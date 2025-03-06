https://ria.ru/20250306/abkhaziya-2003386512.html

Россия упростит процесс получения паспортов для граждан Абхазии

Россия упростит процесс получения паспортов для граждан Абхазии - РИА Новости, 06.03.2025

Россия упростит процесс получения паспортов для граждан Абхазии

Москва максимально облегчит процесс получения российских паспортов для граждан Абхазии, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T13:15:00+03:00

2025-03-06T13:15:00+03:00

2025-03-06T14:33:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Москва максимально облегчит процесс получения российских паспортов для граждан Абхазии, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Вопрос паспортизации, конечно, очень важен. Этот процесс будет ускорен, усовершенствован, а главное, он будет облегчен, максимально облегчен для граждан Абхазии, для их подрастающих детей. Это является одним из важнейших приоритетов для главы российского государства", — сказал он.Пресс-секретарь обратил внимание на то, что Абхазии нужна помощь по организации энергоперетоков, поскольку из-за холодной погоды в горах не тает снег и ГЭС не получает достаточно воды, у республики нет своей генерации."Конечно, в этой экстренной ситуации Россия не может оставаться в стороне. Экстренное энергообеспечение будет продолжаться", — заверил Песков.По его словам, накануне на встрече российского лидера Владимира Путина и избранного президента Абхазии Бадры Гунбы поднималась тема инвестсоглашения между Москвой и Сухумом."Что должно лежать в основе? В основе должно лежать взаимное уважение и взаимная выгода", — подчеркнул пресс-секретарь, добавив, что "никто не будет обижен".Первого марта в Абхазии прошел второй тур внеочередных выборов президента. По данным ЦИК, Бадра Гунба получил 54,73% голосов, его соперник, оппозиционер Адгур Ардзинба, — 41,54%. Явка составила 70%.

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https://ria.ru/20250305/putin-2003281134.html

https://ria.ru/20250305/abkhazii-2003233133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

абхазия, россия, дмитрий песков, в мире