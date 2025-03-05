Запад хотел лишить российских женщин цветов, заявил Мишустин
Мишустин: Западу не удалось лишить российских женщин цветов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин посетил тепличный комплекс "Подосинки"
Премьер-министр Михаил Мишустин посетил тепличный комплекс "Подосинки"
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ДМИТРОВ (Московская область), 5 мар — РИА Новости. Запад, введя санкции в цветочном секторе, хотел лишить россиянок цветов, но сделать это не удалось, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Наших женщин западными санкциями хотели лишить цветов. Им это не удалось сделать", — отметил он в ходе общения с сотрудницами тепличного комплекса "Подосинки".
По словам премьера, изначально ограничения немного "повергли в шок" цветоводов, потому что они делали большие закупки.
Поставки в Россию посадочного материала цветочных культур запретили еще пятым пакетом санкций Евросоюза, который вступил в силу в июне 2022 года. Тогда же в список попали и некоторые срезанные цветы, в том числе розы.
Однако, как отметил глава правительства, сложившаяся ситуация позволила нарастить собственное производство внутри страны.
"Мы обязательно будем продолжать поддерживать в том числе и такую отрасль, как цветоводство", — подчеркнул Мишустин.
По информации правительства, рост производства цветов в России по итогам 2024 года составил три-пять процентов. Годом ранее в организованном секторе произвели 393,5 миллиона срезанных цветов и цветочных бутонов. То есть в прошлом году в стране вырастили уже более 405 миллионов растений. Минсельхоз оценивал долю отечественных производителей на рынке примерно в 25%.