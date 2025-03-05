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Запад хотел лишить российских женщин цветов, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.03.2025
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13:40 05.03.2025 (обновлено: 15:12 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/zapad-2003191436.html
Запад хотел лишить российских женщин цветов, заявил Мишустин
Запад хотел лишить российских женщин цветов, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.03.2025
Запад хотел лишить российских женщин цветов, заявил Мишустин
Запад, введя санкции в цветочном секторе, хотел лишить россиянок цветов, но сделать это не удалось, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T13:40:00+03:00
2025-03-05T15:12:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
общество
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ДМИТРОВ (Московская область), 5 мар — РИА Новости. Запад, введя санкции в цветочном секторе, хотел лишить россиянок цветов, но сделать это не удалось, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Наших женщин западными санкциями хотели лишить цветов. Им это не удалось сделать", — отметил он в ходе общения с сотрудницами тепличного комплекса "Подосинки". По словам премьера, изначально ограничения немного "повергли в шок" цветоводов, потому что они делали большие закупки. Поставки в Россию посадочного материала цветочных культур запретили еще пятым пакетом санкций Евросоюза, который вступил в силу в июне 2022 года. Тогда же в список попали и некоторые срезанные цветы, в том числе розы. Однако, как отметил глава правительства, сложившаяся ситуация позволила нарастить собственное производство внутри страны. "Мы обязательно будем продолжать поддерживать в том числе и такую отрасль, как цветоводство", — подчеркнул Мишустин. По информации правительства, рост производства цветов в России по итогам 2024 года составил три-пять процентов. Годом ранее в организованном секторе произвели 393,5 миллиона срезанных цветов и цветочных бутонов. То есть в прошлом году в стране вырастили уже более 405 миллионов растений. Минсельхоз оценивал долю отечественных производителей на рынке примерно в 25%.
https://realty.ria.ru/20250304/tsvety-2002274153.html
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экономика, россия, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Общество
Запад хотел лишить российских женщин цветов, заявил Мишустин

Мишустин: Западу не удалось лишить российских женщин цветов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин посетил тепличный комплекс "Подосинки"
Премьер-министр Михаил Мишустин посетил тепличный комплекс Подосинки - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Михаил Мишустин посетил тепличный комплекс "Подосинки"
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ДМИТРОВ (Московская область), 5 мар — РИА Новости. Запад, введя санкции в цветочном секторе, хотел лишить россиянок цветов, но сделать это не удалось, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Наших женщин западными санкциями хотели лишить цветов. Им это не удалось сделать", — отметил он в ходе общения с сотрудницами тепличного комплекса "Подосинки".
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По словам премьера, изначально ограничения немного "повергли в шок" цветоводов, потому что они делали большие закупки.
Поставки в Россию посадочного материала цветочных культур запретили еще пятым пакетом санкций Евросоюза, который вступил в силу в июне 2022 года. Тогда же в список попали и некоторые срезанные цветы, в том числе розы.
Однако, как отметил глава правительства, сложившаяся ситуация позволила нарастить собственное производство внутри страны.
"Мы обязательно будем продолжать поддерживать в том числе и такую отрасль, как цветоводство", — подчеркнул Мишустин.
По информации правительства, рост производства цветов в России по итогам 2024 года составил три-пять процентов. Годом ранее в организованном секторе произвели 393,5 миллиона срезанных цветов и цветочных бутонов. То есть в прошлом году в стране вырастили уже более 405 миллионов растений. Минсельхоз оценивал долю отечественных производителей на рынке примерно в 25%.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Общество
 
 
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