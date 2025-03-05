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Уманско-Ботошанская наступательная операция: на шаг ближе к победе - РИА Новости, 05.03.2025
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08:00 05.03.2025 (обновлено: 10:55 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/vov-2000001154.html
Уманско-Ботошанская наступательная операция: на шаг ближе к победе
Уманско-Ботошанская наступательная операция: на шаг ближе к победе - РИА Новости, 05.03.2025
Уманско-Ботошанская наступательная операция: на шаг ближе к победе
Уманско-Ботошанская наступательная операция стала важным этапом в освобождении Правобережной Украины от немецких войск, а также сыграла ключевую роль в формировании второго фронта в Европе. Архивные кадры боевых действий и храбрых советских бойцов 2-го Украинского фронта — в фотоленте РИА Новости.
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Уманско-Ботошанская наступательная операция: на шаг ближе к победе

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Уманско-Ботошанская наступательная операция стала важным этапом в освобождении Правобережной Украины от немецких войск, а также сыграла ключевую роль в формировании второго фронта в Европе. Архивные кадры боевых действий и храбрых советских бойцов 2-го Украинского фронта — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Израиль Озерский | Перейти в медиабанк

Уманско-Ботошанская наступательная операция проходила с 5 марта по 17 апреля 1944 года.

Бойцы 2-го Украинского фронта осматривают захваченный в городе Умань немецкий танк Pz.Kpfw. V Ausf. A Пантера через три дня после освобождения города от гитлеровских войск

Уманско-Ботошанская наступательная операция проходила с 5 марта по 17 апреля 1944 года.

© РИА Новости / Израиль Озерский
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1 из 5
© РИА Новости / Яков Рюмкин | Перейти в медиабанк

Основная цель операции — освобождение юго-западных районов Правобережной Украины.

На фото: командующий 2-м Украинским фронтом маршал Советского Союза И. С. Конев (справа) и начальник штаба генерал-полковник М. В. Захаров за картой боевых действий.

Командующий 2-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза И.С. Конев и начальник штаба генерал-полковник М.В. Захаров за картой боевых действий

Основная цель операции — освобождение юго-западных районов Правобережной Украины.

На фото: командующий 2-м Украинским фронтом маршал Советского Союза И. С. Конев (справа) и начальник штаба генерал-полковник М. В. Захаров за картой боевых действий.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
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2 из 5
© РИА Новости / Абрам Кричевский | Перейти в медиабанк

По итогам наступления советские войска продвинулись на глубину 200-250 километров, освободили значительную территорию Правобережной Украины и Молдавии.

Переправа воинов 13-й гвардейской стрелковой дивизии через реку Прут

По итогам наступления советские войска продвинулись на глубину 200-250 километров, освободили значительную территорию Правобережной Украины и Молдавии.

© РИА Новости / Абрам Кричевский
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3 из 5
© РИА Новости / Израиль Озерский | Перейти в медиабанк

Войска 2-го Украинского фронта вышли на государственную границу СССР, перенесли боевые действия в северные и северо-восточные районы Румынии.

Командующий 2-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев вылетает в район боевых действий

Войска 2-го Украинского фронта вышли на государственную границу СССР, перенесли боевые действия в северные и северо-восточные районы Румынии.

© РИА Новости / Израиль Озерский
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4 из 5
© РИА Новости / Израиль Озерский | Перейти в медиабанк

Результаты операции, мощь и стремительность удара войск 2-го Украинского фронта ускорили окончательное принятие союзниками решения об открытии второго фронта в Европе.

На фото: разбитая и брошенная техника гитлеровских войск в освобожденном городе Умань.

Разбитая и брошенная техника гитлеровских войск в освобожденном городе Умань

Результаты операции, мощь и стремительность удара войск 2-го Украинского фронта ускорили окончательное принятие союзниками решения об открытии второго фронта в Европе.

На фото: разбитая и брошенная техника гитлеровских войск в освобожденном городе Умань.

© РИА Новости / Израиль Озерский
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5 из 5
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеФотоРоссияСССРРумынияМолдавияВеликая Отечественная война (1941-1945)историяУкраина80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСоциальный навигаторОсвобождение. Путь к Победе
 
 
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