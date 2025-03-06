Россия упростит процесс получения паспортов для граждан Абхазии
Российские паспорта в руках мужчины
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Москва максимально облегчит процесс получения российских паспортов для граждан Абхазии, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Вопрос паспортизации, конечно, очень важен. Этот процесс будет ускорен, усовершенствован, а главное, он будет облегчен, максимально облегчен для граждан Абхазии, для их подрастающих детей. Это является одним из важнейших приоритетов для главы российского государства", — сказал он.
Путин в 2023 году подписал федеральный закон, ратифицирующий соглашение между Россией и Абхазией о разрешении вопросов двойного гражданства. Из него следует, что граждане одной стороны договора вправе получить паспорт другой стороны без отказа от имеющегося у них гражданства.
Пресс-секретарь обратил внимание на то, что Абхазии нужна помощь по организации энергоперетоков, поскольку из-за холодной погоды в горах не тает снег и ГЭС не получает достаточно воды, у республики нет своей генерации.
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"Конечно, в этой экстренной ситуации Россия не может оставаться в стороне. Экстренное энергообеспечение будет продолжаться", — заверил Песков.
По его словам, накануне на встрече российского лидера Владимира Путина и избранного президента Абхазии Бадры Гунбы поднималась тема инвестсоглашения между Москвой и Сухумом.
"Что должно лежать в основе? В основе должно лежать взаимное уважение и взаимная выгода", — подчеркнул пресс-секретарь, добавив, что "никто не будет обижен".
Первого марта в Абхазии прошел второй тур внеочередных выборов президента. По данным ЦИК, Бадра Гунба получил 54,73% голосов, его соперник, оппозиционер Адгур Ардзинба, — 41,54%. Явка составила 70%.
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