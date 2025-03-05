https://ria.ru/20250305/zapad-2003191436.html

Запад хотел лишить российских женщин цветов, заявил Мишустин

Запад хотел лишить российских женщин цветов, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.03.2025

Запад хотел лишить российских женщин цветов, заявил Мишустин

Запад, введя санкции в цветочном секторе, хотел лишить россиянок цветов, но сделать это не удалось, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T13:40:00+03:00

2025-03-05T13:40:00+03:00

2025-03-05T15:12:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

общество

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ДМИТРОВ (Московская область), 5 мар — РИА Новости. Запад, введя санкции в цветочном секторе, хотел лишить россиянок цветов, но сделать это не удалось, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Наших женщин западными санкциями хотели лишить цветов. Им это не удалось сделать", — отметил он в ходе общения с сотрудницами тепличного комплекса "Подосинки". По словам премьера, изначально ограничения немного "повергли в шок" цветоводов, потому что они делали большие закупки. Поставки в Россию посадочного материала цветочных культур запретили еще пятым пакетом санкций Евросоюза, который вступил в силу в июне 2022 года. Тогда же в список попали и некоторые срезанные цветы, в том числе розы. Однако, как отметил глава правительства, сложившаяся ситуация позволила нарастить собственное производство внутри страны. "Мы обязательно будем продолжать поддерживать в том числе и такую отрасль, как цветоводство", — подчеркнул Мишустин. По информации правительства, рост производства цветов в России по итогам 2024 года составил три-пять процентов. Годом ранее в организованном секторе произвели 393,5 миллиона срезанных цветов и цветочных бутонов. То есть в прошлом году в стране вырастили уже более 405 миллионов растений. Минсельхоз оценивал долю отечественных производителей на рынке примерно в 25%.

https://realty.ria.ru/20250304/tsvety-2002274153.html

https://ria.ru/20250305/spetsialisty-2003174065.html

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экономика, россия, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество