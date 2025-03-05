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В Кривом Роге прогремел взрыв
В Кривом Роге прогремел взрыв - РИА Новости, 05.03.2025
В Кривом Роге прогремел взрыв
Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T23:10:00+03:00
2025-03-05T23:10:00+03:00
2025-03-05T23:10:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Кривом Роге был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В Днепропетровской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В Кривом Роге прогремел взрыв
В Кривом Роге на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв