https://ria.ru/20250306/abhazija-2003388649.html

В Абхазии задержали участников нападения на избирательный участок

В Абхазии задержали участников нападения на избирательный участок - РИА Новости, 06.03.2025

В Абхазии задержали участников нападения на избирательный участок

Сотрудники МВД Абхазии в ночь на четверг задержали семерых участников нападения на избирательный участок в приграничном поселке Цандрыпш Гагрского района в день РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T13:22:00+03:00

2025-03-06T13:22:00+03:00

2025-03-06T13:22:00+03:00

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СУХУМ, 6 мар – РИА Новости. Сотрудники МВД Абхазии в ночь на четверг задержали семерых участников нападения на избирательный участок в приграничном поселке Цандрыпш Гагрского района в день второго тура внеочередных президентских выборов, сообщил РИА Новости представитель министерства. "В ходе оперативных мероприятий в ночь с 5 на 6 марта сотрудниками министерства внутренних дел задержаны семеро участников нападения на избирательный участок в день голосования на выборах президента Абхазии. Среди задержанных 46-летний Адамур Пачалия, 49-летний Батал Пачалия, 33-летний Тимур Пачулия, 46-летний Алхас Миканба, 44-летний Анри Хагба, 50-летний Ахра Пачалия, 35-летний Саид Ардзинба. Ранее сотрудники милиции по данному факту нападения задержали Рафаэля Гуазаа, Игоря Орчукбу и Нурика Смыру", - сказал собеседник агентства. По его словам, у задержанных изъяты автоматы, пистолеты, а также гранаты и другие боеприпасы. Ранее в пресс-службе МВД Абхазии сообщили РИА Новости, что неизвестные 1 марта напали на избирательный участок в стране во время второго тура голосования на президентских выборах. Как отметили в ведомстве, в результате нападения повреждена избирательная урна, при попытке задержания нападавшие открыли стрельбу. Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, в ходе второго тура выборов и последующего подсчета результатов в Абхазии произошли нападения на граждан России, имеющих также гражданство республики. Зарегистрировано несколько фактов угроз жизни, воспрепятствования волеизъявлению, в частности путем порчи урн с бюллетенями. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по ряду статей Уголовного кодекса РФ, в том числе по статье "терроризм".

https://ria.ru/20250305/putin-2003281702.html

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в мире, россия, абхазия, светлана петренко, президентские выборы в абхазии