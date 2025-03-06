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На АЭС на юге Тайваня произошло задымление
На АЭС на юге Тайваня произошло задымление - РИА Новости, 06.03.2025
На АЭС на юге Тайваня произошло задымление
Задымление произошло на территории АЭС на юге Тайваня, на месте работают пожарные, которым удалось взять под контроль возгорание, предположительно, в районе... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T08:27:00+03:00
2025-03-06T08:27:00+03:00
2025-03-06T08:33:00+03:00
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ПЕКИН, 6 мар – РИА Новости. Задымление произошло на территории АЭС на юге Тайваня, на месте работают пожарные, которым удалось взять под контроль возгорание, предположительно, в районе градирни, радиационный фон в норме, сообщил в четверг тайваньский информационный портал TaiwanPlus.На распространенных видеокадрах запечатлены клубы черного дыма, поднимающиеся над территорией электростанции."Пожарные реагируют на сообщения о дыме, поднимающемся от АЭС "Мааньшань" на юге Тайваня", - говорится в сообщении. По предварительным данным, пожар произошел в градирне рядом со станцией."Сообщений о пострадавших нет, пожар уже взят под контроль", - сообщает новостной портал, уточняя, со ссылкой на комиссию по ядерной безопасности, что с радиационным фоном "проблем нет", "все энергоблоки работают в штатном режиме".
https://ria.ru/20250303/pozhar-2002857517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань
На АЭС на юге Тайваня произошло задымление
На АЭС на юге Тайваня произошло задымление, на месте работают пожарные