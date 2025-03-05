https://ria.ru/20250305/vagner-2003304512.html

В Большом театре открыли фестиваль опер Вагнера

В Большом театре открыли фестиваль опер Вагнера - РИА Новости, 05.03.2025

В Большом театре открыли фестиваль опер Вагнера

Фестиваль опер Рихарда Вагнера открылся постановкой "Золото Рейна" из цикла "Кольцо нибелунга" Мариинского театра на Исторической сцене Большого театра,... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T22:34:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Фестиваль опер Рихарда Вагнера открылся постановкой "Золото Рейна" из цикла "Кольцо нибелунга" Мариинского театра на Исторической сцене Большого театра, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодняшний проект, двукратный показ всего "Кольца нибелунга" - это то, что назревало с конца XIX столетия. Вагнер побывал в России, как вы знаете, в 1863 году. И Санкт-Петербург, и Москва, с одной стороны, очень здорово впечатлили Вагнера, с другой стороны, очень здорово его приняли. Он тогда показал многое, что не мог показать в Германии, где не мог появляться… Сегодня показ "Кольца нибелунга" связан не только с именем знаменитейшего гения немецкой музыки, но и с тем, что мы наконец-то смогли воспользоваться новейшими технологиями. Это не столько про костюмы, декорации, свет. Это уже комбинации семи, восьми, девяти элементов", - сказал журналистам глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев. В свою очередь Евгений Никитин, исполнивший роль верховного бога Вотана, отметил, что в обновленных декорациях изменился задний план, добавили проекции с очень красивыми видами, но это все делается для зрителя, артисты сосредоточены совсем на другом. "Поэтому каких-то конструктивных изменений, которые происходят вокруг меня, я не замечаю", - поделился он. Мариинский театр уже привозил "Кольцо нибелунга" в Большой 20 лет назад - перед закрытием исторического здания на реконструкцию. Сейчас спектакли тетралогии вновь будут представлены на Исторической сцене, но уже в обновленной версии, включающей видеопроекции и новые световые решения. Автором концепции обновления выступил Гергиев, художником по свету и креативным видеопродюсером - Глеб Фильштинский. Режиссер обновления - Кристина Ларина. В этом сезоне московские зрители увидят все оперы цикла "Кольцо нибелунга" дважды: "Золото Рейна" - 5 и 13 марта, "Валькирию - 6 и 14 марта, "Зигфрида" - 8 и 15 марта, "Гибель богов" - 9 и 16 марта. В спектаклях примут участие ведущие солисты и оркестр Мариинского театра. За дирижерским пультом всех спектаклей будет Гергиев.

https://ria.ru/20250210/arkhipova-1998507473.html

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россия, санкт-петербург, москва, рихард вагнер, валерий гергиев, мариинский театр, большой театр