Рейтинг@Mail.ru
На АЭС на юге Тайваня произошло задымление - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:27 06.03.2025 (обновлено: 08:33 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/aes-2003337592.html
На АЭС на юге Тайваня произошло задымление
На АЭС на юге Тайваня произошло задымление - РИА Новости, 06.03.2025
На АЭС на юге Тайваня произошло задымление
Задымление произошло на территории АЭС на юге Тайваня, на месте работают пожарные, которым удалось взять под контроль возгорание, предположительно, в районе... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T08:27:00+03:00
2025-03-06T08:33:00+03:00
в мире
тайвань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_4702ce566c5093feb0abfa7a0001212c.jpg
ПЕКИН, 6 мар – РИА Новости. Задымление произошло на территории АЭС на юге Тайваня, на месте работают пожарные, которым удалось взять под контроль возгорание, предположительно, в районе градирни, радиационный фон в норме, сообщил в четверг тайваньский информационный портал TaiwanPlus.На распространенных видеокадрах запечатлены клубы черного дыма, поднимающиеся над территорией электростанции.&quot;Пожарные реагируют на сообщения о дыме, поднимающемся от АЭС &quot;Мааньшань&quot; на юге Тайваня&quot;, - говорится в сообщении. По предварительным данным, пожар произошел в градирне рядом со станцией."Сообщений о пострадавших нет, пожар уже взят под контроль", - сообщает новостной портал, уточняя, со ссылкой на комиссию по ядерной безопасности, что с радиационным фоном "проблем нет", "все энергоблоки работают в штатном режиме".
https://ria.ru/20250303/pozhar-2002857517.html
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_27768a00aa4db2ee2a28d5d370973a27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тайвань
В мире, Тайвань
На АЭС на юге Тайваня произошло задымление

На АЭС на юге Тайваня произошло задымление, на месте работают пожарные

© Fotolia / WellphotoПожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные работают на месте происшествия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 6 мар – РИА Новости. Задымление произошло на территории АЭС на юге Тайваня, на месте работают пожарные, которым удалось взять под контроль возгорание, предположительно, в районе градирни, радиационный фон в норме, сообщил в четверг тайваньский информационный портал TaiwanPlus.
На распространенных видеокадрах запечатлены клубы черного дыма, поднимающиеся над территорией электростанции.
«

"Пожарные реагируют на сообщения о дыме, поднимающемся от АЭС "Мааньшань" на юге Тайваня", - говорится в сообщении. По предварительным данным, пожар произошел в градирне рядом со станцией.

"Сообщений о пострадавших нет, пожар уже взят под контроль", - сообщает новостной портал, уточняя, со ссылкой на комиссию по ядерной безопасности, что с радиационным фоном "проблем нет", "все энергоблоки работают в штатном режиме".
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Дроны ВСУ устроили пожар на нефтепроводе в Ростовской области
3 марта, 22:28
 
В миреТайвань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала