https://ria.ru/20250305/vs-2003117079.html

ВС России взяли под контроль все дороги в Белогоровку, заявил Марочко

ВС России взяли под контроль все дороги в Белогоровку, заявил Марочко - РИА Новости, 05.03.2025

ВС России взяли под контроль все дороги в Белогоровку, заявил Марочко

Вооруженные силы РФ держат под огневым контролем все дороги в Белогоровку на севере ЛНР, серьезно осложнив логистику ВСУ в поселке, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T08:05:00+03:00

2025-03-05T08:05:00+03:00

2025-03-05T08:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ держат под огневым контролем все дороги в Белогоровку на севере ЛНР, серьезно осложнив логистику ВСУ в поселке, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. Российские военные контролируют 99 процентов территории ЛНР, ВСУ занимают в регионе три населенных пункта. Белогоровка находится в непосредственной близости от административных границ республики. "В ходе улучшения тактического положения наших войск в Белогоровке и ее окрестностях под огневой контроль ВС РФ взяты все дороги и большая часть троп, ведущих в населенный пункт, по которым украинские боевики осуществляют поставки материальных средств и проводят ротационные мероприятия", - заявил Марочко агентству. Он добавил, что на данный момент в круглосуточном режиме идет мониторинг ситуации и проводятся мероприятия оперативного реагирования на изменение ситуации. Данный факт привел к росту потерь у ВСУ и серьезно затруднил ведение боевых действий украинскому командованию.

https://ria.ru/20250304/spetsoperatsiya-2002888671.html

https://ria.ru/20250304/peskov-2003037077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины