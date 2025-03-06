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Россия упростит процесс получения паспортов для граждан Абхазии - РИА Новости, 06.03.2025
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13:15 06.03.2025 (обновлено: 14:33 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/abkhaziya-2003386512.html
Россия упростит процесс получения паспортов для граждан Абхазии
Россия упростит процесс получения паспортов для граждан Абхазии - РИА Новости, 06.03.2025
Россия упростит процесс получения паспортов для граждан Абхазии
Москва максимально облегчит процесс получения российских паспортов для граждан Абхазии, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:15:00+03:00
2025-03-06T14:33:00+03:00
абхазия
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Москва максимально облегчит процесс получения российских паспортов для граждан Абхазии, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Вопрос паспортизации, конечно, очень важен. Этот процесс будет ускорен, усовершенствован, а главное, он будет облегчен, максимально облегчен для граждан Абхазии, для их подрастающих детей. Это является одним из важнейших приоритетов для главы российского государства", — сказал он.Пресс-секретарь обратил внимание на то, что Абхазии нужна помощь по организации энергоперетоков, поскольку из-за холодной погоды в горах не тает снег и ГЭС не получает достаточно воды, у республики нет своей генерации.&quot;Конечно, в этой экстренной ситуации Россия не может оставаться в стороне. Экстренное энергообеспечение будет продолжаться&quot;, — заверил Песков.По его словам, накануне на встрече российского лидера Владимира Путина и избранного президента Абхазии Бадры Гунбы поднималась тема инвестсоглашения между Москвой и Сухумом."Что должно лежать в основе? В основе должно лежать взаимное уважение и взаимная выгода", — подчеркнул пресс-секретарь, добавив, что "никто не будет обижен".Первого марта в Абхазии прошел второй тур внеочередных выборов президента. По данным ЦИК, Бадра Гунба получил 54,73% голосов, его соперник, оппозиционер Адгур Ардзинба, — 41,54%. Явка составила 70%.
https://ria.ru/20250303/abkhaziya-2002762783.html
https://ria.ru/20250305/putin-2003281134.html
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абхазия, россия, дмитрий песков, в мире
Абхазия, Россия, Дмитрий Песков, В мире

Россия упростит процесс получения паспортов для граждан Абхазии

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские паспорта в руках мужчины
Российские паспорта в руках мужчины - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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Российские паспорта в руках мужчины
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Москва максимально облегчит процесс получения российских паспортов для граждан Абхазии, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Вопрос паспортизации, конечно, очень важен. Этот процесс будет ускорен, усовершенствован, а главное, он будет облегчен, максимально облегчен для граждан Абхазии, для их подрастающих детей. Это является одним из важнейших приоритетов для главы российского государства", — сказал он.
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Путин в 2023 году подписал федеральный закон, ратифицирующий соглашение между Россией и Абхазией о разрешении вопросов двойного гражданства. Из него следует, что граждане одной стороны договора вправе получить паспорт другой стороны без отказа от имеющегося у них гражданства.

Пресс-секретарь обратил внимание на то, что Абхазии нужна помощь по организации энергоперетоков, поскольку из-за холодной погоды в горах не тает снег и ГЭС не получает достаточно воды, у республики нет своей генерации.
«

"Конечно, в этой экстренной ситуации Россия не может оставаться в стороне. Экстренное энергообеспечение будет продолжаться", — заверил Песков.

По его словам, накануне на встрече российского лидера Владимира Путина и избранного президента Абхазии Бадры Гунбы поднималась тема инвестсоглашения между Москвой и Сухумом.
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"Что должно лежать в основе? В основе должно лежать взаимное уважение и взаимная выгода", — подчеркнул пресс-секретарь, добавив, что "никто не будет обижен".
Первого марта в Абхазии прошел второй тур внеочередных выборов президента. По данным ЦИК, Бадра Гунба получил 54,73% голосов, его соперник, оппозиционер Адгур Ардзинба, — 41,54%. Явка составила 70%.
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