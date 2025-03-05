Рейтинг@Mail.ru
В Большом театре открыли фестиваль опер Вагнера - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:34 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/vagner-2003304512.html
В Большом театре открыли фестиваль опер Вагнера
В Большом театре открыли фестиваль опер Вагнера - РИА Новости, 05.03.2025
В Большом театре открыли фестиваль опер Вагнера
Фестиваль опер Рихарда Вагнера открылся постановкой "Золото Рейна" из цикла "Кольцо нибелунга" Мариинского театра на Исторической сцене Большого театра,... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T22:34:00+03:00
2025-03-05T22:34:00+03:00
культура
россия
санкт-петербург
москва
рихард вагнер
валерий гергиев
мариинский театр
большой театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860997609_0:144:432:387_1920x0_80_0_0_e943af0ee80b2391127afcb39825d34f.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Фестиваль опер Рихарда Вагнера открылся постановкой "Золото Рейна" из цикла "Кольцо нибелунга" Мариинского театра на Исторической сцене Большого театра, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодняшний проект, двукратный показ всего "Кольца нибелунга" - это то, что назревало с конца XIX столетия. Вагнер побывал в России, как вы знаете, в 1863 году. И Санкт-Петербург, и Москва, с одной стороны, очень здорово впечатлили Вагнера, с другой стороны, очень здорово его приняли. Он тогда показал многое, что не мог показать в Германии, где не мог появляться… Сегодня показ "Кольца нибелунга" связан не только с именем знаменитейшего гения немецкой музыки, но и с тем, что мы наконец-то смогли воспользоваться новейшими технологиями. Это не столько про костюмы, декорации, свет. Это уже комбинации семи, восьми, девяти элементов", - сказал журналистам глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев. В свою очередь Евгений Никитин, исполнивший роль верховного бога Вотана, отметил, что в обновленных декорациях изменился задний план, добавили проекции с очень красивыми видами, но это все делается для зрителя, артисты сосредоточены совсем на другом. "Поэтому каких-то конструктивных изменений, которые происходят вокруг меня, я не замечаю", - поделился он. Мариинский театр уже привозил "Кольцо нибелунга" в Большой 20 лет назад - перед закрытием исторического здания на реконструкцию. Сейчас спектакли тетралогии вновь будут представлены на Исторической сцене, но уже в обновленной версии, включающей видеопроекции и новые световые решения. Автором концепции обновления выступил Гергиев, художником по свету и креативным видеопродюсером - Глеб Фильштинский. Режиссер обновления - Кристина Ларина. В этом сезоне московские зрители увидят все оперы цикла "Кольцо нибелунга" дважды: "Золото Рейна" - 5 и 13 марта, "Валькирию - 6 и 14 марта, "Зигфрида" - 8 и 15 марта, "Гибель богов" - 9 и 16 марта. В спектаклях примут участие ведущие солисты и оркестр Мариинского театра. За дирижерским пультом всех спектаклей будет Гергиев.
https://ria.ru/20250210/arkhipova-1998507473.html
https://ria.ru/20250114/bolshoy-1993707605.html
россия
санкт-петербург
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860997609_0:103:432:427_1920x0_80_0_0_b946d72486b2377117df280f5021e544.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, москва, рихард вагнер, валерий гергиев, мариинский театр, большой театр
Культура, Россия, Санкт-Петербург, Москва, Рихард Вагнер, Валерий Гергиев, Мариинский театр, Большой театр
В Большом театре открыли фестиваль опер Вагнера

В Большом театре открыли фестиваль опер Вагнера постановкой "Золото Рейна"

© Public domainРихард Вагнер, 1871 год
Рихард Вагнер, 1871 год - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Public domain
Рихард Вагнер, 1871 год. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Фестиваль опер Рихарда Вагнера открылся постановкой "Золото Рейна" из цикла "Кольцо нибелунга" Мариинского театра на Исторической сцене Большого театра, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодняшний проект, двукратный показ всего "Кольца нибелунга" - это то, что назревало с конца XIX столетия. Вагнер побывал в России, как вы знаете, в 1863 году. И Санкт-Петербург, и Москва, с одной стороны, очень здорово впечатлили Вагнера, с другой стороны, очень здорово его приняли. Он тогда показал многое, что не мог показать в Германии, где не мог появляться… Сегодня показ "Кольца нибелунга" связан не только с именем знаменитейшего гения немецкой музыки, но и с тем, что мы наконец-то смогли воспользоваться новейшими технологиями. Это не столько про костюмы, декорации, свет. Это уже комбинации семи, восьми, девяти элементов", - сказал журналистам глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев.
Ирина Архипова в роли Клитемнестры в сцене из оперы К.В.Глюка Ифигения в Авлиде - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
В Большом театре прошел вечер памяти Ирины Архиповой
10 февраля, 22:21
В свою очередь Евгений Никитин, исполнивший роль верховного бога Вотана, отметил, что в обновленных декорациях изменился задний план, добавили проекции с очень красивыми видами, но это все делается для зрителя, артисты сосредоточены совсем на другом. "Поэтому каких-то конструктивных изменений, которые происходят вокруг меня, я не замечаю", - поделился он.
Мариинский театр уже привозил "Кольцо нибелунга" в Большой 20 лет назад - перед закрытием исторического здания на реконструкцию. Сейчас спектакли тетралогии вновь будут представлены на Исторической сцене, но уже в обновленной версии, включающей видеопроекции и новые световые решения.
Автором концепции обновления выступил Гергиев, художником по свету и креативным видеопродюсером - Глеб Фильштинский. Режиссер обновления - Кристина Ларина.
В этом сезоне московские зрители увидят все оперы цикла "Кольцо нибелунга" дважды: "Золото Рейна" - 5 и 13 марта, "Валькирию - 6 и 14 марта, "Зигфрида" - 8 и 15 марта, "Гибель богов" - 9 и 16 марта.
В спектаклях примут участие ведущие солисты и оркестр Мариинского театра. За дирижерским пультом всех спектаклей будет Гергиев.
Вид на зрительный зал Большого театра - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
В Большом театре показали афишу 1824 года с ценами на билеты
14 января, 17:57
 
КультураРоссияСанкт-ПетербургМоскваРихард ВагнерВалерий ГергиевМариинский театрБольшой театр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала