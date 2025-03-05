Уманско-Ботошанская наступательная операция: на шаг ближе к победе

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Уманско-Ботошанская наступательная операция стала важным этапом в освобождении Правобережной Украины от немецких войск, а также сыграла ключевую роль в формировании второго фронта в Европе. Архивные кадры боевых действий и храбрых советских бойцов 2-го Украинского фронта — в фотоленте РИА Новости.