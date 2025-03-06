https://ria.ru/20250306/aes-2003337592.html

На АЭС на юге Тайваня произошло задымление

На АЭС на юге Тайваня произошло задымление - РИА Новости, 06.03.2025

На АЭС на юге Тайваня произошло задымление

Задымление произошло на территории АЭС на юге Тайваня, на месте работают пожарные, которым удалось взять под контроль возгорание, предположительно, в районе... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T08:27:00+03:00

2025-03-06T08:27:00+03:00

2025-03-06T08:33:00+03:00

в мире

тайвань

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ПЕКИН, 6 мар – РИА Новости. Задымление произошло на территории АЭС на юге Тайваня, на месте работают пожарные, которым удалось взять под контроль возгорание, предположительно, в районе градирни, радиационный фон в норме, сообщил в четверг тайваньский информационный портал TaiwanPlus.На распространенных видеокадрах запечатлены клубы черного дыма, поднимающиеся над территорией электростанции."Пожарные реагируют на сообщения о дыме, поднимающемся от АЭС "Мааньшань" на юге Тайваня", - говорится в сообщении. По предварительным данным, пожар произошел в градирне рядом со станцией."Сообщений о пострадавших нет, пожар уже взят под контроль", - сообщает новостной портал, уточняя, со ссылкой на комиссию по ядерной безопасности, что с радиационным фоном "проблем нет", "все энергоблоки работают в штатном режиме".

https://ria.ru/20250303/pozhar-2002857517.html

тайвань

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тайвань