Уманско-Ботошанская наступательная операция: на шаг ближе к победе

Уманско-Ботошанская наступательная операция проходила с 5 марта по 17 апреля 1944 года.
Уманско-Ботошанская наступательная операция проходила с 5 марта по 17 апреля 1944 года.
Основная цель операции — освобождение юго-западных районов Правобережной Украины.
На фото: командующий 2-м Украинским фронтом маршал Советского Союза И. С. Конев (справа) и начальник штаба генерал-полковник М. В. Захаров за картой боевых действий.
Основная цель операции — освобождение юго-западных районов Правобережной Украины.
На фото: командующий 2-м Украинским фронтом маршал Советского Союза И. С. Конев (справа) и начальник штаба генерал-полковник М. В. Захаров за картой боевых действий.
По итогам наступления советские войска продвинулись на глубину 200-250 километров, освободили значительную территорию Правобережной Украины и Молдавии.
По итогам наступления советские войска продвинулись на глубину 200-250 километров, освободили значительную территорию Правобережной Украины и Молдавии.
Войска 2-го Украинского фронта вышли на государственную границу СССР, перенесли боевые действия в северные и северо-восточные районы Румынии.
Войска 2-го Украинского фронта вышли на государственную границу СССР, перенесли боевые действия в северные и северо-восточные районы Румынии.
Результаты операции, мощь и стремительность удара войск 2-го Украинского фронта ускорили окончательное принятие союзниками решения об открытии второго фронта в Европе.
На фото: разбитая и брошенная техника гитлеровских войск в освобожденном городе Умань.
Результаты операции, мощь и стремительность удара войск 2-го Украинского фронта ускорили окончательное принятие союзниками решения об открытии второго фронта в Европе.
На фото: разбитая и брошенная техника гитлеровских войск в освобожденном городе Умань.