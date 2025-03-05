https://ria.ru/20250305/vs-2003117079.html
ВС России взяли под контроль все дороги в Белогоровку, заявил Марочко
ВС России взяли под контроль все дороги в Белогоровку, заявил Марочко - РИА Новости, 05.03.2025
ВС России взяли под контроль все дороги в Белогоровку, заявил Марочко
Вооруженные силы РФ держат под огневым контролем все дороги в Белогоровку на севере ЛНР, серьезно осложнив логистику ВСУ в поселке, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T08:05:00+03:00
2025-03-05T08:05:00+03:00
2025-03-05T08:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ держат под огневым контролем все дороги в Белогоровку на севере ЛНР, серьезно осложнив логистику ВСУ в поселке, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. Российские военные контролируют 99 процентов территории ЛНР, ВСУ занимают в регионе три населенных пункта. Белогоровка находится в непосредственной близости от административных границ республики. "В ходе улучшения тактического положения наших войск в Белогоровке и ее окрестностях под огневой контроль ВС РФ взяты все дороги и большая часть троп, ведущих в населенный пункт, по которым украинские боевики осуществляют поставки материальных средств и проводят ротационные мероприятия", - заявил Марочко агентству. Он добавил, что на данный момент в круглосуточном режиме идет мониторинг ситуации и проводятся мероприятия оперативного реагирования на изменение ситуации. Данный факт привел к росту потерь у ВСУ и серьезно затруднил ведение боевых действий украинскому командованию.
https://ria.ru/20250304/spetsoperatsiya-2002888671.html
https://ria.ru/20250304/peskov-2003037077.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВС России взяли под контроль все дороги в Белогоровку, заявил Марочко
Марочко: военные взяли под контроль дороги в Белогоровку, осложнив логистику ВСУ