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«

"Калюжный сейчас находится с адвокатом у следователя. Решается вопрос, идет ли он служить в армию или понесет уголовную ответственность", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что актер сам приехал к следователю.
Сегодня в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Калюжного в октябре уведомили о необходимости явиться в военкомат, но тот не приехал по повестке. При этом у актера не было оснований для отсрочки или освобождения от службы.
В результате против него возбудили уголовное дело об уклонении от службы в армии. Актеру грозит до двух лет лишения свободы.
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